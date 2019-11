DUBROVNIK SE OPET ZATRESAO: Još jedan potres u Albaniji, jači od 5 stupnjeva po Richteru

Dubrovnik se u srijedu opet zatresao, ovaj put puno blaže nego jučer. Potres u 15:45 sati imao je epicentar u Jadranskom moru, 24 kilometara od Drača, a bio je jačine 5.4 po Richteru, na dubini od 10 kilometara. Potres se osjetio ponovno u cijeloj regiji do Bugarske, piše Dubrovnikpress.

Samo sedam minuta kasnije podmorje u Albaniji opet se treslo, potres je bio jačine 3.1 stpnja po Richteru, no taj potres nije se osjetio na našem području.

M5.3 #earthquake (#tërmet) strikes 42 km NW of #Tirana (#Albania) 25 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/tRJMFUnWpP

— EMSC (@LastQuake) November 27, 2019