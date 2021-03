(VIDEO) DOMOVINSKI POKRET SE ŠIRI ‘Mi imamo viziju, znanje i želju’

Autor: Dnevno

Predsjednik podružnice Domovinskog pokreta Zagrebačke županije, magistar pravnih znanosti Domagoj Lovrić predstavio je u Zaprešiću kandidaturu za župana Zagrebačke županije, a kandidaturu za gradonačelnicu Zaprešića predstavila je magistra pravnih znanosti, predsjednica zaprešićkog ogranka Domovinskog pokreta i vijećnica u Gradskom vijeću Grada Zaprešića Barbara Knežević. Kandidate su podržali potpredsjednik Sabora i predsjednik Domovinskog pokreta dr. Miroslav Škoro, glavni tajnik Domovinskog pokreta Darijo Žepina, šef Kluba zastupnika Stjepo Bartulica i saborski zastupnik Stipo Mlinarić Ćipe.

Uvodno je govorio Miroslav Škoro koji je podržao kandidaturu, kako je istaknuo, dvoje prekrasnih i poštenih ljudi, Domagoja Lovrića i Barbare Knežević. „Domovinski pokret će tamo gdje nakon desetak-jedanaest mjeseci postojanja ima svoje kandidate i svoje ljude izaći s njima, a tamo gdje procjene da treba podržati nekoga drugoga rado će podržati i druge kvalitetne i sposobne ljude koji će pomoći u pohodu protiv korupcije, klijentelizma i duopola HDZ-a i SDP-a, kojemu na lokalnim razinama treba pribrojiti i lokalne šerife“, istaknuo je Škoro.

Lovrić: Županija koja nas povezuje i gradi

Lovrić je naglasio važnost županija koje su ključna poveznica gospodarskog i društvenog razvoja gradova i općina. „Već godinama se našom županijom loše upravlja. Podsjećam vas da više od milijardu kuna kojima upravlja županija nije tek palo s neba, već je to vaš novac za koji vrijedno i naporno radite. Svima je više nego jasno da se županijski proračun ponajviše iskorištava za dobrobit pojedinaca, odnosno interesnih skupina iz domene gospodarstva koje su naširoko umrežene s korumpiranim vladajućim političkim elitama“, rekao je Lovrić.









Kao primjer koruptivne strukture naveo je aktualnu aferu Janaf. „Našim građanima je zasigurno poznato još mnogo, mnogo primjera očitog iskorištavanja, bolje reći pljačkanja, naše županije, naših gradova, naših općina od strane duopola i njihove koruptivne hobotnice“, dodao je.

„Došli smo pokazati svima vama da bavljenje politikom mora biti odgovorno i časno te da jedino čestiti pojedinci mogu napraviti odmak od pokvarenih struktura“, rekao je ovaj kandidat Domovinskog pokreta za župana Zagrebačke županije. „Naša vizija je županija koja nas povezuje i gradi“, zaključio je Lovrić.









Knežević: Zapnimo za Zaprešić

Barbara Knežević je naglasila kako poziv gradonačelnika shvaća drugačije od do sada uvriježenih mišljenja. „Za mene to nije nekakav posao, nekakva privilegija, nekakva markica koju koristite kad vam treba i kad vam ne treba. Za mene je to poziv na mukotrpan rad, na služenje zajednici, to je briga za svaku kunu koji vi dajete u ovaj proračun i briga da vam se ta kuna višestruko vrati kroz javne djelatnosti, kroz vrtiće, kroz sve usluge koje vam ovaj grad mora i može pružiti“, istaknula je Knežević.

Kandidatkinja Domovinskog pokreta za gradonačelnicu Zaprešića dodala je da će ona preuzeti lokalne probleme na sebe i istaknula da ima drugačiju viziju za vođenje grada od dosadašnje vlasti kojoj nedostaje energije i poštenja. „Naša vizija je pošten razvoj grada, poštene javne nabave, javno zapošljavanje bez nekakvih privilegija ispod stola, naša vizija je dijeljenje javnog novca transparentno i na tome ćemo ustrajati“, dodala je Knežević.

„Znamo kako novim dvorima vratiti stari sjaj. Mi imamo viziju, znanje i želju. Ja danas krećem u tu bitku. Ja se ne bojim, ja to mogu i moram i hoću. I znam da ću u tome uspjeti ako me podržite“, poručila je kandidatkinja Domovinskog pokreta za gradonačelnicu Zaprešića. „Zapnimo za Zaprešić!“, zaključila je Knežević.









Potporu kandidaturi Barbare Knežević dao je Mate Barun iz Projekt Domovina Zaprešić.