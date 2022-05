‘DRAGI HDZ-ovci, UBIO VAM PLENKOVIĆ DEMOKRACIJU’: Saborski zasupnik uputio pismo kolegama: ‘Znate da od jučer ništa više nije isto. Krenuo je vaš politički kraj’

Autor: Dnevno.hr

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić na svom Facebook profilu objavio je podužu objavio, pismo u kojem se obratio HDZ-ovcima. Njegovo pismo prenosimo u cijelosti;

“Dragi HDZ-ovci, ubio vam Plenković demokraciju i pokrenuo je vaš politički kraj

Saborske kolege me mnogi dobro poznaju. U dvije godine mandata popio sam dosta kava sa mnogim zastupnicima različitih političkih opcija. Shvatio sam davno u životu nekoliko stvari: mijenjamo se i nije dobro generalizirati. Kao što u SDP-u ima sjajnih ljudi, otvorenih pogleda koji nisu diktatorski raspoloženi, tako sam i u HDZ-u upoznao neke dobre ljude. Kada govorim u Saboru gledam lica kolega, gledam ih u oči… i kod nekih stvarno osjetim da im je teško, jer su dobri ljudi koji kada radi partijske stege brane svoje šefove iznutra – trule. Nema baš stranaka gdje biste mogli reći za većinu da su svi pošteni i dobri, ne znam kao što su Suverenisti ili kao što vjerujem u moje kolege Mostovce. Ali, ne smijemo generalizirati.





HDZ-ovci znaju da je njihov Plenković ovime jučer ubio demokraciju. HDZ-ovci znaju da od jučer ništa više nije isto. Jer mogao je narod prijeći i preko njihova lopovluka, imun je postao na korupciju koja nas izjeda… ali ovo jučer im se neće oprostiti. Jučer je HDZ-ova većina u Ustavnom sudu poručila narodu da im narod ne treba i da je 400.000 građana – glupo.

Govorio sam vam HDZ-ovci u Saboru nekoliko puta o oholosti. Oholost je izvor svih grijeha, ona izjeda čovjeka iznutra, stavlja mu mrene. Tada oholica ne raspoznaje stvarnost kakva jest, nego mu se događa privid. Oko oholice su često ulizice. One pričaju Premijeru što on želi čuti, jer mu se uvlače u dupe. A uvijek je važno da lider ima nekoga tko mu “skače po glavi”, nekoga tko mu govori sve što ne radi dobro, nekoga tko mu može reći: “Andrej, uzoholio si se. Pusti sada prijestolja moći Bruxellesa, pusti sada ove koji ti se dodvoravaju, da nigdje nisi pogriješio – radi oholosti toneš, stani malo!”

Dragi HDZ-ovci od jučer je krenuo vaš politički kraj. Mene vam ne zanimaju sprdnje na ovaj moj status, mene vam ne zanima uopće tko što misli, na koncu nitko niti ne zna da vam pišem. Ja vam naime vjerujem u slobodu i vlastitu savjest. Samo sam htio reći da znate zašto ćete izgubiti ovu bitku.

Premijer Plenković nas je podcijenio. Tamo gore visoko gdje sjedi narod mu izgleda malen. Ali taj narod nije malen nego je samo Premijer daleko od tog naroda. Doći će vrijeme na jesen, kada će Premijer vidjeti koliko ima tog malenog naroda i koliko je tih antivaksera koje Premijer sprda. Premijer se odcijepio od svog naroda, miliji su mu strani domjenci od kruha njegovih građana…

Mi Mostovci nismo savršeni, ali nismo na ničiji daljinski. Nemamo frendove mafijaše, nemamo porno uratke da nas se ucjenjuje, nemamo dugove koje istjeruju kamatari, nemamo dogovore izvan zakona – nemamo ništa. Neki imamo kredite u banci, svoju djecu, neki nove ili stare ljubavi. Ali, u svemu smo – vjerni. I zato nam ne mogu ništa interesne skupine niti mafije ove ili one. Ne bojimo se ničega. Tu smo, za svoj narod.

Dragi HDZ-ovci, ustavni suci koje ste instalirali, te lutke na koncu vašeg Vođe su pokrenuli vaš politički kraj. Proglasili ste 400.000 građana priglupim, potkapacitiranim, doslovno ste rekli ljudima da nisu znali što potpisuju.

Plenković je ovime preko svojih lutkica koje kontrolira u Ustavnom sudu uništio demokraciju. Oteo je referendum narodu. Oteo je vlast narodu. A po Ustavu Republike Hrvatske vlast PROIZLAZI iz naroda i PRIPADA narodu.

Dragi HDZ-ovci kada ubrzo budete birali novog vođu, bez dociranja iskreno vam preporučujem: mudrije vam je izabrati nekog hrabrog i poniznog tko će biti spreman poslušati tim, tko će priznati greške i pokajati se, tko će sebe staviti u drugi plan da bi vi neki drugi rasli… nego da izaberete ljude koji sebe gledaju, sebe najviše vole, na sebe najviše misle.

Ustavni suci, većina njih, pljunula je na 400.000 građana. Grdno su se prevarili ako su pomislili da ću ja osobno ostaviti ljude koji su u mene vjerovali. A potpuno sam siguran da će Most, cijeli Most biti na strani naroda u borbi za slobodu i dostojanstvo svakog građanina Republike Hrvatske. I potpuno sam siguran da nećemo ni mi Mostovci biti sami, mnogi nam se javljaju da će biti s nama.

Ljudi, dođite mi na moj Telegram. Tu ćete dobiti informacije što ćemo raditi na jesen kada krenu stiskati igrači sjena i pandemijske mafije. To će im biti zadnje stiskanje hrvatskog naroda”, napisao je Miletić.