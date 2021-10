DRHTI MU GLAS, JEDVA PRIČA, SVE LOŠIJE IZGLEDA! Bandićevci o Tomaševiću: On je gotov! Napravio je ogromnu grešku

Autor: Iva Međugorac

Razrješenje dvaju šefova Zagrebačkog holdinga – Nikole Vukovića i Ante Samodola, koje je među prvima imenovao novi zagrebački gradonačelnik po gradskim se kuloarima, posebice među oporbenim zastupnicima karakterizira kao prvi, veliki udarac novoj zagrebačkoj vlasti.

Udarac je to, ako se udarcem može zvati, koji stiže u lošem trenutku, nedugo nakon pucanja vodovodne cijevi u širem središtu grada, ali i u jeku Tomaševićevih jada s odvozom otpada.

Razlozi su to radi kojih i u Bandićevoj stranci, ali i u oporbenom HDZ-u najblaže rečeno likuju,

”Ovdje će završiti san o preuzimanju nacionalne političke scene”, kaže nam jedan suradnik pokojnog zagrebačkog gradonačelnika, te dodaje da se Zagreb raspada na svakom koraku.

”U Holdingu je, bit ću blag – kaos. Tomašević je ušao u nešto o čemu nema pojma, nije ni čudo da njegovi po kuloarima pričaju da mu zadnjih dana nije dobro, vidite i sami da on jedva priča, da mu podrhtava glas, da fizički lošije izgleda, a tek je počeo”, analizira naš sugovornik te kaže da nije iznenađen onime što vidi.

”Tomašević je počeo ambiciozno, ali voditi grad preko whatsapp grupe, pa to ne ide. Imenovao je svoje članove Uprave bez natječaja, bez odobrenja Skupštine, prošao kroz sito i rešeto, preživio lavinu kritika, branio te ljude i sada ih maknuo, time je pokazao da on nije bio u stanju procijeniti u kakav rizik ulazi i u što se upušta, kako će imenovati i kadrovirati po drugim gradskim tvrtkama kada nije bio u stanju uspostaviti odnose s ljudima koje je sam postavio, a konstantno se poziva na natječaje. Koga će dovesti preko natječaja i kakvih će kompeticija biti ti ljudi, ako njegovi nisu zadovoljili kriterije?”, pita se naš sugovornik te kaže da su suluda objašnjenja koja je Tomašević nakon odlaska Vukovića i Samodola ponudio.

”Kao prvo, sada ispada da ih nije on smijenio, već da su ljudi sami otišli, te je ljude on predstavljao kao osobe od najvećeg povjerenja, to su najvažnija imenovanja u gradu i onda zapinje na koncepciji vođenja, nema Tomašević nikakvu koncepciju, i to će vrlo brzo još jače izaći na vidjelo, Samodol i Vuković su menadžeri s iskustvom, koji su to vrlo brzo shvatili i pobjegli prije nego što krenu još veći problemi. Zašto gradonačelnik s njima nije dogovorio koncepciju kada im je predavao Holding?”, pita se naš sugovornik koji smatra da je Tomašević napravio ogromnu grešku koju će skupo platiti.