DRAMA U VINOGRADSKOJ NE JENJAVA! Berošu ruke vezane? Zadravec u središtu skandala

Autor: Iva Međugorac

Problemi u KBC-u Sestre milosrdnice ne jenjavaju, premda je i prije nekoliko dana u razgovoru za naš portal profesorica Dijana Zadravec demantirala napise o manjku kadrova, iz bolnice u kojoj je predstojnica Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju cure glasine o tome kako je Zadravec u dva navrata stekla uvjete za izvanredan otkaz s te pozicije, međutim niti jednom nije smijenjena.

U prosincu 2019. godine donesena je odluka Radničkog vijeća za smjenu Zadravec sa svih rukovodećih pozicija, a u siječnju iduće godine istu odluku donijelo je Povjerenstvo za nadzor sve to zbog sukoba s kolegicom Mijom Primorac, kojega Zadravec negira. Nakon odluke Povjerenstva ista stiže i do Upravnog vijeća bolnice, ali ono Zadravec u tom postupku oslobađa.

Skandal je to kojega se hrvatska javnost još uvijek friško sjeća, naime u to doba predsjednik Upravnog vijeća bolnice doktor Slavko Orešković najavio je smjenu kolegice Zadravec, ali bivši ministar Milan Kujundžić smijenjuje Oreškovića i na njegovu poziciju postavlja svojeg državnog tajnika Tomislava Dulibića. S njim na čelu Upravno vijeće oslobađa Zadravec.

Tko joj podmeće?

I lani se Radničko vijeće susrelo s dokumentacijom u kojoj se problematizira organizacija rada Zavoda za radiologiju, a gotovo u isto vrijeme predstojnik Klinike za tumore Ivan Milas upozorava svoju kolegicu na manjak radiologa u Klinici. Otkako Zadravec ravna Zavodom iz bolnice je otišlo 16 specijalista, njih osam u mirovinu, no po svemu sudeći ministru Berošu ruke su vezane, on odgovornost prebacuje na Upravu bolnice.

”Mislim da je nepotrebno da se javnost drži u jednom neznanju, u medijima se spominju tri radiologa zato jer naš Klinički zavod za radiologiju koji radi na tri lokacije – Ilica, Draškovićeva i Vinogradska zapravo ima 44 liječnika plus šest vanjskih specijalizanata, znači 50 liječnika tako da je potpuno krivo govoriti o tri radiologa. To nije druga bolnica, moji radiolozi rade na lokacijama kako potreba službe to zahtjeva. Znači, oni fizički čak ne moraju biti tamo osim kada se radi ultrazvuk nego mogu sjediti u Vinogradskoj. Mi smo spojeni informatizacijski i radimo onkološke pacijente na obje lokacije, Vinogradska i Ilica.

Potpuna je dezinformacija to o tri radiologa kada na našem Zavodu postoji brojka od 44 liječnika, a to je jednako kao i 2016. godine kada sam ja preuzela Zavod. Otišli su radiolozi, njih 12 za vrijeme mog mandata- što privatno, što u inozemstvo, što u javni sektor, a njih šest otišlo je u mirovinu. Znači 18 ih je otišlo, ali sam ih 20 zaposlila, sedam specijalista iz drugih kuća je došlo kod nas, a 13 specijalizanata. Zapravo se stalno vrtimo na istom broju ljudi, ali se mijenjaju njihova imena”, objašnjavala je još prošlog tjedna u razgovoru za naš portal Zadravec demantirajući ujedno i napise o narušenim međuljudskim odnosima u Zavodu te naglašavajući kako joj podmeće ravnatelj Zovak i interesna skupina oko njega.