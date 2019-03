Drago Pilsel ‘napao Dalmatince’: Maloumne budale i fašisti zapalili Pupovca

Veljača je mjesec fašnika, a dva najpoznatija u Hrvatskoj svakako su karneval u Rijeci i Samoboru.

Ipak, ove godine interes javnosti uzele su splitske maškare i njihov krivac Milorad Pupovac. Uz njega javnost je zabavilo i imitiranje bacanja igrača ‘Crvene zvezde’ u more, a Dragu Pilsela ni jedno ni drugo.

“Nikad nisam volio karneval. Mislim da je to stvar za teške budale. Ali kada vidim kako pale lutku Milorada Pupovca u Kaštel Sućurcu tada shvaćam da je to i zabava maloumnih fašista koje bi sve do jednoga trebalo pobacati u more. Premda ne vjerujem u njihovo otriježnjenje”, napisao je na svom Twitteru.