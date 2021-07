VELIKI PREOKRET! DOMOVINSKI POKRET ŽELI ‘KAPITALCA’ ZA ŠKORINOG NASLJEDNIKA: Čovjek koji je Plenkoviću rekao ‘ne’ najbolja je zamjena za Škoru! Evo što on kaže o ponudi!

Autor: Daniel Radman

Nakon ostavke Miroslava Škore sa svih stranačkih dužnosti otvoren je “natječaj” za novog predsjednika Domovinskog pokreta. Odmah u startu nametnula su se tri imena, vukovarski gradonačelnik Ivan Penava te saborski zastupnici Zlatko Hasanbegović i Stjepo Bartulica. Znakovito je to što što dvojica od njih, Penava i Hasanbegović, uopće nisu članovi stranke.

Iz Domovinskog pokreta stigla nam je potvrda da će novog čelnika doista tražiti izvan svog aktualnog članstva. No, kako doznajemo, oni favorita ne vide između spomenutog trojca, već se nameće četvrto ime, a radi se o Damiru Vanđeliću, čelniku Fonda za obnovu Zagreba kojeg je početkom godine Andrej Plenković “pikirao” za HDZ-ovog kandidata za zagrebačkog gradonačelnika. No, Plenković dobio je odbijenicu…

Vanđelić je svakako jedno od najtraženijih imena na političkoj sceni. Čovjek je s odličnom biografijom, bez ikakvih mrlja, a k tomu još dolazi iz poslovnog svijeta što je u vremenima krize svakako dodatni plus. Domovinski pokret, nema sumnje, rado bi ga prigrlio, uostalom uz sve navedene kvalifikacije hrvatski je branitelj i nositelj Spomenice Domovinskog rata 1990.-1991.

Vanđelić. Dok sam u Fondu, ne mislim se politički angažirati

Kontaktirali smo Vanđelića koji je demantirao da je bilo službenih kontakata između njega i Domovinskog pokreta.

“Meni je ovo prvi glas. Nitko me oko toga nije kontaktirao, niti sam ja izrazio neki afinitet prema tome. To su njihove interne stvari, to oni moraju sami riješiti. Ja zasad nisam član ni jedne stranke, neću se ni miješati”, poručio je. Na naše potpitanje poznaje li ljude iz Domovinskog pokreta – za pretpostaviti je da se tu može raditi o onima koji ga žele vidjeti na čelu stranke – kratko je odgovorio: “Naravno. U biznisu sam 30 godina i poznajem puno ljudi”.

Ipak, svoje mišljenje o DP-u zadržao je za sebe.

“Neću iznositi političke komentare. Dok sam u Fondu, ne mislim se politički anagažirati. Stvarno bih htio da se u mom rodnom Zagrebu pokrene obnova i maltretirat ću sve one segmente to koji štopaju”, iznio je svoje kratkoročne planove.

Međutim, nije odolio da prokomentira današnju političku zbilju.









“Fokus Vlade i političkih ‘elita’ treba biti ekonomski rast RH. Lijevo i desno su krivi smjerovi, jedini ispravan smjer je naprijed“, naglašava.

Potom je to i slikovito pojasnio.

“Situacija nije dobra. Ne znam kako to ne vide. To je kao da igrate šah s djecom. Kad sam sam učio svoje klince igrat šah, onda su se jako veselili kad bi u prvim potezima pojeli pijuna i uvijek bi se čudili kako bi u idućem potezu gubili partiju. I tako se ponavlja dok ne nauče. Nama se to događa stalno. Dogodila nam se recesija, nakon toga je došla pandemija koja snažno udara na našu ekonomiju budući da je izrazito ovisna o turizmu, a onda nam se dogodio jedan pa drugi potres. Hrvatsku su pogodile grozne stvari i umjesto da budemo pametni i fokusirani na ekonomiju, mi se bavimo politikom. Evo, neki dan je ugledni ekonomist Nouriel Roubini (u medijima poznat i kao ‘Dr.Propast’) – čovjek koji je 2006. vidio što dolazi i predvidio globalnu krizu – napisao članak za Proyect Syndicate i najavio stagflaciju, jednu od najgorih kriza u zadnjih 100 godina koja nam može doći. Mi imamo ‘komunalni’ problem, nećemo imati od čega živjeti. Ispred nas je ogroman požar i ‘svi bumo izgorili na 4.000 celzijusa’, a vi velite, ‘čuj stari, pomiješal’ si crvenu i zelenu čarapu’. Tako nebitno, izgorjet ćeš za pet minuta! Ekonomiju treba pokrenuti, a ne vidim nikoga da se time bavi”, zaključio je.