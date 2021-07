DRAMA SRPSKIH TURISTA U HRVATSKOJ! Autobus ‘otkazao poslušnost’ na autoputu, majka u očaju: ‘Kći su mi ostavili usred nedođije’

Autor: Daniel Radman

Putnici iz Srbije koji su se zaputili na ljetovanje doživjeli su pravu “golgotu” u Hrvatskoj, pišu tamošnji mediji. Naime, nedaleko Rijeke pokvario se autobus koji je iz Beograda vozio za Pulu, a svi putnici ostavljeni su na – cjedilu.

Sve je to otkrila majka djevojke koja se s drugim suputnicima našla u doista nezavidnoj situaciji. Autobus se pokvario na autocesti, zamjenski nije došao pa su se morali snazaliti sami kako bi se domogli Rijeke.

“Kći mi je sinoć, u 21.45 sati iz Beograda krenula za Pulu FlixBusom, da bi im se nedaleko od Rijeke, nešto iza 10 sati usred nedođije na autoputu (benzinske pumpe ni na vidiku), pokvario autobus. I čak bi se i sam kvar autobusa mogao nekako ‘progutati’ (događa se) da putnici satima nisu mogli dobiti informaciju što i kako dalje – te doći će zamjenski bus, te neće doći, te prijedlog vozača da putnici skupe 300 eura za prijevoz drugim vozilom do destinacije, da bi im na kraju, oko 16 sati, bilo rečeno da se o svom trošku snađu za prijevoz do Rijeke, gdje će ih čekati prijevoz do željene destinacije, tj. Pule. Da skratim – umesto u planiranih 8.30h, dijete mi je u Pulu stiglo nešto pre 20 sati – dakle, sa skoro 12-satnim zakašnjenjem, skoro pa 24 sata od polaska iz Beograda. Prvi dan ljetovanja (plaćenog, dašta) – propao. Dakle, nikad više, ali NIKAD VIŠE FlixBusom – neprofesionalnost im je zaprešašćujuća. A evo, u međuvremenu saznah da su grupu putnika koja je večeras trebala iz Rijeke krenuti za Beograd ispalili par sati pred put, bez davanja ikakvog alternativnog rešenja – bukvalno su ljudi ostavljeni na ulici”, napisala je ogorčena gospođa.

FlixBus priznao neugodnost, no kažu da nisu nikog ostavili

Za srpske medije je dodala da putnicima nije pružena nikakva pomoć, telefon FlixBusa nije bio u funkciji, pozivatelji bi dobivali tek generičku poruku, a ni agencija preko koje su išli aranžmani nije bila obavještena. Potvrđena je i vijest o otkazivanju linije iz Pule koja se trebala vratiti istim vozilom, tek nekoliko sati prije polaska.

I FlixBus je reagirao na ovu priču. Ne spore oni da je bila neugodna situacija, ali naglašavaju da putnici nisu ostavljeni na cjedilu.

“Nažalost, uslijed visoke turističke sezone, bilo je teško pronaći slobodan autobus koji bi brzo reagirao i odmah prevezao putnike. Dio putnika koji nije bio u mogućnosti čekati FlixBus rješenje u vlastitoj je organizaciji nastavio putovanje, dok je za preostale putnike osiguran taksi prijevoz do konačnih destinacija”, pojasnila je priču iz kuta autoprijevoznika glasnogovornica tvrtke Petra Trojko.

Pojasnila je Trojko i zašto je došlo do svih poteškoća u komunikaciji.

“U slučaju kvara autobusa postoje posebni protokoli kojima upravlja Odjel korisničke službe i Odjel kontrole prometa, a koje se kontaktira odmah po događaju od strane vozača ili partnera koji prometuje na određenoj liniji. Kada je autobus nažalost stao u blizini grada Delnice u Hrvatskoj naši su Odjeli odmah obavješteni o situaciji i pokrenut je standardni protokol. FlixBus tim odmah reagira i u trenutku daje sve od sebe kako bi putnicima omogućio alternativan dolazak u krajnju destinaciju. Pojedini protokol ovise od trenutne situacije i lokacije autobusa u trenutku kvara pa je za neke potrebno duža, a za neke kraća reakcija i rješenje”, kaže.