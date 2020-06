DRAMATIČNO! INCIDENTNO! Panika u HDZ-u: Gubimo izbore! Jedan čovjek kriv je za sve

”Panika je ogromna, atmosfera u HDZ-u nikada nije bila ovako dramatična i zategnuta, zapravo smo na rubu incidentna.

Liste koje se sastavljaju kod mnogih su izazvale animozitet, a i zadnje ankete ne idu nam u prilog. Opet nas je prešišala Restart koalicija, osim toga tu je i afera s Josipom Rimac koja nam definitivno ne ide u prilog”, komentira situaciju u vladajućoj stranci uoči parlamentarnih izbora naš sugovornik blizak premijeru Andreju Plenkoviću.

Plenković je posao vođenja kampanje prepustio glavnom tajniku stranke Gordanu Jandrokoviću, koji se po svemu sudeći u tom opsežnom i kompleksnom poslu ne snalazi najbolje.

”On se posvetio brendiranju samoga sebe, stranku je ostavio po strani, ekipu iz Središnjice nije uključio u kampanju, svi su intertni, a u kampanju ulazimo nepostrojeno, i nespremno. Nemamo nikakvu strategiju, izgubili smo kompas, logistika ne funkcionira, u stranci se ne osjete ni entuzijazam, ni euforija. Osim toga problem je i u tome što Jandroković nema baš nikakav utjecaj na naš teren, što je u ovakvoj rovovoskoj bitci vrlo značajno.

Škoro otima naše ljude, postavlja jaku momčad, a mi u sve to blijedo gledamo, ne nudimo odgovore i radi toga ćemo izgubiti izbore. Ovo me neodoljivo podsjeća na atmosferu uoči predsjedničkih izbora, a ne moramo podsjećati kako su ti izbori završili po HDZ”, naglašava naš sugovornik. Dodaje da se Plenković također ne snalazi u kampanji, taj posao ranijih je godina za HDZ prilično vješto odrađivao Milijan Brkić.

”Možemo mi njega sada kritizirati, i umanjivati njegov značaj, no činjenica je da je Vaso znao ustrojiti ekipu, i organizirati ljuude. Jandroković to ili ne zna, ili ne želi, ljudi na terenu trebaju slati jasne poruke, mi ih ne čujemo, niti ih ima, do izbora je sve manje vremena, a mi još ništa ne znamo. Ni sam Plenković ne zna što mu je činiti, njemu u prvoj jedinici stiže ozbiljna opasnost, kakav god da Bernardić bio Plenković je taj koji se Zagrebu zamjerio kroz suradnju sa Bandićem, zbog Zakona o obnovi.

On nema nikakvu komuinikacijsku strategiju za svoju izbornu jedinicu, HDZ s Bandićem još surađuje i u Skupštini, dakle nismo ga se odrekli. Doživjeti ćemo potop u toj prvoj, odnosno zagrebačkoj jedinici koja bi u konačnici mogla biti presudna i za ukupan rezultat izbora. Stječe se dojam da Bernardić za razliku od našeg šefa ipak nešto poduzima, on je svoju koaliciju proširio, postavio na noge, liste nije formirao po prijateljskom kriteriju, već se vodi time tko bi gdje mogao jače potegnuti. Pa pogledajte našu devetu jedinicu Plenković tamo šalje svojeg ministra Malenicu, ma nitko u Dalmaciji ni ne zna tko je taj dečko”, žali se naš sugovornik najavljujući potop svoje stranke na parlamentarnim izborima.