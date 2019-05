DRUŠTVO HRVATSKIH REDATELJA PROTIV SLAVENA KNEZOVIĆA: ‘Taj ‘Bosanac’ samo želi naš novac…’

Autor: Dnevno.hr

Iz priče o netransparentnosti unutar Društva hrvatskih filmskih redatelja koja ovih dana intrigira hrvatsku javnost, svakoga dana pristižu novi detalji dio kojih donosi i naš portal.

Ovo je društvo, naime, pod lupu javnosti došlo otkrićem financijskih nelogičnosti pri čemu se na njihovoj bilanci za 2017. godinu iznenada ukazala financijska stavka u iznosu od vrtoglavih 29.550.788 kuna prihoda koji se isplaćuju autorima, a koja datira još iz prijašnjih godina.

Gotovo 30 neobjašnjivih milijuna u rukama društva

Revizija je za 2017. godinu, unatoč uskrsloj višemilijunskoj cifri, ocijenjena pozitivnom, no ostalo je otvoreno pitanje zašto ovaj nemali novac nije prikazivan svih prethodnih godina (točnije od 2008. kada je počeo ‘sjedati’ na račun DHFR-a) nego je naglo osvanuo u bilanci 2017-te.

Novi predsjednik Antonio Nuić za Nacional je izjavio kako nema govora o netransparentnosti niti bilo kakvom zamračivanju milijuna, već samo o činjenici da prikazivanje te vrste prihoda u tom periodu nije bilo zakonski neophodno. Osim toga, Nuić je zaključio kako je poslovanje njegove udruge čisto kao suza, te kako su samo žrtva ljudi koji ih “nikako ne vole”.

Otkrivamo: Tko “podmeće” hrvatskim redateljima?

Je li baš sve tako kako tvrdi čelni čovjek DHFR-a, te tko su “ljudi koji ih ne vole i koji im podmeću”, odlučili smo doznati na licu mjesta. Točnije, u užem centru Zagreba, na samoj adresi udruge:

“Sada nakon ove hajke, shvaćamo da smo ispali glupi jer smo taj novac uopće prikazali. Pa, da smo ga željeli pokrasti ili zamračiti na bilo koji način, zar bi ga sada objelodanili?”, kazao nam je zaposlenik ovoga društva uz tvrdnju kako je on jedini u radnom odnosu.

“Mi sve radimo po zakonu… Radi se zapravo o tome da nas sada blate ljudi koji nam žele preuzeti društvo, a tek ćete onda vidjeti što je krađa i nezakonitost. Sami smo kupili ovaj stan koji smo uz male troškove preinačili u prostor društva koji, kako vidite, izgleda skromno”, rekao nam je zaposlenik DHFR-a pokazujući na 217 kvadrata elitnog prostora u Boškovićevoj ulici za koji su izdvojili 320 tisuća eura.

“Da smo lopovi, mogli smo reći da smo po kvadratu platili 2.500 eura jer je to realna vrijednost stana. Međutim, cijena je bila 1.500 eura, toliko smo platili i toliko prikazali”, doznajemo od našeg sugovornika.

“Taj pohlepni Bosanac nam smješta”

Na pitanje tko su ljudi koji ih “ne vole” i koji su na njih pokrenuli medijski linč, dobili smo brz i nedvosmislen odgovor:

“Prvi koji nam ne želi dobro i koji se želi dočepati našeg društva je Slaven Knezović, ali riječ je o ekipi koja je pootvarala beznačajne, male udruge, pa se sada polakomila za ovom našom. Među njima su Vinko Grubišić, Branko Ištvančić, Zvonimir Ilić, Ivo Kuzmanić, sestre Juka… To su ljudi zbog kojih se sada sumnja u našu transparentnost, a ponajviše zbog onog ‘bosanskog glumca’ Knezovića koji je pokrenuo priču o ‘zamračenim milijunima’ samo kako bi se on okoristio. On nam je javno, u lice rekao: ‘sve ću vam uzeti'”, kazao nam je zaposlenik DHFR-a.