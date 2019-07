DRAMA NA PANTOVČAKU! Jedan HDZ-ov ministar Kolindu bi mogao stajati pobjede na izborima

Tko bi se tome nadao, iako je premijer Andrej Plenković izrekonstruirao svoju Vladu te pozicionirao nove ministre, to ni izbliza znači da su problemi po njega sanirani. Štoviše, žestok sukob na političkoj sceni potencira situacija ministra zdravstva Milana Kujundžića, oko kojeg se lome koplja između vladajućih i oporbe. Naime, problem leži u tumačenju Ustava od strane vladajućih i oporbe pa se stoga vodi polemika oko toga kada sazvati sjednicu o izglasavanju povjerenja Kujundžiću na čemu oporba inzistira, i za što su Mostovci prikupili potpise.

Oporbenjaci drže da ustavna odredba u kojoj stoji da se glasanje o povjerenju mora provesti minimalno 30 dana od dostave prijedloga Saboru, znači da se glasanje doista tada i mora provesti, dok s druge strane u HDZ-u tvrde da se odreda o 30 dana koja proizlazi iz Ustava ne odnosi na period u kojem traje ustavom propisana saborska stanka. U ovu priču evidentno je morati će se uplesti Ustavni sud, koji po svemu sudeći ne vidi potrebe za hitnom reakcijom u ovoj situaciji. No, opciju da sazove saborsku sjednicu ima predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja bi mogla razriješiti sukob, no baš to razriješenje situacije u nezavidnu situaciju dovodi šeficu države.

Jer kako se može čuti iz oporbenih redova oni će inzistirati na tome da se predsjednica uplete u priču, a to njihovo inzistiranje moglo bi se baš njoj obiti o glavu, jer na koju god da stranu stane to će biti pogrešno. Ako se prikloni SDP-ovcima i oporbenjacima, dovodi u pitanje HDZ-ovu potporu na predsjedničkim izborima, ako se pak ne prikloni oporbi dovodi u pitanje svoj rejting među građanima, koji Milana Kujundžića svrstavaju na listu najomraženijih ministara.