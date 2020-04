DUBOKO DIŠITE! NAJVEĆA LISTA UHLJEBA: Imamo ih sve! Iz svih stranaka: Ovo je šokantno

Hranidbeni lanac hrvatske politike počiva na uhljebima, priznao je to davno, doduše ne tako, izravno najveći HDZ-ov ministar financija svih vremena Ivan Šuker. Objasnio je kako je posve razumno da će zapošljavati svoje, jer eto koga bi drugog trebali.

No, nemojte se ljutiti na Šukera, bivši je ministar naprosto iskren, a istinu je potrebno raščlaniti u svim smjerovima. Pa stoga nemojte ovih dana nasjedati na poruke iz oporbe usmjerene na adresu uhljebljenog Ivana Škarićiča, HDZ-ova gradonačelnika Omiša za kojega se bez ikakvih kompeticija pronašlo mjesto na čelu splitskog Doma za starije i nemoćne osobe, jer Škaričić potvrđuje ono što svi mi ionako odavno znamo – uhljebi su svuda oko nas, a uhljebljuje onaj tko je u datom momentu na vlasti.

Naime, od uhljebljivanja nisu cijepljeni ni oporbenjaci koji danas dižu glas protiv Škaričića, zaboravljajući na gomilu svojih uhljebljenih kolega.

Uhljebi su dio hrvatske svakodnevice do toga stadija da je ta riječ postala jednom od najkorištenijih u Lijepoj našoj. A koristi se mahom u svrhu politike i njima sklonih kadrova koji su se, zahvaljujući partijskim karticama, uvukli u sve pore društva. Da je tome tako, svjedočimo na dnevnoj bazi, iz čega je jasno da su uhljebi živi i aktivni bez obzira na stranu sabornice na kojoj njihovi štićenici sjede.

Imali smo stoga u Hrvatskoj mnogo apsurdnih situacija. Apsurdnih do toga stadija da je naša mala država za velike političare stekla naziv – apsurdistan. Primjera radi, bivši ministar poljoprivrede SDP-ov Tihomir Jakovina supruginu kumu gurao je na tri posla u poljoprivrednom resoru.

Ljude valja cijeniti po radu, a ne po stranačkoj iskaznici, tvrdio je svojedobno Anđelko Topolovac, čelni čovjek općine Radoboj koji dolazi iz HNS-ovih redova. Za sebe je isticao da radi i do 14 sati, a potom se domogao mjesta savjetnika u državnim Narodnim novinama. Uzdigao se potom pomoću male stranke za velike karijere do direktorske funkcije, u čemu ga je ipak stopirao zakon. Zadržao je usprkos tome savjetničku poziciju s plaćom od 15 tisuća kuna.

Listu uhljeba začiniti valja i sa SDP-ovim Krešimirom Šakićem koji je u godinu i pol dana zasjeo u tri šefovske fotelje. I HDZ svoje uhljebe ima, a slavu su stekli sa Radom Buljubašićem kojem je plaća u HEP-u sjedala na račun, iako na posao nije dolazio. Radio je za one koji su mu posao osigurali, odnosno djelovao je za stranku.

I Željko Krapljan iz HDZ-a ovom se titulom može podičiti. Karijeru je započeo u sisačkom Vodovodu. Zatim se posla domogao u Hrvatskim autocestama, potom dogurao do MORH-a, ali samo na jedan dan, a sljedeća postaja na njegovom mjestu bile su Tržnice. Trebao je postati i zamjenikom ravnatelja Županijskih cesta iz kojih je otišao uz pozamašnu otpreminu. Nova vrata ubrzano mu se otvaraju, a procjenjuje se da je od otpremnine u džep pohranio više od 400 tisuća kuna.

Kralj među uhljebima svakako je Milan Bandić. Bez njega je u Zagrebu posao nemoguće pronaći, a isti je pak osiguran isključivo za njegove prijatelje, rodbinu i kumove. Zahvala za dobiveni posao, prema tvrdnjama dobro upućenih, jest nerijetko bila čak i financijska injekcija. Realnu listu uslijed poplave uhljeba nije jednostavno sastaviti, ali spomenuta imena svakako su najapsurdniji dio ionako apsurdne hrvatske realnosti.

Inače, jedan uhljeb s prosječnom neto plaćom od 6500 kuna, sa svim pripadajućim porezima i doprinosima stoji hrvatske građane oko 11,054 kune mjesečno, a na godišnjoj razini to je 138,480 kuna. Takvih deset godišnje košta 1,28 milijuna kuna. Dodate li ovim brojkama uhljebe na pozicijama pomoćnika ministara ili pak članove uprave i razne savjetnike čija je prosječna plaća 15,500 kuna neto tada sa svim davanjima takva plaća doseže 31,035 kuna. Godišnje riječ je o 372,420 kuna.

Prilikom svake promjene vlasti promijeni se minimalno 20.000 ljudi. U Hrvatskoj je nešto manje od tisuću poduzeća u državnom vlasništvu, tu su još i ministarstva, 550 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, fondovi, agencije, zavodi u kojima posluje preko 400 tisuća ljudi, od čega njih 240.860 radi u državnim i javnim službama.

Svaki četvrti zaposlenik u zemlji zarađuje za život u javnoj službi ili državnom poduzeću. Izdatci za njih na godišnje plaće i ostala davanja iznose oko 7,5 milijardi kuna, odnosno milijardu eura. Jednako tako se prilikom svakih izbora politički raspodijeli oko milijardu eura, a riječ je o uglavnom o politički postavljenim kadrovima. Postoji u Hrvatskoj i nepotrebna zaposlenost, slažu se stručnjaci koji ističu primjer HZZO-a u kojem je oko 300 zaposlenih, dok s druge strane u Hrvatskoj nedostaju liječnici, medicinske sestre, odgajatelji…

Stranka koja je najdulje držala ključeve Banskih dvora – HDZ prvi je uveo i detaljno razradio model zapošljavanja svojih kadrova. Rodbina, prijatelji i stranački dužnosnici zapošljavali su se svugdje, a kadroviralo se kako na najvišim tako i na najnižim razinama..

U vrijeme procvata cestogradnje u HAC su po stranačkim linijama zapošljavani brojni HDZ-ovci, a u vrijeme Ive Sanadera izmišljane su agencije u kojima se zbrinjavao stranački kadar. Situacija nije krenula nabolje ni onda kada kormilo države preuzima Kukuriku vlada predvođena SDP-om i HNS-om. Zanimljivo je tako spomenuti primjer HNS-ove Ljiljane Čule, koja je kao direktorica u HEP-u zaposlila sina, snahu, kćer i zeta.

U HEP-u je svojedobno bilo zaposleno 48 članova Kukuriku vlade, njih 37 iz HNS-a. Uglavnom je ta ekipa sjedila na direktorskim i sličnim pozicijama s plaćom od oko 15 tisuća kuna. Primjeri HNS-ovih uhljebljivanja s lakoćom se pronalaze pa je tako, primjerice, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu krajem 2013. raspisala natječaj za ravnatelja i zamjenicu ravnatelja, a unatoč stručnjacima koji su pokušavali dobiti taj posao radno mjesto otvara se za Anitu Koprivnjak. U to je doba njezin otac Viktor bio pomoćnik ministra obrane. I Zlatko Taritaš, suprug HNS-ove kandidatkinje za zagrebačku gradonačelnicu Anke Mrak Taritaš jedno je vrijeme radio u Plinacrou.

Na natječaj se prijavio 2012. godine te dobio stalan posao, i sve to baš u vrijeme kada je njegova supruga vodila jedno od ključnih ministarstava. Do dana današnjeg nije razjašnjeno je li se ovaj Plinacroa domogao zahvaljujući HNS-ovom Mladenu Antunoviću koji je u to doba vodio tvrtku. U Slavonskom Brodu posao pak dobiva teta predsjednika Županijske organizacije HNS-a Domagoja Barteka. I dok je tetu skrasio u HEP-u, sam sebe zaposlio je u Janafu kojega je vodio također HNS-ov Dragan Kovačević.

S pravom najezdom SDP-u bliskih kadrova suočila se Agencija za podršku informacijskim sustavima u kojoj je zaposleno stotinjak članova SDP-ove mladeži. Inače, Apis IT informatička je tvrtka u vlasništvu države i Grada Zagreba, a u SDP-ovo vrijeme njome su rukovodila tri člana stranke – Hrvoje Somun koji je bio na čelu iste, dok su u članstvu uprave sjedili Lovro Mateš i Denis Hrestak. Dodajmo da je u eri ovih, sada već bivših rukovoditelja Apisa, ondje zaposleno više od 100 članova SDP-a među kojima i rođak njihova Dinka Sutona, supruga Jurice Mejića, ali i potpredsjednik Foruma mladih SDP-a Damir Prelčec.

Kada smo već kod SDP-ovih uhljeba nemoguće je ne spomenuti Boška Poljaka, rođaka bivšeg premijera Milanovića koji je nakon 20 godina mirovine posao pronašao u NP Krka. Snježana Gernhardt zaposlena je u Ministarstvu obrazovanja u SDP-ovoj eri, a riječ je o sestri njihove europarlamentarke Biljane Borzan. Ivana Baldasar zbrinuta je prvo u kabinetu ministrice kulture Zlatar Violić, a nedugo potom Bandić je prima pod svoje skute. Riječ je o kćeri nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Ive Baldasara.

Koliko je stranačka iskaznica HDZ-a ključna za uspjeh, potvrđuju i brojke. Naime, Plenkovićeva vlada premašila je sve prethodne po broju uhljebljenih u državnim tvrtkama i poduzećima, agencijama i raznim zavodima. Naravno, profesionalni kriterij ostao je po strani, a javni natječaji, po običaju, sveli su se na mrtvo slovo na papiru, jer na njima, kao što je poznato, pobjeđuju oni sa stranačkim iskaznicama. U mandatu Plenkovićeve vlade, dakako, riječ je o ekipi iz HDZ-a, te neizostavnog HNS-a, koji je Plenkoviću omogućio da zadrži vlast.

Tako je u 51 tvrtki od strateškog, ili posebnog interesa za državu, čak trećina imenovanih sa stranačkom iskaznicom – riječ je o 364 osobe koje skupštinama, društvima ili nadzornim odborima predlaže Vlada, a od tog broja u upravama i nadzornim doborima sjedi 87 članova HDZ-a, 15-ak je HNS-ovaca, te 14 ostalih… Kada je riječ o najvećim zavodima, poput mirovinskog, zdravstvenog ili Fine, tamo također vode HDZ-ovci i poneki HNS-ovac, a kada je riječ o tvrtkama koje na čelu formalno nemaju ljude sa stranačkim iskaznicama, dovitljivi političari dosjetili su se pozicija članova uprava koje također vrve HDZ-ovcima i HNS-ovcima. Zgodan su primjer za to – Hrvatske šume – ondje je predsjednik Uprave, Krunoslav Jakupčić, a članovi Uprave, Ante Sabljić i Igor Fazeka. Što im je zajedničko, pitate se? HDZ, naravno! I u njihovom Nadzornom odboru sjede trojica članova vladajuće stranke.

U ACI-ju, pak, u Upravi sjedi HDZ-ov Kristijan Pavić, dok je u NO troje HDZ-ovaca. HDZ-ov Jure Sertić vodi Agenciju za komercijalnu djelatnost, a Autocestama upravljaju također HDZ-ovi kadrovi, pa Autocestu Rijeka-Zagreb vodi, Miro Škrgatić, dok je na čelu Hrvatskih autocesta diplomirani inženjer građevine, HDZ-ov, Boris Huzjan. U Hrvatskim cestama stoluje HDZ-ov Josip Škorić, a u Upravi je i HDZ-ov, Nikša Konjevoda, dok su u NO još dvojica HDZ-ovaca. Hrvatska pošta također je bastion za članove vladajuće stranke – u Upravi sjedi Ivan Čulo, a leđa mu, kao član Uprave čuva – i Hrvoje Parlov. Dvojica članova vladajuće stranke sjede i u Nadzornom odboru Pošte.

HEP-om, pak, ravnaju HDZ-ovi Frane Barberić te kao članovi Uprave, Nikola Rukavina i Marko Ćosić, također HDZ-ovci. Petar Sprčić, koji također obavlja jednu od rukovodećih funkcija u ovom poduzeću, kum je ministra zaštite okoliša, Tomislava Ćorića. U Hrvatskoj lutriji u Upravi sjedi Eugen Sunara, također član HDZ-a. U HŽ Cargu, pak, u NO sjedi HDZ-ovac Damir Sesvečan, a u Upravi HŽ Infrastrukture kriju se HDZ-ovci, Zdravko Marko Žubrinižić i Darko Barišić.

Plinacrom ravna Ivica Arar, kojega je instalirao Goran Marić, a zgodna je priča i s Pomorskim centrom za elektroniku Split, kojega jednako tako vodi HDZ-ovac Branko Lubina, dok je HDZ-ovka Dora Matošić, bliska Dragi Prgometu, u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. HDZ-ovi ljudi imaju nadzor i nad Hrvatskim vodama, gdje je direktor Zoran Đuraković, a Finu vodi HDZ-ov – Dražen Čović. Milan Plećaš prijatelj je premijera Plenkovića i direktor CERP-a, dok se u kutinskoj Petrokemiji zbrinuo HDZ-ov – Đuro Popijač. I predsjednik Nadzornog odbora također je iz vladajuće stranke – Mijo Šepak.

Luku Vukovar vodi HDZ-ov, Marijan Kuprešak, a u Državnoj geodetskoj upravi, kao zamjenik ravnatelja, sjedi HDZ-ov – Antun Vidaković. Na čelu Državne škole za javnu upravu je HDZ-ov Rudolf Vukojević. Prva dama Fonda za obnovu i razvoj Grada Vukovara je HDZ-ovka Ljiljana Blažević, dok u HERA-i sjedi HDZ-ov Željko Vrban. Ravnatelj Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe je iz HDZ-a, riječ je o Zdravku Tušeku. Kao što je poznato, HAKOM vodi brat ministrice kulture, Tonko Obuljen, a kao njegova zamjena instaliran je Darko Josipović, također HDZ-ovac, a iz iste je stranke i direktor HTZ-a – Kristijan Staničić, nekadašnji kandidat za gradonačelnika Rijeke. Hrvatski državni arhiv također pripada HDZ-ovom kadru – riječ je o Dinku Čuturi.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) je također pun HDZ-ovaca – odande je za ministarsku fotelju stasao HDZ-ov mladić – Josip Aladrović. Ali, za sobom je ostavio vojsku ljudi iz svoje stranke – pomoćnike Ivu Bulaju, Luku Ljubičića, Šimu Šiljega, Ivu Serdara, te Dražena Mršića. Središnju agenciju za ugovaranje programa i projekata EU-a, također vodi HDZ-ovac – riječ je o Tomislavu Petricu, a Središnji registar osiguranika Regos, institucija je kojom ravna HDZ-ova – Iskra Primorac.

HDZ-ovci vode i sve središnje urede, poput Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH, kojega vodi, Zvonko Milas. Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, također ravna HDZ-ovac Nikola Mažar, a HDZ-ov Bernard Gršić državni je tajnik Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Ivan Bubić, također iz redova vladajuće stranke, rukovodi Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu, a njegova stranačka kolegica, Matilda Copić – Agencijom za plaćanje u poljoprivredi. Agenciju za regionalni razvoj drži HDZ-ovka Stela Arneri, a Ivan Madunić je, pak, HDZ-ov prvi čovjek Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavaca.

“Volio bih da sam ih puno više uhljebio”, tvrdio je svojedobno šibenski župan, Goran Pauk, kada su ga prozivali za nepotizam, no izgleda da je nepotizam, generalno, praksa od koje u vladajućoj stranci ne posustaju. Primjera za to je mnoštvo, a jedan od njih svakako je i Karlovac, kojega upućeni opisuju kao prijestolnicu premreženih rodbinsko-stranačkih veza.

Riječ je, inače, o županiji kojom ravna, Damir Jelić. Bivši gradonačelnik Karlovca, a danas karlovački župan, dominantna je figura kada je o uhljebljivanjima riječ, a za njim se neprestano povlači i ime Ivana Uđbinca, koji je bio pročelnik Jelićeva Upravnog odjela za poslove. Kada je Jelić postao župan, Uđbinac je postao pročelnik ureda župana, a odnedavno je i direktor gradskog poduzeća za upravljanje sportskim objektima. Supruga Uđbinac je, pak, stručna suradnica za lokalnu riznicu, a suprugov posao u gradu naslijedila je njihova kuma koja je bila zaposlenica istog ureda gdje je radila kao njegova pomoćnica. Uđbinac je, da priča bude do kraja apsurdna, zbog krivotvorenja diplome dobio otkaz u policiji, prije nego ga je Jelić – dobro zbrinuo…

U karlovačkoj gradskoj upravi spominje se i Dubravko Fancev, viši referent za higijenu javnih i zelenih površina, koji gradskom poduzeću “Zelenilo” daje naloge za gradske zelene površine koje treba pokositi. U Zelenilu mu – pazite sad (!?) – rade supruga Gordana i snaha Ivka, koja je tajnica direktora, Stjepana Turkovića. Sin Gordan, zaposlenik je Vodovoda i kanalizacije, drugog gradskog poduzeća, a nakon što mu je Turković u Zelenilu zaposlio suprugu Gordanu, postao je ravnatelj Županijske uprave za ceste.

Mladen Grčić i njegova supruga Marina, rade u gradskoj upravi – ona kao pročelnica Upravnog odjela za investicije i europske fondove, a on kao savjetnik za gradnju i održavanje javnih, prometnih površina. Njegov brat Zlatko, bio je svojedobno direktor Zelenila, a dok je Irena Grčić bila zadužena za javnu nabavu, jedan njen sin, Krešimir, bavio se u gradskoj upravi poslovima opskrbljivanja, nakon čega je prešao u Vodovod i kanalizaciju, a na njegovo mjesto je došao – drugi sin, Josip.

Direktor Hrvatskog radija Karlovac je Matija Perković, koji se te pozicije domogao s mjesta inkasatora gradskog poduzeća za naplatu komunalija. Tamo se, pak, zaposlio dok je direktorsku poziciju obnašao njegov kum Vlatko Ivka. Njegova supruga Biserka jednako je tako godinama radila u gradskoj upravi.

No, tu HDZ-ovim apsurdima ni izbliza nije kraj – zgodna je situacija i sa Dinom Bošnjakovićem, sinom ministra pravosuđa, koji je sa 25 godina postao predsjednik Nadzornog odbora komunalne tvrtke „Ivakop“ iz Ivanić Grada. Bošnjakovića mlađeg su predsjednikom NO-a imenovali u studenom 2017. godine, a odluku o imenovanju – vjerovali ili ne(!?) – potpisao si je sam osobno!

Sin bivšeg zadarskog gradonačelnika Božidara Kalmete odnedavno sjedi u NO-u gradske tvrtke Liburnija, a i taj je mladić član – čega drugog – doli HDZ-a. O bratu Plenkovićeve supruge, Ivanu Maslaću, koji je postao direktor komercijalnih poslova u Zračnoj luci Dubrovnik, napisani su brojni medijski stupci, pa se tako saznalo da dubrovačkom zračnom lukom ravna Frano Luetić, brat HDZ-ove europarlamentarke Dubravke Šuice.

Suprug ministrice Obuljen radi u njenom ministarstvu. Osim brata Gorana Marića, stanovitog Svetomira, za kojeg se pobrinuo Milan Bandić i šogor bivšeg ministra državne imovine Mijo Jurić, u HŽ-u je unaprijeđen na poziciju voditelja za čišćenje. U Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva zaposlilo se troje HDZ-ovaca koji su bili članovi udruge ISUM, u kojoj su surađivali s HDZ-ovim ministrom Markom Pavićem. Kakve li slučajnosti(!) – nakon toga spomenuta udruga je od iste te zaklade dobila sto tisuća kuna…

I kći, Milijana Brkića, Helena Brkić, stasala je u HDZ-u, pa je tako radila u briselskom uredu Ivane Maletić, dok je ministar turizma Cappelli, kao predsjednicu Turističkog vijeća HTZ-a, imenovao Plenkovićevu sestričnu Neru Miličević. Kada je o HDZ-ovom modelu za uspjeh riječ, zgodan fenomen imamo i na razini općina. Tako su u Feričancima, nedaleko Našica, zaposlili 15 žena koje su trebale pomagati u kući starijim osobama, a većina ih je posao dobila po – stranačkom ključu. Administrator tog projekta bio je HDZ-ov vijećnik Domagoj Marinić, a posao su dobile i Monika Stipić, kći Stipe Stipića, Ines Čapo, supruga Josipa Čape, iz obitelji istaknutih lokalnih HDZ-ovaca te rođakinja lokalnog HDZ-ovca Marina Benića.

Javna vatrogasna postrojba grada Zadra svojedobno je zaposlila desetoricu novih vatrogasaca, a osmorica su bili sinovi vatrogasaca zaposlenih u navedenoj jedinici, a prvi na popisu primljenih bio je pak Tomislav Šoša, sin HDZ-ovca – Željka Šoše.

Požeški HDZ-ovac, Darko Puljašić, uspio je dogurati i do presude od šest mjeseci zatvora jer je u ožujku 2015. godine, na radno mjesto vozača u požeškom Domu zdravlja, postavio – svog prijatelja. Bivši HDZ-ovac Alojz Tomašević zaposlio je troje članova svoje obitelji – sina, kći i snahu – u tvrtkama čiji je osnivač i vlasnik županija kojom ravna.

Istodobno, HDZ-ova vlast u Slunju je na mjesto v.d. ravnatelja Gradske knjižnice postavila vodoinstalatera Ivana Požegu, a ljude s diplomom koji su pretendirali na tu funkciju, odbili su jer – „nisu zadovoljili uvjete…“

TOP LISTA UHLJEBA

Krešimir Šakić – SDP

Iz male murterske turističke agencije Šakić dospijeva sve do NP Krka, a uzlaznom putanjom kreće onoga trena kada SDP osvaja vlast u Šibeniku. Promijenio je ovaj partijski kadar tri direktorska položaja te je tako vodio TEF, zatim Studentski centar pa i Krku.

Jasmin Krizmanić – HNS

Krizmanić je, po svemu sudeći, čovjek velikih ambicija, jer kao načelnik općine htio se pozicionirati kao direktor HAC-ove tvrtke za naplatu. Kako mu to nije pošlo za rukom, jer kao direktor ne može voditi općinu, zaposlio se kao savjetnik u istoj tvrtki gdje mu je na račun mjesečno sjedalo 15 tisuća kuna.

Anđelko Topolovec – HNS

Dobavljač pekarskih proizvoda trebao je postati direktor u Narodnim novinama, a za njegov ugled i sposobnost jamčio je osobno Ivan Vrdoljak. Ipak, taj pothvat nije realiziran pa se za ovog HNS-ovca pronašlo mjesto savjetnika u istoj tvrtki.

Saša Mesić

Kći bivšeg predsjednika Stipe Mesića trebala je pripremati projekt Termi u Zagrebu, a u četiri godine koliko je upravljala tvrtkom nije napravila ništa odveć značajno. Toj spoznaji usprkos primala je plaću od oko 16 tisuća kuna. Bez posla je ostala kada se Milan Bandić zavadio s njezinim ocem, a posla se sasvim slučajno domogla u vrijeme kada je cvala ljubav između ovog dvojca.

Tihana Colić

Prijateljica moćnog poduzetnika Pripuza zaposlena je u Plinari, a za nju je izmišljeno pomoćničko mjesto nakon čega je imenovana u upravu Holdinga, a policija je pak svojedobno privodila one koji stoje iza njenog zapošljavanja.

Željko Krapljan – HDZ

Ako netko zna što znači obogatiti se na otpremninama, tada je to zasigurno Krapljan jer s pozamašnim iznosom otpremili su ga iz MORH-a i Tržnica, a u HAC-u je pak dobio odštetu. Riječ je o gotovo pola milijuna kuna. Da priča tu ne stane, dotični je radio i u Autocestama.

Tonči Restović – SDP

Niz afera nanizao je Restović kao direktor NP Krka pa se smatralo da je upravo on zaslužan za zapošljavanje Milanovićeva rođaka Poljaka. Tada je nagrađen mjestom pomoćnika za inspekcijske poslove Mihaela Zmajlovića.

Srđan Šijaković – SDP

Zaposlenik vukovarskog Komunalca od 2011.godine posao je dobio zahvaljujući SDP-ovom gradonačelniku Željki Sabi. No, umjesto da radi ono za što ga se plaća on je u Gradskoj upravi održavao SDP-ove internetske stranice.