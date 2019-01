Dujmović skrenuo pažnju na bitan detalj: Pogledajte kako Plenković razgovara s Brunom Esih

Poznati novinar, kolumnist i pisac Tihomir Dujmović na svojem se Facebook profilu osvrnuo na rad Vlade, te aktualne teme, a njegovu objavu u cijelosti prenosimo:

“Kakav zastrašujući debakl hrvatske Vlade! Pravi potop u Saboru koji je pokazao svu mizeriju, ovaj put i pritajenu agresiju koja je sad provalila ne samo iz premijera!

Žurim reći da visoko cijenim generala Krstičevića, sve što je napravio glede preustroja hrvatske vojske, napose dolazak vojske u Vukovar. Ali, debakl sa kupnjom zrakoplova je neoprostiv, kao i njegovo držanje u Saboru. Njegova reakcija na jeftinu provokaciju Franka Vidovića, budimo realni, on i Maras nisu kadri smisliti ništa bolje od one beznadne trivijalnosti, ta reakcija je bila gola predstava. Ništa jeftinija od same provokacije.

Ministar će naime reći da je on ratnik i vojnik i da se prema ratniku i generalu tako ne postupa, da je izgubio živce, ali da se tako s ratnikom ne razgovara. Naime, postavlja se pitanje kako to da se ratnik i vojnik u njemu ne budi kad njega, kompletnu vojsku i cijelu naciju Milorad Pupovac vrijeđa svojom nazočnošću u Srbiji kad Vučić otvoreno napada Hrvatsku uoči Oluje? Ili kad drži u rukama naslovnicu srpskih Novosti? Zašto makete tih uvreda ne trga golim rukama na sjednici Vlade? Kako to da se ratnik ne budi u njemu kad čuje Penavu koji tvrdi da se srpska djeca ne ustaju na hrvatsku himnu jer su im to ili roditelji ili profesori rekli? Kako to da se ratnik u njemu ne budi kad Srbi godinama u udžbenicima izbjegavaju govoriti o Domovinskom ratu iako je istekao moratorij na takve udžbenike iz povijesti? More je takvih i sličnih situacija gdje nacija očekuje glas njenog najslavnijeg ratnika, ali te reakcije nema! Pa nemojte onda glumatati revolt ratnika na trivijalnom Vidoviću!

Žurim reći i to da je jasno kao dan da za propast kupnje zrakoplova Krstičević nije glavni krivac. Da on intimno želi američke zrakoplove i to nove,neki dan je otvoreno i najavio. Ali, gle, tko ga je poklopio? Nitko drugi nego premijer rekavši na upit novinara da je o tome relevantno samo ono što on kaže! Dakle, Plenkovic ne dijeli Krstičevićeve želje da nabavimo nove zrakoplove? Je li taj njegov stav i doveo do mahnitog inzistiranja da kupimo od Izraela zrakoplove unatoč američkim sugestijama?

Imate pravo samo jednom pogađati.

Plenkovićev pak pokušaj fizičkog nasrtaja na Grmoju, u prvom redu pokazuje zastrašujuću agresiju koja zapravo pogoni premijera. Kamere HTV-a pogotovo zadnji kadar koji pokazuje izbečene oči premijera spremnog na ulični okršaj slika su prave bijede ove vlasti, silne agresije koja prati svaku autoritarnu vlast, te istinski prijezir neistomišljenika! Istinski prijezir neistomišljenika samo je srce totalitarizma! Pogledajte samo onu pritajenu mržnju sa kojom naš gentlmen razgovara sa Brunom Esih!

Glede Grmojinih optužbi zapravo je samo jedan detalj važan: je li točan njegov navod da Srbija skriva istinu o nestalima, a hrvatska ministrica ne saziva povjerenstvo zaduženo za praćenje ispunjvanja srpskih obaveza nužnih za hrvatsku podršku srpskom ulasku u Uniju?

Ako se to događa, Grmojina teza da se time ostvaruju srpski a ne hrvatski nacionalni interesi je točna i neupitna! Plenković je to nazvao govorom mržnje, ali nema mržnje u činjenici da Srbi nisu pomogli otkriti niti jednog jedinog nestalog iz Domovinskog rata! Zašto i bi ako naša ministrica ne koristi alate koje ima u toj borbi? Tu je meritum cijele priče!

Što stoji u Odluci o praćenju pristupanja Srbije EU, zbog koje se Plenković sukobio s Grmojom?

Plenković je uspio staviti pod kontrolu praktički sve medije osim par iznimaka, ključne agencije za istraživanje tržišta i najveći dio oporbe. Naravno i sve institucije uključujući i one koje su po Ustavu neovisne. Tu vrstu potpune kontrole kompletnog sustava zadnji put je imala Partija 80-tih godina i to nedavno piše i Jelena Lovrić koja će na prvim izborima i osvanuti na listi SDP-a. Ona dakle zna što govori.

Premda dakle, sve ključne konce drži u rukama, sve te lego kockice uništi par oporbenih nastupa u Saboru, nekoliko intervjua i društvene mreže koje su jedini prostor pluralizma. Plenković naime, kao i Račan nema na svojoj strani dušu naroda. Tu je dušu ponizio, povrijedio, doveo do beznađa kakvog ne pamtimo. Doveo je do druge hrvatske šutnje kako tvrdi vječno elokventni Slaven Letica.

Dakle, vi možete silom vlasti i ovlasti pokoriti narod, možete ucijeniti ili podmititi kako vidimo najveći dio hrvatske političke scene. I onda vam se dogodi grupa Borg. I onda umjesto da kupite INA-u, šutke gledate gašenje Siska, doživite tešku blamažu glede kupnje zrakoplova da bi na kraju šaketanjem u Saboru htjeli začepiti usta nekome tko je izgovorio ono što je medijima zabranjeno pisati!

Mediji? Da su besprijekorno kontrolirani pokazuje činjenica da nitko ne inzistira na premijerovom komentaru Čovićevog boravka u Banja Luci! Još gore: sad će u nedjelju Aleksandar Stanković ugostiti Komšića, a sve kako bi se zapravo reafirmirao Čović kao njegov protivnik, ne bi li dakle, zaboravili sramotu iz Banja Luke. Znajući da bi ovaj tjedan da sam u prilici napravio na HTV-u intervju s Penavom kako bi nacija detaljno čula istinu o prilikama u Vukovaru, ili sa Grmojom da čujemo detalje njegovih optužbi o veleizdaji , eventualno s Davorom Stierom o današnjoj vanjskoj politici, Plenković se pobrinuo da me se izbaci s HTV-a. Tako da bude trajno miran: nitko od onih koji bi to na HTV-u i mogli napraviti neće se to usuditi!Jer znaju da bi u protivnom prošli kao ja!

Strah! Najjača poluga svake vlasti! Treći detalj koji je pokazao da se kontrolom medija može puno, ali ne sve je neviđena arogancija ministra Ćorića. On je pak rekao da neće primiti prosvjednike iz Siska sugerirajući da je problem što ih vodi jedan Mostovac! Sisku i biračima HDZ-a su eminentni predstavnici današnje vlasti obećali svojom riječju i svojom čašću da se rafinerija budu li oni na vlasti nikad neće zatvoriti.

Premijer je pak pred dvije godine najavio da će Vlada kupiti onaj dio INA-e koji drže Mađari! Umjesto toga sad Mađari gase rafineriju,a ministar Ćorić tvrdi da taj potez nema alternative! Ne samo da su ih dakle bezočno prevarili u odnosu na obećanja nego sad arogantnošću jednog ministra odbijaju s njima čak i razgovarati. Sigurnijeg puta u propast definitivno nema. Niti većeg dilentatizma od ove izjave, zaključuje Tihomir DUjmović.”