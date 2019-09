DORH u panici, zbog tužitelja uhićenog zbog korupcije stotine sudskih presuda bi mogle pasti

Autor: Marin Vlahović

U petak 13. rujna, USKOK i policija priveli su zbog sumnje da je primio mito Ferhata Čančara, dugogodišnjeg zamjenika Općinskog državnog odvjetnika u Zagrebu koji je godinama vodio kaznene predmete. Neki od tih predmeta su bili su mali i javnosti nezanimljivi, no neki od njih u javnosti su glasno odjekivali, često zbog blagih kazni koje su dosuđene. Čančarovo privođenje zbog navodnog primanja mita sada baca sasvim novo svjetlo na svaki slučaj koji je prešao preko njegovog stola.

Suradnja Čančara i Sablje

Čančar je optužen za uzimanje mita od Tomislava Sablja, koji je prije više od dva mjeseca uhićen u policijskoj akciji „Tebra“. Sabljo je, kako nam otkrivaju izvori dobro upućeni u ovu istragu, član zločinačke organizacije koju su mediji kolokvijalno zvali „Dečki s Knežije“. Ne pripada vrhu ove zločinačke piramide organizacije, već se bavi operativnom realizacijom poslova distribucije narkotika te izvršenjem teških kaznenih djela. Vojničkim rječnikom, Sabljo u organizaciji ima status poručnika, ili u najboljem slučaju satnika. Ipak, uz Đorđe Vuletića zvanog Đoko, Sabljo je navodno najvažniji pripadnik zagrebačke mafije koji je posljednjih godina završio u pritvoru, i kojem prijeti višegodišnja robija.

Prije uhićenja, prema optužbi USKOK-a, Sabljo je često kontaktirao s Čančarom i koristio usluge koje mu je mogao pružiti ovaj dugogodišnji tužitelj. Mediji su objavili da su Čančara uhvatili preko razgovora koji su snimljeni mikrofonom koji je bio tajno postavljen u automobil Tomislava Sablje. Doduše, ako je to istina, postavlja se pitanje zašto Čančar nije već priveden u spomenutoj akciji „Tebra“?

Kako sada stoje stvari, ovog iskusnog zamjenika Općinskog državnog odvjetnika, optužuju za samo jedno kazneno djelo primanja mita. Ipak, ta jedna optužba za primanje mita dovoljna je da baci dugu sjenu na Čančarovu cijelu karijeru. Ne samo zbog potencijalne sumnje da je pogodovao i u drugim slučajevima, već i zbog činjenice da je Čančar već ranije imao problema sa stegovnim mjerama koje su mu izrečene zbog loše obavljenog posla. Kada bi se USKOK upustio u istragu njegove cijele karijere, moglo bi doći do urušavanja kompletnog pravosudnog sustava. Naime, svi koje je Čančar nesmiljeno progonio, opravdano bi mogli tvrditi da su imali posebno loš tretman, jer je tužitelj na njihovim optužnicama, možda spašavao vlastitu statistiku.





Kronologija korupcije

Tu statistiku, što je vidljivo iz njegovih radnih rezultata, istodobno su narušavali predmeti u kojima je lako moguće pogodovao optuženicima.

Detalji Čančarova rada u Državnom odvjetništvu nisu dostupni, no neki od podataka do kojih smo došli ukazuju da je riječ o problematičnom djelatniku. U lipnju 2005. Čančar je stegovno odgovarao pred Vijećem Državnog odvjetništva zbog „neurednog“ vođenja predmeta u sedam slučajeva, što je dovelo do šest zastara. Čančar je pred Vijećem DOV-a priznao da nije poduzimao potrebne radnje, ili da ih nije poduzeo u zakonskom roku. Vijeće mu je priznanje uzelo kao olakotnu okolnost, izreklo novčanu kaznu i zabranilo mu napredovanje u naredne tri godine. Nakon optužbe radi primanja mita od Tomislava Sablje, ovi, kao i mnogi drugi slučajevi, sada poprimaju sasvim drugi kontekst. Je li moguće da se nije radilo o nemaru i aljkavosti, nego o pogodovanju pojedinim okrivljenicima?

Nemoguće je, naravno, znati kada je Čančar prvi put uzeo mito ili mu je ovaj slučaj bio prvi u karijeri, no neminovno je da se uz njegovo ime veže niz slučajeva koji su odjeknuli u javnosti zbog blagih kazni. Prvi takav čudan slučaj koji smo pronašli datira još iz 2003. godine.

Riječ je o prometnoj nesreći sa smrtnim ishodom. Hrvoje Petrović, prošao je kroz crveno svjetlo i zgazio pješaka Romana Kušeka na pješačkom prijelazu. Kušek je ostao na mjestu mrtav, a Petrović je pobjegao s mjesta nesreće. Nije imao ni valjanu vozačku dozvolu i prije nesreće, ukupno je 40 puta bio evidentiran zbog prometnih prekršaja, uključujući vožnju u alkoholnom stanju i kroz crveno svjetlo. Vozačku dozvolu, policija mu je uzela ukupno šest puta. Popravkom automobila, pokušao je sakriti i tragove nesreće.

Slučaj se činio relativno čist. Petrović je priznao krivnju i pravdao izjavom kako se u trenutcima nesreće svađao sa suprugom. Čančaru nije ostalo što puno za raditi osim predložiti zatvorsku kaznu. Za prvo kazneno djelo, u kojem je prouzročio nesreću sa smrtnim posljedicama, Petrović je mogao dobiti deset godina zatvora. Zbog bijega s mjesta nesreće, mogao je dobiti još tri godine. Pretpostavljalo se da ipak neće biti presuđena maksimalna kazna, s obzirom da je Petrović priznao krivnju.

No do ogromnog obrata u slučaju dolazi kada je Ferhat Čančar predložio kaznu za vozača recidivista koji je na pješačkom prijelazu usmrtio osobu, pobjegao i onda pokušao sakriti dokaze o tome što je učinio. Čančar je, na opći šok rodbine poginulog, predložio kaznu od deset mjeseci za smrt pješaka i četiri mjeseca za bjeg s nesreće, ukupno objedinjeno u zatvorsku kaznu od godinu dana. Ovaj prijedlog tužitelja Čančara, kao što je i uobičajeno, prihvatilo je sudsko vijeće na čelu sa sutkinjom Jasnom Rađenović. Otac i rodbina Romana Kušeka, bili su šokirani presudom. Njegova teta je optuženom poručila da „će mu suditi Bog.“

O Čančarovim tužiteljskim sposobnostima nakon uhićenja pisao je i novinar Željko Peratović na svom Facebook profilu. U podužem statusu opisao je slučaj u kojem je sam podnio kaznenu prijavu zbog nelegalnog šljunčarenja, a taj je slučaj po službenoj dužnosti dospio Čančaru. Peratović opisuje kako je Čančara zapamtio jer ga je „kao svjedoka/prijavitelja stalno prekidao i ponašao se kao branitelj optuženog ili u najmanju ruku sudac.“

Ovo je samo mali broj kontroverznih slučajeva na kojima je Čančar radio, a koji su dospjeli u javnost. Osim neadvnih priča o uhićenju, Čančarovo se ime na internetu spominje samo na nekoliko mjesta, i to u službenom dokumentu u kojem imenovan kao zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu te kao dobitnik Car Cosmetx poklon paketa u vrijednosti 80 kn u jednoj nagradnoj igri. Iako je osumnjičen za samo jedno nedjelo primanja mita, zbog nekoliko kontroverznih presuda možda bi USKOK mogao početi češljati i neke od njegovih drugih predmeta