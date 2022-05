DRAMA ĐAKIĆEVOG SINA: Djevojka optužena da mu je prijetila napravila scenu na sudu, ranije ga zvala ‘isprdkom’ i ‘klošarom’

Autor: Dnevno.hr

Lana Babić (26) optužena da je s Karmen Barić (33), bivšom televizijskom voditeljicom, prijetila smrću Tomislavu Đakiću, sinu HDZ-ova saborskog zastupnika Josipa Đakića.

U sudnici Općinskog kaznenog suda u Zagrebu bunila se zbog fotografiranja, rekavši da ne želi da ju se slika i da će ustati i okrenuti se, na što joj je sudac objasnio da je stiglo odobrenje za fotografsko slikanje.

Lana Banić je na to rekla da je to valjda zato što je poznata.





Đakić: Lupale su mi na vrata, vrijeđale me da sam klošar, i danas osjećam nelagodu

Na prošlom ročištu Đakić je opisao incident od 30. ožujka 2020. godine, zbog kojeg su Barić i Babić sjele na optuženičku klupu i za koje tužiteljstvo traži devet mjeseci zatvora s dvogodišnjim rokom kušnje, piše Jutarnji list.

Kako je rekao, tog dana oko devet sati ujutro, čuo je lupanje na vratima stana što je probudilo njega i njegovu djevojku. S druge strane vidio je nepoznatog muškarca i Lanu, koja mu je susjeda, te Karmen. Kada je odškrinuo vrata, muškarac se tijelom zaletio nastojeći ući u stan, no Đakić je uspio zatvoriti i zaključati vrata dok je njegova djevojka zvala policiju. Oni su nastavili vikati i vrijeđati ga da je klošar te da ga treba spaliti, kao i njegovu obitelj. Kada su otišli, zapisao je oznake s tablica.

Đakić mlađi je rekao da nema strah, no da se nije osjećao ugodno ni sigurno te da i danas u sudnici s njima osjeća nelagodu.

“Nanijele su mi sramotu. Da sam zlostavljač, nasilnik. Njihove prijetnje sam doživio ozbiljno pogotovo jer znam u kojem se krugu ljudi njih dvije kreću, kao i da je Andan K., muškarac s kojim su bile i kojega do tada nisam poznavao, optuženi i osuđeni kriminalac iz Dubrovnika. I vjerujem da bi mi mogli nanijeti zlo. Uostalom, te prijetnje nisu stale. I danas kad me negdje vide govore iste riječi, a u prolazu kad me vide u autu pokazuju srednji prst”, rekao je Đakić.

‘Rekla mi je da sam isprdak obitelji jer vozim Smart’

Đakić je pokušao objasniti zašto se to dogodilo. Rekao je da se s Lanom čak družio i pio kavu, no kada je pročitala članak o problemu u kojem se našao njegov brat Ivan te vidjela da ima Audi, rekla mu je da je ‘isprdak obitelji jer vozi Smart’. Nadalje, Đakić tvrdi da mu je Lana dobacila da je u nju bio zaljubljen.

Tomislav Đakić to opovrgava, čak tvrdi da je ona njega zavodila, a nakon što ga je izvrijeđala zbog Smarta, Đakić navodi da mu je Lana nastavila "slati pusice, srčeka i videa".









A dan nakon tog incidenta na vratima, njih dvije su me sa sakrivenog broja zvale točno 1100 puta. te naveo još jedan incident u kojem se našao s dvije optužene žene. Svjedoči, osam dana prije tog događaja, njih su dvije njega i njegovu djevojku napale na benzinskoj, a policiji su prijavile da je on njih napao.