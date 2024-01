DP tvrdi da se migranti potajno vraćaju u Hrvatsku: Prozvali Plenkovića i postavili mu šest pitanja

Autor: Dnevno.hr

Zbog situacije na granicama i čestim prelascima migranata, Domovinski pokret je Vladi uputio oštro priopćenje s nekoliko zahtjeva. Tvrde da Vlada postupa protuzakonito, jer “namjernim i sustavnim kršenjem zakona”, a pogotovo Zakona o nadzoru državne granice, dopušta “organizirani migrantsku invaziju”. Iz DP-a poručuju da to sad dolazi na naplatu.

“Andrej Plenković je u samo u prošloj godini protuzakonito pustio u Republiku Hrvatsku 68.500 tzv. ‘migranata’, zapravo mladih vojno sposobnih muškaraca, uglavnom iz arapskih zemalja, Afganistana i Turske, protuzakonito im davši tzv. ‘privremenu zaštitu’, a u stvarnosti azil. Sasvim suprotno hrvatskim nacionalnim interesima, izravno je ugrozio nacionalnu sigurnost, dopustivši da tzv. ‘migranti’, bez ikakve sigurnosne provjere, na temelju dozvola koje im je, opet protuzakonito, izdala hrvatska policija, lutaju Hrvatskom, dok ‘ne napuste Schengenski prostor'”, smatraju u DP-u.

Kažu da je zbog takve politike pao Schengenski režim, što je dovelo do ponovnog podizanja granica. Drže da je posljedica takve politike pretvaranje nekad najsigurnijih europskih zemalja “u

mjesta kaosa i terora koji izazivaju tzv. ‘migranti'”. Stoga im je neprihvatljivo da se migranti vraćaju baš u Hrvatsku.

‘Plenković namjerno obmanjivao’

“Plenković je namjerno obmanjivao javnost da će većina njih napustiti Hrvatsku i namjerno je zatajio ključnu činjenicu da će sve te migrante, kada ih policije država EU zateknu u svojim državama, vratiti u onu zemlju koja ih je legalizirala davanjem ‘privremene zaštite’ – azila, a to je Hrvatska! Prema potvrđenim informacijama i pisanju više hrvatskih medija, do sada je tako u Hrvatsku vraćeno više tisuća tzv. ‘migranata’. Vraćeni su tajno, ‘noćnim transportima’ jer njihov povratak u Hrvatsku jasno dokazuje posljedice protuzakonite Plenkovićeve politike koja izravno ugrožava sve hrvatske građane, nacionalnu sigurnost i prijeti zastrašujućim posljedicama, s obzirom na to da je jasno da će situacija s tzv. ‘migrantima’ tek eskalirati”, upozoravaju iz DP-a.

DP je već ranije Vladi upućivao zahtjeve za zaštitom hrvatske granice, ali i policije. Iz stranke ističu da je Plenković odbio sve njihove zahtjeve “da prestane kršiti Zakon o nadzoru državne granice i prestane uvoziti u Hrvatsku tzv. ‘migrante’ kao horde koje ulaze kroz šume, mimo graničnih prijelaza, kao da hrvatske državne granice ne postoje”.









Šest pitanja za Vladu

Stoga su odlučili javno objaviti zahtjev upućen Vladi, vezane uz tajne transporte migranata u Hrvatskoj. Poručili su da zahtijevaju javni odgovor na postavljena pitanja. Ovisno o tom odgovoru, DP će, poručuju, “poduzeti sve što bude potrebno da takvu politiku i sve one koji provode i podržavaju migrantsku invaziju zaustavimo.” Vladi su uputili šest konkretnih pitanja:

1. Koliko je do sada bilo transporta tzv. ”migranata” koji su vraćeni u Hrvatsku?

2. Koliko je ukupno tzv. ”migranata” do sada vraćeno u Hrvatsku?

3. Koliko je točno osoba u protekloj godini Vlada Republike Hrvatske, mimo graničnih prijelaza, pustila u RH i dala im tzv. ”privremenu zaštitu”, u stvarnosti azil; Je li taj broj službeno 68.500 ili 76.300, kako tvrde neki izvori? Dakle, kao stanovništvo Dubrovnika i Vukovara zajedno!?

4. Iz kojih država dolaze ti tzv. ”migranti” i koliko točno ih dolazi iz koje države?

5. Na temelju kojih to kriterija je Vlada odredila iz kojih država i s kojim to razlogom, tzv. ”migranti” trebaju i smiju dobiti ”privremenu zaštitu”?

6. Koliko Vlada Republike Hrvatske očekuje tzv. ”migranata” koji su od Hrvatske dobili ”privremenu zaštitu” u ovoj godini? Je li uistinu točno da Vlada RH i dalje dopušta ulazak tzv. ”migranata”, mimo graničnih prijelaza te im i dalje daje ”privremenu zaštitu”? Koliko je takvih ušlo u ovoj godini?