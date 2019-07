Družili se, izlazili, surađivali: Što je točno posvađalo Plenkovića i Milanovića?

Autor: Iva Međugorac

Zoran Milanović i Andrej Plenković nisu uvijek bili na ratnoj nozi, tvrde oni koji ovaj tandem poznaju još iz rane mladosti. Dvojac je naime, svojedobno odlično surađivao, zajedno su radili, a potom su i jedan i drugi krenuli svojim putem.

Danas su, barem ako je suditi po medijskim prepucavanjima, ljuti neprijatelji, pa je Milanović žestoko opleo po premijeru. ”Još se nadam da Plenković može postati predsjednik EK, jedino takav ishod može ublažiti štetu koju hrvatski premijer nanosi svojim potpuno privatnim ponašanjem prema našim interesima u EU-u. Pokoravanje Hrvatske stajalištima nekakve Pučke stranke neprihvatljivo je”, rekao je Milanović, kojemu Plenković nije ostao dužan. ”Nekome tko je uspio nekoliko dana prije nego što smo ušli u EU uništiti ugled u najvažnijoj članici EU-a, bolje je da šuti nego da komentira nešto, a ne zna što se zbiva”, odbrusio mu je šef HDZ-a spočitavajući Zokiju staru boljku, odnosno famozni “lex Perković” zbog kojega se Hrvatska uistinu pošteno izblamirala na europskoj pozornici.

Stari znanci Milanović i Plenković zapravo ovim medijskim pamfletima nisu u prvome ratu, sučeljavali su se, nastojeći pridobiti povjerenje birača, na parlamentarnim izborima. Tada je Milanović zapravo do kraja pokazao svoj karakter napadača, dok se Plenković pokazao kao suzdržani diplomat, što nije čudno s obzirom na to da su on i Milanović, u političkom smislu, djeca Mate Granića, u čijem su Ministarstvu vanjskih poslova stasali u političare nacionalnog kova, kao i aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, Gordan Jandroković te Joško Klisović i Orsat Miljenić. Milanović i Plenković u to su se doba izvrsno slagali, gradili prijateljstva, družili se, a potom je svatko otišao svojim političkim putem. Onda je politika, kako to obično biva, posvađala stare drugove koji se danas bespoštedno napadaju u javnom prostoru.