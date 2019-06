Dubrovačka HDZ-ovka nova ministrica vanjskih i europskih poslova?

Odlaskom Marije Pejčinović Burić otvara se prostor za novog ministra ili ministricu vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske.

Neki spominju i Davora Božinovića kao mogućeg novog ministra vanjskih poslova, ali on sam izgleda to ne želi, dok drugi ističu Sanju Puticu, voditeljicu izaslanstva u parlamentarnoj skupštini VE. Neki tvrde da je to samo pusta želja onih koji je podupiru, jer izvori bliski premijeru kažu da nema dovoljno iskustva. Podsjetimo, Dubrovnkinja, Sanja Putica, diplomirana je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i opće lingvistike koja se politikom se bavi dugi niz godina,

Konačne odluke o odabiru novog ministrica ili ministrice još nema. Još jedno ime koje se nameće kao logičan izbor je državna tajnica u MVEP-u Andreja Metelko-Zgombić, ali samo kao privremeno tehničko rješenje, kako prenosi Dubrovački list.