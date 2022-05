DUGI JEZIK PLENKOVIĆA I MILANOVIĆA! Tko je profitirao iz svađa, a tko izgubio?

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović dominirao je medijskim prostorom, prijetio, optuživao i sve to došlo mu je na naplatu te trenutno njegov rad ne podupire 54 posto građana, a podupire njih 38 posto, dok 8 posto ispitanika ne zna. To je već treći mjesec rasta nezadovoljstva radom predsjednika. Još uvijek za svoj rad predsjednik može računati na potporu SDP-a i MOŽEMO! Uz predsjednika su birači od 31. do 44. godine života, visokoobrazovani te u Zagrebu i okolici. Protivnike za svoj rad ima više među starijim biračima, s osnovnom školom te na sjeveru Hrvatske.

No, isto tako sve više je nezadovoljnika radom Vlade, njih 66 posto, a samo 25 posto ispitanika podupire rad Vlade dok 9 posto ne zna, pa tako već treći mjesec raste nezadovoljstvo radom Vlade. Plenković može računati samo na potporu birača HDZ-a, a uz vladu su stariji birači, oni na selu te iz Dalmacije. Protivni su birači između 31. i 40. godine, srednje obrazovani te na Istri i Kvarneru.

76 posto ljudi misli da zemlja ide u lošem smjeru, a optimista je 16 posto, dok njih 8 posto ne zna. Već treći mjesec raste broj pesimista. Među biračima HDZ-a samo je 46 posto optimista.





Optimisti su više muškarci, visokoobrazovani te iz Dalmacije. Pesimisti su birači od 31 do 44 godina, srednje obrazovani te u Istri i na Kvarneru.

Predsjednik je prvi puta u mandatu pao ispod 50 posto potpore, pa sada o njemu pozitivan dojam ima 48 posto ispitanika, a njih 43 misli suprotno. Ispitivanje je pokazalo da je Milanović popularniji malo više među ženama, visoko obrazovanima te u Zagrebu i od 50 posto potpore, pa sada o njemu pozitivan dojam ima 48 posto ispitanika, a njih 43 misli suprotno. Milanović je popularniji malo više među ženama, visoko obrazovanima te u Zagrebu i Istri i Kvarneru.

Što se tiče gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, on može računati na potporu 45 posto ispitanika, a njih 35 o njemu misli negativno. Veću potporu ima među ženama, starijim biračima, visokoobrazovanima te u Zagrebu.

O Petrovu 38 posto ispitanika misli pozitivno, a njih 44 negativno. Njemu baza birača može biti skupina od 45 do 60 godina, na selu i Dalmaciji i Slavoniji, otkriva Dnevnik.hr.

Ivan Penava može računati na 37 posto građana koji o njemu imaju pozitivan dojam, ali i 41 koji misle negativno. On može računati na starije birače, s osnovnom školom, one na selu i u Slavoniji. Andrej Plenković ima 36 posto građana koji o njemu misle pozitivno, ali i 55 posto onih koji misle negativno. Peđa Grbin može računati na 28 posto građana koji o njemu misle pozitivno, ali i 50 posto onih koji misle negativno.

HDZ podebljava svoju potporu i sada može računati na 30 posto, a dvostruko slabiji je SDP sa 14,1 posto. Nakon toga je Možemo! s 10,2 posto, a isti postotak potpore ima i MOST. Domovinski pokret je na 5,6 posto.









HDZ-ova baza su muški birači, s osnovnom školom te u Dalmaciji. SDP pak više birača ima među starijom populacijom, sa srednjom stručnom spremom te na Sjeveru Hrvatske. Možemo! više birača ima među ženskoj populaciji, biračima od 45 do 60 godina koji su visokoobrazovani te u Zagrebu i Istri i Kvarneru. MOST ima vise birača među mladima u Dalmaciji, ali i Zagrebu i okolici. Domovinski pokret ima vise birača medu skupinom od 31 do 40 godina, onima sa osnovnom školom te iz Slavonije.

istraživanje je provela agencija IPSOS od 1. do 20. u mjesecu na 976 građana metodom osobnog razgovora. Maksimalna pogreška +/- 3,3 posto te +/- 3,6 posto za stranke.