DORH-OV VLADAR IZ SJENE NASTAVLJA DOMINIRATI! Šipek ponovno ostavlja bez teksta: Nećete vjerovati što je opet učinjeno

Autor: Iva Međugorac

Bivši i najdugovječniji glavni državni odvjetnik Mladen Bajić ozbiljno je zagazio u 70-te, ali je unatoč tome i dalje zaposlen u DORH-u gdje plaću prima na temelju ugovora o djelu, te slijedom toga donosi odluke iz nadležnosti kaznenog odjela, čime vjerojatno krpa praznine koje njegova šefica Zlata Hrvoj Šipek ima u domeni kaznenog prava, što je svojevremeno i sama priznala kandidirajući se za vodeću poziciju u Državnom odvjetništvu. Oni koji poznaju omjere snaga u Odvjetništvu reći će da Bajić DORH-om i dalje rukovodi, da je on ondje alfa i omega te da je Šipek njegova marioneta, premda je po sili zakona odavno morao otići u mirovinu. I uoči ove, nove godine Bajiću je produljen mandat pa će tako i u nadolazećem periodu sjediti u DORH-u. Inače je Bajić u DORH-u do 24. studenog 2020. bio zamjenik glavne državne odvjetnice.

Trebao otići u mirovinu

Tada je Državnoodvjetničko vijeće u skladu sa zakonom donijelo rješenje o prestanku dužnosti, a zamjenik Zlate Hrvoj-Šipek u mirovinu je trebao otići još lani u prosincu, no to nije učinio. Umjesto toga Hrvoj Šipek s bivšim glavnim državnim odvjetnikom sklapa ugovor o djelu na određeno vrijeme od 1. siječnja 2021. do konca ove godine. Ugovor je sada ponovno produljen, a Bajić temeljem njega u DORH-u ima savjetničku ulogu u kaznenom odjelu.

Inače je punih dvadeset godina Bajić sjedio u fotelji glavnog državnog odvjetnika, odradivši puna tri mandata, a pritom je u političku mirovinu ispratio čak dva predsjednika države, četiri premijera i šest ministara unutarnjih poslova. Kada mu je 2014. godine istekao posljednji, odnosno treći mandat Bajić nije otišao iz državnog odvjetništva već se u sustavu zadržao kao zamjenik glavnog državnog odvjetnika. U prosincu prošle godine, s punih sedamdeset godina života, ali i sa 45 godina radnog staža Bajić je po sili zakona trebao otići u mirovinu, međutim, njegov utjecaj na DORH na tome definitivno nije stao. Sam je DORH u međuvremenu pretvoren u tvornicu afera, a nedavna blamaža sa bivšom HDZ-ovom ministricom Gabrijelom Žalac u potpunosti je poljuljala povjerenje hrvatskih građana u hrvatsko pravosuđe.