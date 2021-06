DRHTI CIJELA GRADSKA UPRAVA! PRVI TOMAŠEVIĆEV POTEZ: Tko su Bandićevi kapitalci koje će eliminirati?

Autor: Iva Međugorac

Preustroj gradske uprave i smanjenje broja gradskih ureda – jedan je to od prvih poteza koje bi trebao povući Tomislav Tomašević sada kada je jasno da je on novi zagrebački gradonačelnik.

‘Nećemo imati 27 gradskih ureda, koliko nemaju ni ogromni europski gradovi, nego 15-ak, 16-ak”, najavila je Urša Raukar tijekom gostovanja na N1 tvrdeći kako će otvoriti ured za poslijepotresnu obnovu. No, da pročelnici čije je mandate Raukar zatražila nemaju namjeru odstupiti i u svojem posljednjem javnom istupu potvrdio je Pavle Kalinić, koji se posve opravdano poziva na zakon.

S druge pak strane Tomašević kao jedan od prvih poteza najavljuje upravo ukidanje Kalinićeva Ureda za hitne situacije. Da ne misli predati svoj mandat javno je otkrila i Mirka Jozić koja vodi Gradski ured za gospodarstvo, no svoj mandat na raspolaganje već je dao bliski Bandićev suradnik Ivica Lovrić, dok se ostali za sada ne oglašavaju.

Lista za otpis

Pročelnik Ureda gradonačelnika je Miro Laco koji je privremeno imenovan na tu poziciju pa je za očekivati da Tomašević suradnju s njime neće nastaviti. Na čelu Stručne službe gradonačelnika nalazi se pravnica Andrea Šulentić, dok Gradskim kontrolnim uredom rukovodi njena kolegica Ana Matijević koja bi također mogla ostati bez pozicije budući da je Tomašević u nekoliko navrata govorio kako je ovaj ured potpuno potkapacitiran te ga planira osnažiti kako bi donosio konkretne odluke i vodio financije gradske uprave.

Ured za zastupanje vodi pravnica Matea Topić, no ovom uredu s Tomaševićevim dolaskom na vlast prijeti gašenje, dok će Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada sasvim sigurno morati napustiti arhitektica Sanja Jerković. Tomašević naime ovdje pod svaku cijenu želi svoje kadrove.

Bez obzira na otpor kojega je Jozić javno pokazala Tomašević u planu ima čistke u Gradskom uredu za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša, a tada bi se u problemima mogla naći i zaštitarska tvrtka njenog muža Bilić Erić Security koja uspješno posluje s Gradom Zagrebom.

Što će biti s pročelnikom Gradskog ureda za opću upravu pravnikom Krešimirom Ladešićem za sada nije poznato, no izgledno je da Tomašević ovaj ured neće ukidati. Iz Gradskog ureda za obrazovanje sasvim sigurno odlazi inženjer prometa i jedan od najbližih Bandićevih suradnika Ivica Lovrić, koji je na ovim lokalnim izborima bio kandidat za zamjenika Jelene Pavičić Vukičević, no on ionako ovaj ured vodi temeljem privremene odluke do raspisivanja novog javnog natječaja.

I Vjekoslav Jeleč privremeno imenovani pročelnik Gradskog ureda za zdravstvo na Tomaševićevom je popisu za otpis, a u toj njegovoj crnoj teci nalazi se i ime Romane Galić, socijalne radnice koja vodi Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradski ured za upravljanje imovinom trebao bi se pripojiti s Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove pa bi bez pozicija mogli ostati i Zlatko Makar i Marina Zagorec, ništa bolja nije ni pozicija veterinara Dejana Jaića koji rukovodi Gradskim uredom za poljoprivredu i šumarstvo









Neki novi ljudi

Pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje , izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet je ekonomist Dinko Bilić, a njegov ured mogao bi se pripajati s Gradskim uredom za katastar i geodetske poslove pa bi osim Bilića bez pozicije mogla ostati i inženjerka geodezije Jasna Jezerčić Cvitković. Gradski ured za branitelje Tomašević ne planira imati pa očekuje da će mu mandat na raspolaganje dati pravnica Vesna Helfrih.

Mandat potencijalni gradonačelnik očekuje i od šefice Gradskog ureda za mjesnu samoupravu diplomirane pravnice Renate Šimon, čiji bi se ured također mogao pripajati. I Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode također je pod upitnikom, njim upravlja profesor povijesti Stipe Tutiš. Ovaj bi se ured trebao pripajati s Gradskim uredom za kulturu na čijem je čelu književnica Milana Vuković Runjić.

Gradski ured za financije zasigurno ostaje, ali teško da će njime upravljati ekonomistica Danijela Juroš Pečnik. Defektologinja Mirjana Zubak s Tomaševićevim dolaskom na vlast moći će se posvetiti struci jer njen Ured za programe i projekte Europske unije Tomašević kani dodijeliti svojim ljudima, a svoje ljude uvesti će i u Ured za javnu nabavu kojega vodi Danijela Habijanec.

Gradski ured za sport i mlade kojeg vodi profesor tjelesnog Milan Pavelić pripajati će se s Uredom za demografiju kojim upravlja bivša pravobraniteljica za djecu Mila Jelavić. Upućeni svjedoče kako za svoju poziciju ne mora strahovati tek pravnica Mirjana Lichtner Krstić koja vodi Stručnu službu Gradske skupštine, koju hvale čak i oporbeni skupštinari.









Jasno je da s novim gradonačelnikom na čelo grada dolaze i njegovi kadrovi, neki novi ljudi koje ondje neće dočekati prijateljska atmosfera. Bandićevi su suradnici imali ministarske plaće koje su sezale sve do 25 tisuća kuna pa je razumljivo da se bez borbe neće htjeti predati. Zagrebačka javnost svjesna je prenakrcanosti gradske uprave, za dobar dio ovih ljudi koji sjede u gradskim uredima mnogi nikada nisu niti čuli, no Bandić ih je do te mjere osigurao da bi njegovom nasljedniku upravo oni mogli biti najveći problem.