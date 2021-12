‘DRŽAVA ĆE REAGIRATI! TU SMO DA POMOGNEMO’ Što su sve Plenković i Milanović govorili i obećavali prije godinu dana, jesu li išta od toga ispunili

Godina je dana od jakog potresa koji je 28. prosinca u 6,28 sati pogodio Petrinju, da bi je sljedećeg dana pogodio još razorniji potres magnitude 6.2 prema Richteru koji je odnio živote i teško oštetio cijelu Sisačko-moslavačku, ali i okolne županije.

Hitne službe danima nakon potresa radile su na otklanjanju i raščišćavanju ruševina, a u prvim trenucima nakon potresa, na spašavanju života, izvlačenju iz ruševina. Na tenrenu je nakon potresa bilo 800 vatrogasaca, 450 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja, 590 djelatnika i volontera Hrvatskog Crvenog križa, vojska, policija, državna intervencijska postrojba, ali i 300 građevinskih stručnjaka Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo. No osim hitnih službi brojni građani uključili su se i se i brojni građani s donacijama.

No, godinu dana nakn potesa situacija je skoro šokanantno ista. Ljudima i dalje nije rješeno stambeno pitanje, obnova nije počela! Izgrađen je tek manji dio kuća i to zahvaljući donatorima i sve to pokazuje svu sramotu i nebrigu ove države prema stanivnima tog dijela Hrvatske.

Danas ih posjećuju i premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović, no mi ćemo se prisjetiti što su njih dvojica prije godinu dana govorili stanovniima toga kraja kada su nakon potresa obišli Banovinu,

“Svi su tu, svi će pomoći. Nastojat ćemo sa svim mogućim sredstvima pomoći Sisku, Petrinji i ostalim dijelovima pogođenim potresom, rekao je po dolasku u Petrinju nakon potresa premijer Andrej Plenković. Ovdje je cijela ekipa s Građevinskog fakulteta koja mora procijeniti štetu. Postoji nekoliko načina da to stavimo u pravni okvir, razmotrit ćemo sve opcije te sam zatražio od ministra Horvata da njegovo ministarstvo sagleda što nam je najbolje i najpragmatičnije. Europska komisija je s nama u kontaktu, svjesni su i oni svega. Nadamo se da će od iduće godine biti bolje, valjda se sve što se trebalo loše dogoditi dogodilo u ovoj 2020.”, rekao je premijer.

“Obnovit će se ono što je porušeno i oštećeno, to je problem, ali manji problem. Ovdje se život vraća uporno, ali sporo. Ova je crkva bila sravnana do zemlje, nekad je to bio prostor u kojem je bilo puno dobre industrije. A neozbiljno bi bilo davati neku procjenu štete, to bi bilo prebrzo” izjavio je predsjednik.

Obojica su tada poručila: “Država će reagirati, naravno da hoće. Tu smo da pomognemo”.

Prošlo je godinu dana situacija je podjednako katastrofična. Danas će ponovno pričati sa građanima i poslati poruku, hoće li im ti razočarani ljudi nakon svega povjerovati.