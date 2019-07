DRAGO PILSEL O ŠKORI: On ne zna ni što je crkva, ni što je država

Autor: dnevno.hr

Poznati novinar, kolumnist i književnik Drago Pilsel na svojem Autografu prokomentirao je predsjedničkog kandidata Miroslava Škoru, a što mu zamjera pročitajte u djelu objave koju prenosimo:

‘Ma već je dosta materijala o tome koliko je iskren Miroslav Škoro, koliko je čestit, koliko se možda futrao tuđim parama (vidi novi broj tjednika Novosti kojem Škoro najavljuje tužbu). Mene pak zanima jedna naoko ”manja stvar” za one koji mu češljaju imovinsku karticu i kojekakve poslove, jer mislim da je doista velika za osobu koja pretendira postati šefom države: naime, shvaća li ta osoba što je zaista država?

Navodim dio Škorine izjave koju smatram spornom (iz nedjeljnog broja Jutarnjeg lista).

”Na HDZ-ovoj listi pristao sam biti iz jednostavnog razloga: Sabor držim svetim mjestom hrvatske parlamentarne demokracije. Meni se 2007. nije sviđalo što je jedna politička opcija govorila da će ukinuti pravo glasanja dijaspore, nije mi se sviđalo da je jedna politička opcija govorila da će ukinuti vjeronauk. Meni se generalno nije sviđalo zadiranje u nešto što po meni predstavlja srž hrvatske države. Ja sam odlučio da ću podržati onu opciju koja se zalaže za nešto kontra toga. Ušao sam u Sabor jer sam očekivao da ću sudjelovati u parlamentarnom životu RH, u parlamentarnoj demokraciji”, izjavio je Škoro za Jutarnji listobjašnjavajući motive svoje bliskosti s tadašnjim HDZ-ovim predsjednikom Ivom Sanaderom.

Papa Franjo je u više navrata (za dnevni list La Croix, 16. svibnja 2016. na primjer) jasno rekao da države trebaju biti sekularne! ”Sekularna država, za razliku od države s jednom religijom koja se svima nameće, može svakome pružiti slobodu”, kazao je među inim Papa. Dodao je i ovo: ”Vjerujem da sekularizam popraćen jakim zakonima koji jamče vjersku slobodu pruža okvir za kretanje prema naprijed”

Dakle, ponovimo i utvrdimo gradivo: samoproglašeni predsjednički kandidat dr. sc. Miroslav Škoro smatra da vjeronauk ”predstavlja srž hrvatske države”.

Je li to otprilike isto kao i kad mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarović, koja nastoji postati dr. sc. iz područja politologije, kaže, i to nekoliko puta, da su Hrvatska i SFRJ bili s one strane ”željezne zavjese”? Mislim da je Škorino tumačenje ”srži hrvatske države” gore lupetanje od Kolindine ”politologije”, čak i kada KGK kaže da razlikuje seljake od građana, premda je sasvim u duhu habitusa HDZ-ovaca, što je Škoro srcem i dušom dugo bio.

Naime, mislim da je jako, ali jako loše kad osoba koja želi biti hrvatskim predsjednikom demonstrira kako ne razumije ni što je Crkva, ni što je država, naravno, ni što je parlamentarna demokracija (ona ne može biti nešto ”sveto”, što ne znači da Sabor nije mjesto u kojem se netko može posvetiti ili postati svecem. Nije viđeno u nas, ali je teoretski moguće).