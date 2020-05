DRAKONSKA PRESUDA: Četiri mjeseca zatvora zbog snimanja razgovora sa saborskim zastupnikom!

Autor: Dnevno

U nizu sudskih presuda u sporovima između političara i novinara, donesenima u korist političara, vrhunac je sigurno posljednja donesena upravo istraživačkom novinaru Ivanu Žadu. “Po prvi puta novinar je osuđen jer se koristio uobičajenim alatom u prikupljanju informacija”, pisao je o Žadovom slučaju Deutsche Welle.

Istraživački novinar Ivan Žada nazvao je u listopadu 2018. godine saborskog zastupnika Josipa Đakića nakon što su mu prijatelji javili da je njegov sin Ivan u virovitičkom kafiću Boom prijetio da će Žadi polomiti vrat i vući ga za kosu ili platiti nekome 500 eura u Zagrebu da to napravi jer piše negativno o njegovu ocu.

Sada je novinar Žada pravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu zatvora od četiri mjeseca. Proglašen je krivim zbog kaznenog djela protiv privatnosti neovlaštenim snimanjem i prisluškivanjem Josipa Đakića – dio razgovora je kao transkript objavljen na Facebooku, a zatim i na portalu Index, čime je Đakiću, utvrdio je sud, ”napravio veliku štetu i osramotio ga, a bez da ga je upozorio da ga snima, osim što se predstavio i započeo razgovor…”

Kazneni progon Ivana Žade pokrenulo je Općinsko državno odvjetništvo u Virovitici, a prvotnu presudu Općinskoga suda u Virovitici sad je potvrdio i Županijski sud u Varaždinu, na čelu s predsjednicom vijeća Nadom Marincil, koji je odbio Žadinu žalbu kao neosnovanu i potvrdio presudu prvog stupnja. A u njoj mu je sutkinja Jasna Delić Janković odredila kaznu, pozivajući se na članak 143. Kaznenog zakona.

Ivan Žada, novinar RTL-a, koji je tijekom procesa upozoravao na pogubne posljedice ovakvog postupka za novinarske slobode, danas kaže: ”Priznajem: uspjeli su me ušutkati, narednih godinu dana moram jako paziti što ću raditi… Naravno da ćemo ovaj slučaj gurati i na Ustavni sud, ali moj svakodnevni posao istraživačkog novinara odvijat će se s tim mačem nad glavom”.

Iz presude se može iščitati da je oštećenik Đakić kao svjedok rekao da ga je 15. listopada 2018. između 16 i 17 sati nazvao Žada na privatni broj mobitela u vezi sa sinom Ivanom. Rekao mu je kako je čuo u kafiću da mu sin prijeti, na što mu je Đakić rekao da ne želi o tome razgovarati, da je njegov sin punoljetan, zna čitati i pisati, da “odje..”, te prekinuo razgovor, piše Jutarnji.

Sud je presudio da je Žada ”nezakonitim postupanjem, za koje nema opravdanja, povrijedio Đakićeva temeljna ljudska prava na privatnost i slobodu, zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, a sve kako bi oštećenika izložio sramoti i javnoj poruzi, zbog ponašanja njegova sina. Okrivljenikove radnje nisu bile u javnom interesu, niti nužne radi interesa državne sigurnosti, a tako niti zaštite okrivljenika i njegove obitelji, koje oštećenik ničim nije ugrozio”.

”Želio sam mu kazati da urazumi sina. Prijetnje su mi izrečene zbog pisanja o Josipu Đakiću i zato sam ga nazvao. Nazvao sam ga kao novinar. Ako sin saborskog zastupnika prijeti novinaru koji je o tom zastupniku pisao, to je svakako javni interes.

Gospodin Đakić je u politici predugo da ne bi znao da ga novinari ne zovu zbog privatnih razloga”, branio se uzalud Žada i tumačio da novinari snimaju razgovore zbog vjerodostojne interpretacije, a on je to učinio i radi osobne zaštite ”jer je riječ o moćnom čovjeku, prijavljivanom za niz djela nasilništva i pravomoćno osuđenom zbog napada na policajce”.

Emil Havkić, odvjetnik specijaliziran za medijsko pravo, komentirao je za Večernji kako se razgovor novinara i zastupnika teško može okarakterizirati privatnim. ”Zastupnik obavlja javnu službu i već po Zakonu o medijima ne može zahtijevati istu razinu privatnosti kao i obični građani. Pritom je sudu neosporno da sin prijeti novinaru zbog njegovih tekstova o ocu kao javnoj osobi.

Ako je sin ‘branio’ oca kao zastupnika, to se ne može tretirati kao obiteljska stvar”, tvrdi Havkić i naglašava kako ova presuda ima preusko tumačenje i javnog interesa koji u ovom slučaju preteže nad privatnošću. Postavlja se pitanja znači li to da novinari koji snimaju mobitelom, što javna osoba ne mora svaki put ni vidjeti, to čine neovlašteno?!

Sporna mu je i referenca na Europski sud jer ako je došlo do povrede ljudskih prava, tada je za to odgovorna država, a ne novinar, iz čega bi se moglo zaključiti da je Đakić stavljen u poziciju agenta države.

Ozbiljan problem za istraživačko novinarstvo

U HND-u smatraju da je kazna zatvora za tonsko snimanje razgovora s javnim osobama, napose političarima, presedan i da predstavlja ozbiljan problem za istraživačko novinarstvo i mogućnost da se rasvijetle brojne sumnjive radnje.

”Presuda nije u skladu s europskim standardima zaštite slobode izražavanja, jer nije riječ o privatnom razgovoru, a komunikacija državnih dužnosnika s novinarima uvijek je tema od javnog interesa. O tome da se novinare u zemlji koja uskoro preuzima predsjedanje Europskom unijom osuđuje na zatvorske kazne obavijestit ćemo međunarodnu javnost”, kazao je krajem prošle godine predsjednik HND-a Hrvoje Zovko.

“Presuda je drakonska. Sutkinja Općinskog suda u Virovitici potpuno je zanemarila javni interes i da je saborski zastupnik javna osoba koja, kad razgovara s novinarom, nema privatnosti, a ja sam mu se predstavio kao novinar. Zanemarila je i činjenicu da sam se opravdano mogao bojati za svoju sigurnost jer mi je njegov sin u dva navrata uputio ozbiljne prijetnje, a sam Josip Đakić pravomoćno je osuđen za napad na policajce i više puta je prijavljivan za kaznena djela nasilništva“, govorio je Žada za DW.

Ovaj nagrađivani televizijski novinar napominje kako je osuđen sukladno članku 143. Kaznenog zakona prilikom čega je potpuno zanemaren stavak četiri istog članka u kojem stoji da nema kaznenog djela ako je snimanje bilo u javnom interesu ili drugom interesu koji je pretežniji od interesa zaštite privatnosti snimane ili prisluškivane osobe. ‘

Tajno snimanje je ponekad nužno

”Ova presuda me kao istraživačkog novinara u redakciji Potrage RTL-a onemogućava u daljnjem normalnom profesionalnom radu. Mi istraživački novinari često ne možemo izbjeći tonska snimanja kako bi raskrinkali pojedini slučaj ili se zaštitili. Osobno bez toga ne bih mogao razgolititi mrežu hrvatskih internetskih pedofila, za što sam i nagrađen nacionalnom nagradom jer je to tada bio jedinstven slučaj u Europi. Također brojna druga koruptivna djela političara nikada ne bi izašla u javnost”, kazao je za medije Žada.

Istraživačka novinarka i potpredsjednica HND-a Danka Derifaj na istom je sudu u svibnju 2017. oslobođena optužbe za neovlašteno snimanje prigodom istraživanja moguće nezakonite eksploatacije šljunka iz rijeke Drave.

„Zgrožena sam odlukom suda da novinaru odredi kaznu zatvora. Tajno snimanje je ponekad nužno u poslu istraživačkog novinara kako bi se u interesu javnosti razotkrile informacije. Ovako rigorozno kažnjavati upotrebu novinarskog alata ograničavanje je novinarske profesije i nikako nije primjereno demokratskom društvu. Pogotovo kad istovremeno svjedočimo blagim, čak oslobađajućim presudama nasilnicima, silovateljima i kriminalcima. Ovakvom presudom hrvatski sudovi poručuju da je nasilništvo poželjno, a novinari koji ukazuju na nepravilnost, razotkrivaju kriminal i propituju centre moći – nisu“, kaže za DW Danka Derifaj.

Naglašavajući važnost medija za demokraciju, stručnjaci smatraju da se ovakvim pravosudnim odlukama narušava sloboda govora i ograničava pravo novinara da propitkuje, istražuje, komentira i zaključuje, a posebno je zabrinjavajuće selektivno provođenje zakona.

Takve presude u javnosti odaju dojam pristranosti i snažnog utjecaj politike na pravosuđe.

Novinar Ivan Žada je osuđen zbog snimanja privatnog razgovora. Istodobno, bivši vukovarski gradonačelnik je pravomoćno osuđen i odslužio je kaznu na osnovi snimka privatnog razgovora. Teme razgovora u oba su slučaja bile od javnog interesa – prijetnje novinaru odnosno pokušaj potkupljivanja vijećnice.

Jedna od najpoznatijih hrvatskih odvjetnica, specijalizirana za medijsko pravo i ljudske slobode o osuđujućoj prvostupanjskoj presudi za neovlašteno snimanje ne može komentirati jer ima saznanja isključivo iz medija, ali je za DW iznijela nekoliko načelnih pravnih stajališta važna za taj predmet.

„Ako državni dužnosnik zna da razgovara s novinarom i ako je nesporno da se ne radi o prijateljskom ćaskanju, taj razgovor nije privatni.

Novinar ima pravo reproducirati taj razgovor, pa i snimiti ga ako je to potrebno radi što vjernijeg reproduciranja. Snimanje takvog razgovora po mojem mišljenju nije neovlašteno, pa se takvim snimanjem ne može počiniti kazneno djelo protiv privatnosti. Osim toga, svaki razgovor državnog dužnosnika s novinarom od javnog je interesa, jer javnost ima pravo biti upoznata s načinom komuniciranja državnih dužnosnika, načinom na koji rješavaju konfliktne situacije ili reagiraju na pritužbe na postupanja članova njihovih obitelji“, kazala je Vesna Alaburić.