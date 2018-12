Dujmović: ‘Kolinda se predala i fatalno pogriješila! Nema šanse da iz ovog izađe kao pobjednica’

Autor: Dnevno.hr

Poznati novinar Tihomir Dujmović na svojem se Facebook profilu dotakao novonastale situacije u državi komentirajući posljednja previranja u Uredu predsjednice. Njegovu objavu u cijelosti prenosimo:

“I na kraju je kako vidimo pala i hrvatska Predsjednica! Parni valjak Andreja Plenkovica melje sve ispred sebe koristeci pri tom kao nikad nitko sve dopustene i nedopustene nacine vladanja, svjestan da je sam na tronu i da mu nitko nista ne moze. Vlast drzi uz pomoc covjeka koji je prije dvije godine optuzen u aferi dnevnica,ali tu se zamoli DORH da stvar stavi u ladicu i pravosuđe mu je na usluzi. Kada pak treba pustiti u javnost dijelove ispitivanja Brkica u Uskoku i tu mu se izađe u susret i jos dok Brkic od Uskoka ne dođe doma, iskaz je u medijima! Uz posvemasnju kontrolu medija i ovako usluzno pravosuđe gotovo da i ne mozete biti drugo negoli gospodar zivota i smrti u Hrvatskoj!

Bas toj i takvoj nakaradnosti suprotstavljala se cijelo vrijeme hrvatska Predsjednica, da bi sada i ona posustala, predala se i pri tom fatalno pogrijesila. Jer, kako god ispalo ona vise ne moze izaci kao pobjednica!

Naime, izbacivsi savjetnike koji su inzistirali na suverenističkoj politici ( premda ne treba glorificirati niti jednog niti drugog savjetnika), ona je zapravo najavila promjenu vlastite politike. Zasto? Navodno joj je u tom slucaju Plenkovic obecao posvemasnju podrsku na Predsjednickim izborima! Ali, Predsjednica zaboravlja da je ona pobjedila glasovima desnice. Ako sada desnica istakne svog kandidata kako najavljuje Velimir Bujanec, taj ce kandidat odnesti barem desetak posto glasova upravo Kolindi i time ce biti otvoren put Zoranu Milanovicu da glasovima kompletne ljevice trijumfira! Zar je bilo tako tesko zbrojiti dva i dva?

Kolindina pak nesamostalnost je fatalna. Ured joj id prvog dana slazu drugi pa su joj drugi poslali Matu Radeljica kao i Galica. Sad joj neki treci salju Mirjanu Hrgu! Inzistirala je dakako sa punim pravom na “Jadran Baltiku” i to je istinska kruna njene politike,ali kada ju je nedavno napustio savjetnik bas za to podrucje nije imenovala drugoga. Zasto? I ovdje je kleknula pred Plenkovicem koji je macronovski alergican na Visegradsku skupinu! Uzmemo li u obzir da niti jedan jedini konkretan potez nije povukla glede “Jadran Baltika”pa tako nije cak ni inicirala niti pokusala inicirati barem kulturni centar srednje Europe. Barem neki prvi korak u uozbiljenju njene uspravnice! Nista! Sada citamo da su svi njeni naglaseni politicki potezi poput uklanjanja Titove biste te preuzimanje pokroviteljstva nad Bleiburgom i niz slicnih ideja, zapravo bile ideje upravo odbacenih savjetnika!!! Je li moguce da cemo na kraju morati pristati na Josipovicevu tezu o Kolindi kao slici bez tona?

Politiku Kolinde Grabar Kitarovic, ovako suverenisticki postavljenu branio sam od prvog dana jer mislim da je srednja Europa nase idealno okruzje. Kada se je bojala da ce joj HTV podmetnuti nekog Plenkovicevog novinara koji ce se na njoj iživljavati zamolila me da nakon suspektnog puta u Ameriku bas ja napravim sa njom intervju. Dakako pristao sam, štoviše,bila mi je čast! Kada joj je trebala puna dvorana suverenisticke publike nakon katastrofalnog posjeta Vučića, stigla je na promociju moje knjige o Zvonku Bušiću. Bez obzira na motive dolaska, jer je hitno nakon Vucica groznicavo trebala neki desni iskorak, bilo mi je osobito drago da je dosla na tu promociju. Ali kada je razabrala da je Plenkovic akergican na mene i da me upravo sadisticki izbacuje iz svakog medija u kojem se pojavim, ove godine me je izbrisala sa liste novinara za Bozicni domjenak na Pantovcaku!

Kolinda se dakle predala, posve se prepustila Plenkovicevoj moci i ocito ne razumije da je time izgubila. Ako i pobjedi na izborima sa ovako kontroliranim Uredom ona ce uistinu biti fikus. Lijepi buket ruža na stolu Andreja Plenkovica.

Naime, upravo joj savjetnici koje je izbacila nisu dopustali da bude fikus.

Jedini veliki pobjednik ove runde je Andrej Plenkovic koji sad ima gotovo godinu dana da se odluci: Kolinda ili Milanovic. Slatka muka za naseg premjera. Na parlanentarnoj sceni tek moze biti miran. Mediji su posve neutralizirali Most, lijeve oporbe niti nema a jedini kojeg se uz Most boji, Zlatko Hasanbegovic je iritantno usporen. Nekad mi se cini da ce prije sa Plesa kretati vikend letovi na Mars nego li ce Hasanbegovic Hrvatsku premreziti sa ograncima svoje stranke!