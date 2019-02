‘Dubravka Šuica kao Tajanijeva odvjetnica’: Nevjerojatna poruka moćne HDZ-ovke

Kako se ne bori za nacionalne interese, pokazala je HDZ-ova svita i njihovi europarlamentarni zastupnici koji su slegnuli ramenima nad izjavama koje je svojatajući hrvatski teritorij izrekao predsjednik Europskog parlamenta Antonio Tajani. Da reakcija na njegov istup nije valjana, potvrdila je gostujući na N1 televiziji novinarka Đurđica Klancir.

“Neprimjereno da se državni vrh ne može jednostavno odrediti oko te situacije. Ukratko, hrvatski državni vrh nije se snašao i nije reagirao kako bi trebao”, okarakterizirala je novinarka. Ono što je njoj, ali i mnogim promatračima ovog događaja posebno upalo u oko reakcija je nesuđene hrvatske ministrice vanjskih poslova te potencijalne nositeljice HDZ-ove liste za europske izbore Dubravke Šuice koja je poručila kako nije primjereno tražiti opoziv Tajanija uoči izbora za europski parlament.

“Žalosno je da svi hrvatski europarlamentarci nisu jednako nastupili jednakim intenzitetom, trebalo je naći zajednički nazivnik za zajednički nastup. Gospođa Šuica gotovo kao da nastupa kao odvjetnica gospodina Tajanija, i nastoji opravdati i obrazložiti zašto je neprimjereno tražiti opoziv.

Traženje opoziva je politička gesta i na onima koji to traže nije da procjenjuju je li to vremenski primjereno. Također je zanimljivo vidjeti da uza sve napore premijera pa i gospođe Šuice, koji nastoje pokazati razumijevanje za interpretaciju gospodina Tajanija i njegovo obrazloženje bez isprike – zapravo se dopušta gospodinu Tajaniju da ne napravi gestu koji bi trebao – ispričati se, povući”’, objasnila je Klancir. Inače, Šuica je dama velikih ambicija, a ambicija da zavlada hrvatskom diplomacijom kao ministrica do sada nije realizirala.

U političke vode stasala je kao dubrovačka gradonačelnica, a u tome gradu Šuica posjeduje pravo bogatstvo.

Tako uz davno spominjane vile u elitnom dijelu Dubrovnika, u čije se rušenje svojedobno uplela i naglo odustala bivša ministrica graditeljstva Dropulić, riječ je o još podosta nekretnina. Prije svega, spominje se u kartici ”manja” parcela od 280 kvadrata na kojoj su supružnici Šuica mogli izgraditi 40 posto, umjesto sada već sagrađenih 80 posto površine i to objekt od najviše 125 kvadrata.

No, Šuice su izgradili i jedinstven kompleks koji se sastoji od podruma, prizemlja, kata i potkrovlja ukupne bruto površine od 506,20 metara četvornih, dok neto površina obuhvaća 327,99 kvadrata. Vrijednosti građevine potrebno je dodati i ulicu popločanu kamenom u dužini od oko 300 metara, izgrađenu, dakako, o gradskom trošku i to, kakve li koincidencije, baš u eri njezine vladavine Dubrovnikom!? I kuća na obližnjoj Viktoriji se spominje kao njezina, iako nema službene potvrde, jer nekretnina pripada Šuičinom bratu Nikši, vlasniku punionice vode „Viva“. Ako se izuzme naslijeđena imovina, Šuica se i dalje ima čime pohvaliti pa se tako spominje i kuća u Cavtatu pretvorena u raskošne prostore za rentu luksuznim klijentima. Tu su i vikend-dvorac na Blidinju u BiH te dva stana u Zagrebu, kao i stan u Lapadskim dvorima. Svemu valja dodati i 13-metarsku jahtu „Atlantik“, vrijednu 2,5 milijuna kuna, kupljenu na ime Stjepana Šuice, njezina supruga. Obitelj europarlamentarke Šuice, posjedovala je i 27 dionica hotela „Belvedere“, 69 dionica „Atlantske plovidbe“ te 63 dionice HT-a. Spominju se i tri automobila, jet-ski za snijeg i vodu, ali i znatna ušteđevina.