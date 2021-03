DONACIJE, KOMPROMITIRAJUĆI VIDEO I PLAĆENE VEČERE: Tajna Kolindina i Mamićeva odnosa! Tko podmeće predsjednici?

Autor: Iva Međugorac

Godinama je Zdravko Mamić bio rado viđen gost na HDZ-ovim skupovima, na kojima ga se dočekivalo raširenih ruku. Teško je zaboraviti njegovo sudjelovanje na velikom motivacijskom skupu ove stranke održanom 2013. godine u Ciboni, kada su sve oči bile uprte baš u njega i njegov performans.

Tadašnje vodstvo HDZ-a prisnost s Mamićem nije krilo, a nije ga krila niti bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kada se 2015. godine vratila u domaću političku arenu kao kandidatkinja Karamarkove stranke za predsjedničke izbore.

Na poziv stranke Mamić je te godine sudjelovao i na donatorskoj večeri na kojoj se prikupljao novac zua kampanju buduće predsjednice. I kada su joj građani dali povjerenje na izborima na kojima je pao Ivo Josipović ona je nastavlja njegovati bliske odnose s Mamićem koji se u veljači iste te 2015. godine pojaio na predsjedničinoj inauguraciji i to kao VIP uzvanik koji se na toj svečanosti pojavio u društvu s bratom Zoranom te prijateljem Damirom Miškovićem, prvim čovjekom Rijeke.

Zbog Mamića je ‘pao’ Lozančić

Buru reakcija u javnosti i na političkoj sceni izazvalo je SOA-ino prisluškivanje Mamića koji je organizirao rođendansku zabavu za Grabar-Kitarović pa se slijedom toga saznalo kako je i ona bila praćena kao predsjednica koja se družila sa čovjekom koji se u očima Dragana Lozančića smatrao prijetnjom za nacionalnu sigurnost. Zbog te crtice, Lozančić je naljutio bivšu šeficu države do te mjere da je inzistirala na njegovoj smjeni, koju je na koncu i isposlovala.

Poveznicom između Mamića i nekadašnjeg vodstva HDZ-a može se smatrati i bivši MUP-ov informatičar Franjo Varga koji je nedavno u Osijeku nepravomoćno osuđen radi lažnih SMS-ova kojima je Mamić mahao uoči izricanja presude prozivajući tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika Dinka Cvitana, u međuvremenu se saznalo kako je Varga jedan od protagonista afere SMS koja se očešala o Milijana Brkića i Karamarka koji su se na sudu u Osijeku pojavljivali u svojstvu svjedoka, a saznalo se i da s Vargom surađuje Blaž Curić vozač nekadašnjeg HDZ-ova ministra poljoprivrede Tomislava Tolušića, ali i kum Milijana Brkića.









Grabar-Kitarović sve demantirala

I u posljednjem broju Nacionala tvrdi se kako je Grabar-Kitarović pristala na kandidaturu za predsjednicu tek kada joj je Mamić kompenzirao plaću koju je ranije primala u NATO-u. pozivajući se na neimenovani izvor ovaj tjednik navodi da je baš Mamić motivirao bivšu predsjednicu na kandidaturu oko koje je dvojila zbog primanja. On joj je tijekom predsjedničkog mandata prema tim napisima osigurao iznos koji bi joj pokrio razliku između plaće koju je zarađivala radeći za NATO i plaće koju je zarađivala kao predsjednica. Osim toga navodno je obilno financirao njenu predsjedničku kampanju, a isplate su išle preko Mađarske pa joj je osim nadoknade plaće, dao 500.000 eura za kampanju.

Nije nemoguće da je ove informacije Nacional saznao upravo od Mamića, no bez obzira na izvor treba napomenuti kako je Grabar-Kitarović sve navedeno demantirala.

”Svi troškovi kampanje financirani su isključivo i jedino putem HDZ-a, čija sam bila kandidatkinja na predsjedničkim izborima. Pitam se kome ove objede i lažni navodi idu u korist?” zapitala se bivša predsjednica.









‘Nisam prositutka i vrtirep’

Dok predsjednica oko objeda dvoji, dvojbe nema oko toga da je Mamić doista financirao kampanju bivše predsjednice. “On je donator, u čemu je problem Ako je sve po zakonu”, pitao se u to doba predsjednik stranke Karamarko, a što se tiče Mamićeva favorita na tim izborima pitanja nije bilo.

“Svi moji članovi obitelji, svi na koje imam utjecaj, kao i ja, dat će glas Kolindi Grabar-Kitarović jer je ona nešto najdivnije što je Hrvatska mogla dobiti. Miroslav Škoro je čovjek kojeg ja volim i poštujem, ali ja nisam prostitutka i nisam vrtirep. Ne razumijem zašto ljudi oko nje ne nađu način, kad se špekulira jesam li ja njoj teret ili nisam, da kažu decidirano ‘pokvarenjaci, zašto falsificirate’. Je li zlo ako je predsjednica pjevala ili plesala, ili je Mamić ispred predsjednice kleknuo, kada ona nije znala da je Mamić u predmetu nekom. Gdje je tu problem? Istina je jedina da sam ja bio simpatizer predsjednice, da sam bio pišljivi donator s 10.000 kuna. Njoj osobno bih dao sve što imam da bude ponovno predsjednica“, isticao je Mamić koji se za Grabar-Kitarović zalagao i u prošloj kampanji.

“Ponosan sam da je takva žena predsjednica. Ako postoji fotografija, a postoji sigurno, na njoj samo pjevamo ili plešemo, a to je rijetko, možda jedanput ili dvaput smo plesali. I treći put, ja sam kleknuo i rekao – predsjednice, boginjo moja. Što tu ima loše, to sam ja, to sam cijeli život. To samo ‘džek’ može, kleknuti pred ženu i reći boginjo moja”, rekao je Mamić 2019. u razgovoru za RTL.

Inače, službeni podaci kažu kako je Mamić za prvu predsjedničku kampanju Grabar-Kitarović HDZ-u donirao 20 tisuća kuna, a osim te službene donacije i službeni autobus kojim se bivša predsjednica vozila u kampanji čuvao se na parkingu pored prostorije u kojoj se nalazi Uprava GNK Dinama.









”Gospodin Zdravko Mamić organizirao je razne večere za mene”, priznala je predsjednica kada je se pitalo o njenim odnosima s Mamićem i rođendanskoj poslavi koju je za nju organizirao, a nedugo potom raspravljalo se i po medijima o navodnim snimkama te rođendanske proslave koje su spominjane i kao nešto što bi moglo diskreditirati predsjednicu. Zbog odnosa između Grabar-Kitarović i Zdravka Mamića svojevremeno je reagiralo i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a u tom peridou bivša predsjednica žestoko je ratovala s tadašnjom šeficom Povjerenstva Dalijom Orešković tvrdeći da vodi osobni rat protiv nje.

Tko sada ponovno predsjednici radi iza leđa i koji su mu motivi nije poznato, no poznato je da je kompromitirajuće materijale i u jeku prošle kampanje za predsjedničke izbore spominjao HDZ-ov doajen Vladimir Šeks.