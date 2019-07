Dujmović provalio Plenkovića i Pupovca: Evo što vam prešućuje dvojac koji drma državom

Autor: Dnevno

Novinar i kolumnist Tihomir Dujmović na svom je Facebooku profilu komentirao situaciju oko Lovre Kuščevića, predsjednika Vlade Andrije Plenkovića, cijelu situaciju s HNS-om, kao i današnji istup Darinka Kosora.

Kako Dujmović kaže “Plenković je kuvertirao poraz, a i Kosor prst upozorenja skreće prema Miloradu Pupovcu”. Dujmovićevu izjavu prenosimo u cijelosti.

“This is the end my only friend! Reći pred osam dana da ni jedan Kuščevićev problematičan potez nije ‘mega’ problematičan, politički dakle zagrlivši Kuščevića i sve njegove prenamjene poljoprivrednog zemljista, poručivši drugi dan da iznad svega prezirete ultimatume i nakon svega gotovo poskrivečki smijeniti Lovru Kuščevića kako se na možebitnom glasovanju u Saboru, o njegovom povjerenju, ne bi vidjelo da stare većine više nemate, to je šahovskim riječnikom, kuvertiranje poraza.

Ali pravi mastermind tu nije HNS, srce problema je SDSS, Milorad Pupovac koji ima Vučića, dakle Putina za svog kviska,pa je čak i Darinko Kosor kriknuo da ucjene HNS-a i SDSS-a više neće trpjeti!

Dakle, i Kosor prst upozorenja skreće prema Miloradu Pupovcu!

On je Samsonova Dalila! Jer da je Plenković drčno kako je očekivala šaka njegovih najjačih pristaša poput Puhovskog i vremešnog Mirka Galića, sada maknuo i HNS, isti dan bi pred njegovim uredom osvanuo Pupovac!

Novovremena Dalila sa škarama u rukama! I rekla mu, ne mozes izbaciti HNS jer onda idem i ja! A bez mene ni ‘žetoni’ ti neće pomoći! A takav razvoj situacije si je Plenković praktički ‘kapario’ kad je Pupovca uzeo u Vladu.

Stoti put ponavljam: uzeo ga je u Vladu, dao mu prevažna mjesta državnih tajnika, kad mu nije trebao za parlamentarnu većinu!

I ništa Plenkovića u startu vise nije optuživalo od ove činjenice! Ali nije bilo nikoga da o tome prigovori!

Naime, tako nešto je iz hrvatske perspektive samo srce izdaje! Pupovac je vanjskopolitički drugo ime za Vučića! I Dodika! Dakle, Putina! Zato ne volim ruski, da odgovorim kolegi Vukmanu!

Samo zato! Inače ga volim!

Dakle, da budem krajnje osoban, Pupovčev ultimatum je definicija ‘Regije kao treće Jugoslavije’, moje knjjge koja prokazuje stvarnost kojoj ovakvi potezi daju kapitalnu važnost! Ne možete bez Pupovca mijenjati Vladu? Zašto?

Jer rušite koncept ‘Regije kao treće Jugoslavije’! To je pravi problem!

Ovo je dakle danas, metaforički govoreći, proljeće 1945.

HDZ kao HDZ mogu spasiti samo radikalne promjene. Plenkovića to ne zanima i HDZ-ovci baš to moraju shvatiti!

U tom smislu sve su oči uprte u novovremenog Vokića i Lorkovića ( Stiera i Kovača,) pitanje je samo neće li zakasniti u Normandiju. U Normandiju stoga jer ozbiljan dio međunarodne zajednice već planira koga podržati za godinu dana na parlamentarnim izborima u Hrvatskoj. To može biti lijeva ili desna koalicija. To svakako nije Plenkovićev HDZ i tko to u HDZ-u ne razumije taj ništa ne razumije.

Ako novovremeni Vokići i Lorković ne prevedu HDZ na novi put, međunarodna zajednica će podržati neku novu šestorku!

Ali, budimo brutalno iskreni.

Kuščević je marioneta. Da mediji i oporba, da policija i državno odvjetništvo, uistinu ustaju protiv korupcije, pokucali bi na vrata Damiru Kajinu, koji otvoreno govori da samo u Istri takvih poput Kuščevića ima bar 50-tak…”