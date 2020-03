Dr. Ivica Granić: ‘Kakva suradnja s HDZ-om? HSP je slomio HDZ u samom srcu njegove utvrde’

Autor: Dnevno

Zbog izjave Karla Starčevića, kako je dio članova HČSP-a i HSP AS-a pridružio HSP-u, HČSP opovrgnula je ove navode, te zatražila od Starčevića dokaz za te navode.

”Ovim putem HČSP javno poziva Karla Starčevića da nam iznese pod materijalnom i krivičnom odgovornošću koji je to “dio članstva HČSP-a prešao u HSP” i sa kime je on to iz HČSP-a razgovarao o ujedinjenju?”, zatražili su iz HČSP-a, optužujući HSP za suradnju s HDZ-om.

Za komentar na nove optužbe HČSP-a zamolili smo člana predsjedništva HSP-a zaduženog za komunikaciju i člana Glavnog stana, dr. Ivicu Granića.

Kako navodi Granić, HSP jest u pregovorima s HSP AS-om, te ističe kako nije čuo da je Karlo Starčević spomenuo HČSP, već kaže, moguće da se Starčević zabunio i umjesto HSP AS spomenuo HČSP.

‘Bio sam jučer prisutan cijelo vrijeme na izvanrednom Saboru stranke, i to kao član radnog predsjedništva.

Predsjednik Starčević je, istina, u svome govoru više puta spomenuo proces ujedinjenja i okrupnjavanja pravaštva ali i cijelog državotvornog bloka, rascijepkanost i podjele naravno smatramo velikim problemom desnog političkog spektra. To je opće poznato. Mi doista jesmo u pregovorima, u nekima i sam sudjelujem, s određenim političkim strankama i neovisnim platformama, sa HSP AS su pregovori praktički pred završetkom.

Pokrenuli smo, osobno kao član predsjedništva na tome silno inzistiram, taj proces i mislim kako ga nije moguće zaustaviti, pitanje je hoće li biti vođen s većim ili manjim uspjehom i razumijevanjem.

Nisam čuo kako je Karlo spominjao HČSP, službeno pregovore ne vodimo, moguće da se zbunio pa umjesto HSP AS spomenuo HČSP.”

Jednom sam i sam napravio sličan gaf u Osijeku kazavši, pred medijima i većim auditorijem, umjesto HSP AS kako je u pitanju A – HSP. Možda sam nešto i prečuo. No, sve je to jako jadno, žalosno, ružno i jako štetno za ukupnu pravašku političku filozofiju i realnu političku snagu.”, dodaje dr. Granić.

Ipak, napominje kako ga iznenađuje ton i neprimjeren politički izričaj priopćenja kolega iz HČSP-a:

”Jedino bih naglasio kako me, kao osobu koja se bavi političkom komunikacijom i političkim marketingom, iznenadio ton i neprimjeren politički izričaj priopćenja kolega iz HČSP, ne razgovara se javno na onakav način, čemu to, čemu ružne riječi.’‘, kazao je Granić.

Cilj je ujedinjenje stranaka kao jaka i ozbiljna alternativa, ističe Granić, te dodaje i kako bi od srca čestitao kolegama iz HČSP-a da poluče dobar rezultat na predstojećim izborima.

”Ja bih bio jako sretan da doista vodimo iskrene razgovore o ujedinjenju naših stranaka, HSP mora biti jedan, jedini i nedjeljiv ako mislimo biti jaka i ozbiljna alternativa. Ako do toga ne dođe iskreno i od srca kolegama i HČSP želim uspjeh na izborima, bio bih jako sretan da poluče što bolji rezultat.”

”HSP je slomio HDZ u samom srcu njegove utvrde – Lici i Gospiću, zbog čega se HS ne može prozivati za suradnju sa HDZ-om”

Osvrnuo bih se jedino na ta, sada već posve bizarna, predbacivanja oko tobožnje kohabitacije s HDZ ponegdje.

Ne može se, načelno govorim, stranku koja je HDZ slomila u samom srcu HDZ-ove utvrde, Lici i Gospiću, zbog čega se HDZ gotovo raspao, prozivati za suradnju sa HDZ-om. To je bespredmetno. Druga je situacija kada su u pitanju neke manje, male lokalne sredine, one imaju svoju logiku, u takvim situacijama nemam ništa protiv bilo kojih manjih koalicija jer su one, u pravilu, komunalnog karaktera.

Bilo kako bilo, kolegama iz HČSP želim politički uspjeh, s naše strane nikada neće doživjeti bilo kakav udarac ispod pojasa, a mi proces ujedinjenja državotvornog bloka nastavljamo vrlo uporno i s vrlo jasnom vizij0m”, ističe dr. Granić.