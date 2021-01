Država Sisku neće plaćati svu obnovu, gradonačelnica: ‘Pokušat ću srušiti odluku Vlade, ali znam da je većina uz Plenkovića i Pupovca’

Glavno je pitanje ovih dana kad će se i kako početi obnavljati područje Sisačko-moslavačke županije koje je stradalo u potresu. Još veće je pitanje hoće li napokon krenuli obnova, a gradonačelnica Siska Kristina Ikić Baniček sad se obratila javnosti s viješću u kojoj navodi da će se Sisak obnavljati po istom modelu kao i Zagreb.

Kako tvrdi Baniček, dok Zagreb sa svojim proračunom od 7 do 8 milijardi može isfinancirati svojih 20 posto, Sisak to neće moći.

U ostalom dijelu Sisačko-moslavačke županije koji je pogođen potresom država bi trebala financirati cijelu obnovu, a, kako se čini, iznimka će biti jedino grad Sisak.

Po njezinim navodima na građane Siska će se odnositi odredbe zakona kao i za Zagrepčane, stanovnike Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije kojima su domovi stradali u potresu u ožujku prošle godine.

Prema toj odredbi ustanovljeno je da ako vlasnik stana i njegov bračni ili izvanbračni drug, životni ili neformalni životni partner, imaju zajednički mjesečni dohodak veći od 8.000 kuna te drugu imovinu veću od 200.000 kuna (druge nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), ako nisu osobe s invaliditetom te ne primaju zajamčenu minimalnu naknadu, prelaze imovinski cenzus i obnova im se financira u omjeru gdje država snosi 60 posto troška, županija 20 posto, a sami vlasnici 20 posto.









PRIOPĆENJE GRADONAČELNICE SISKA DONOSIMO U CIJELOSTI:

“Nakon što sam vidjela medijska izvješća sa sjednice Vlade bilo mi je jasno da ministri nešto petljaju i skrivaju jer nisu objasnili zašto stradale gradove i općine dijele u neke kategorije i zašto će neke obnavljati Fond, a druge Vladin Ured za obnovu. Normalno da su skrivali što donose jer čim sam uzela Zakon o obnovi potresom pogođena područja shvatila sam da se srame jer su Sisak stavili u istu kategoriju sa Zagrebom. To mi je potvrdio i ministar Horvat jučer kada telefonski razgovarali. Nakon 28.12. kada je Sisak pogodila katastrofa u obliku potresa, desila nam se tragedija u obliku hrvatske Vlade. To za Sisak znači da obnove neće biti, jer dok Zagreb sa svojim proračunom od 7-8 milijardi može isfinancirati svojih 20 posto i građani imaju motiv sufinancirati jer ipak imaju vrijedne nekretnine i vrijedne kvadrate, u Sisku Županija koja je de facto bankrotirala i zadužena je 80 milijuna, a još 40 milijuna manjka prebacuje iz godine u godinu, neće to moći, a o građanima da ne pričam. Odakle umirovljenicima ili ljudima koji žive samo od svoje plaće udio za obnovu, a mnogi su već sad opterećeni kreditima, a mnogi i ovrhom. Nemamo nikakve šanse! Prvo ćemo pokušati srušiti ovu suludu odluku Vlade, no svjesna sam da Plenković i Pupovac imaju većinu u Saboru. Zanima me kako partijski vojnici HDZ-a iz Siska i SMŽ, koji će u Saboru glasati za ovo, misle više ikada šetati Siskom i pogledati ijednog Siščana u oči”.