DRUGI ČOVJEK HDZ-OVE KAMPANJE: Plenkovićev prijatelj i sin kontroverznog bankara

Voditelj izbornog stožera HDZ-a biti će glavni tajnik stranke Gordan Jandroković, kojemu će zamjenik biti državni tajnik iz Ministarstva imovine Krunoslav Katičić, inače blizak prijatelj premijera i predsjednika stranke Andreja Plenkovića. Katičić je na ovu poziciju imenovan u studenom 2016.godine, a njegovo imenovanje zaintrigiralo je javnost budući da se radi o sinu kontroverznog bankara i nekadašnjeg čelnika Martina Katičića, koji se u kontekstu afera spominjao početkom devedesetih godina prošlog stoljeća.

Katičić je uz ostalo predsjednik HDZ-ova Odbora za pravosuđe, a to imenovanje i u samoj stranci nije se baš najbolje primilo, no, Plenković na kritike ionako nikada nije previše mario, pa je tako i u ovom slučaju iste odbacio. Podsjetimo, Privredna banka Zagreb je u eri Martina Katičića prema pisanju medija iz te ere slovila za financijski servis za izvlaćenje golmog novcva iz države. Ti napisi doduše nikada nisu u pravosuđu doživjeli epilog, no najzanimljiviji primjer svakako je slučaj promjene tadašnjeg jugo dinara u njemačke marke, u to vrijeme glavni čovjek na čelu PBZ-a bio je Katičić. U bivšoj je državi Katičić radio kao direktor računovodstva u Cromosovom tornju, dok je njegov brat Matija devedesetih bio direktor u Croatia Airlinesu.

A kada je Martin Katičić u bivšoj državi, s kraja osamdesetih godina prošlog stoljeća, radio kao direktor računovodstva u Chromosovom tornju, svojim radnicima, kao dobar komunist nije dozvoljavao da za Badnjak idu ranije svojim kućama.Je li o svemu tome mogao znati premijer Plenković, teško je znati, jer on je tada bio mladi dečko koji obećava. On je u to doba bio prijatelj iz kvarta sa sinom Martina Katičića, Krunoslavom, s kojim je studirao i izlazio.