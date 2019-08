Dujmović: Milanović je izvrijeđao hrvatsku svetinju! Izrekao je idiotizam

Autor: Dnevno

Na izjavu bivšeg premijera i predsjedničkoga kandidata Zorana Milanovića na svojem se Facebook profilu osvrnuo novinar i kolumnist Tihomir Dujmović čiju objavu prenosimo u cijelosti:

Glupih izjava smo se u politici naslušali. Demagogija curkom curi praktički iz svake izjave vladajućih struktura, a najviše dakako iritira kad moraliziraju likovi poput lidera HNS-a Vrdoljaka.

No izjava koju je jucer dao Zoran Milanović glede proslave u Kninu najozbiljniji je kandidat za glupost godine. Pokušavajući šire obrazložiti zbog čega ni ove godine nije došao na proslavu “Oluje” u Knin, Milanović je rekao:”Davati prevelik značaj obilježavanju u Kninu znači davati prevelik značaj takozvanoj Republici Srpskoj Krajini”!

Moze li gluplje? Moze li idiotskije? Moze li politički nepismenije?

Oluja je najveća hrvatska ratna pobjeda u kompletnoj hrvatskoj povijesti i vojno i politički i to stoga jer je zapravo tek “Oluja” stvorila pretpostavke za normalan razvoj hrvatske države. Što znači “davati preveliki značaj Oluji”? I kako mislite biti Predsjednik Hrvatske čijim stanovnicima je “Oluja” apsolutna svetinja i istovremeno ih zapravo vrijeđati, tvrdeći da se “ daje preveliki značaj Oluji”?! Tvrditi da Oluji ne treba davati “ preveliki značaj” idiotizam je prvog reda jer se jednoj tako prevažnoj vojnoj pobjedi moze dati samo premali značaj obzirom na njenu epohalnu važnost.Tvrditi pak da se velikim obilježavanjem “Oluje” daje preveliki značaj tzv. Krajini, osobita je glupost. Tzv krajina je raspolovila državu prijeteći ciparskim rješenjem i da, da je krajina opstala, onemogućila bi normalan razvoj Hrvatske. Spominjati tu istinu ne znaci da nečemu dajete pretjerani nego realni značaj! I bas zbog toga je “Oluja” kapitalna vojna i politička pobjeda. Ali reći da se proslavi u Kninu daje preveliki značaj a da to onda znaci da se daje preveliki značaj tzv krajini glupost je kakvu čak ni za hrvatske prilike nismo dugo čuli.



Stvar je u osnovi prejasna: “Milanović je u Kninu zadnji put kao premijer pokupio salvu zvižduka, to sam osobno ono jutro čuo i vidio. Da ne bi doživio dodatne neugodnosti, obzirom da to stvarno nije njegov svijet Milanović je izvalio glupost koju će biti teško nadvisiti”, piše Dujmović u svojoj objavi na Facebooku.