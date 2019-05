‘DR*AŠ LI, HA?’ Hrvatski novinar objavio šokantnu snimku: Pitao feministkinje o pobačaju, one počele prostačiti!

Autor: S.V.

Domagoj Pintarić (Podcast Velebit) intervjuirao je militantne protu–prosvjednice posljednjeg Hoda za život. Reportaža koju je snimio, “aktivistice za prava žena” pokazuje u pravom svijetlu: One su agresivne, proste i uglavnom ne znaju zašto su ljute na ljude koji se bore za pravo na život nerođenog djeteta.

“Svake godine gledamo kako prosvjednice iz raznih ženskih i lijevih organizacija blokiraju put Hodu za život pri čemu vrijeđaju sudionike, pokazuju im srednje prste, psuju ih, a jednom je čak došlo i do fizičkog obračuna. Iste te liberalne aktivistice bi vjerojatno u najmanju ruku podigle revoluciju da im tijekom njihovih ženskih marševa i parada ponosa, netko stane na put i blokira ulicu ili ih odluči psovati, vrijeđati, a kamoli napasti fizički, no kad one to rade onda je to njihovo ljudsko, žensko, radničko, reproduktivno i demokratsko pravo. One se ‘bore protiv tiranije’ taktikom koje su jedino primjenjivali upravo fašisti i komunisti, dakle, isključivo totalitaristi koji su se brutalno obračunavali s neistomišljenicima u svojim tiranskim režimima”, kazao je Pintarić.