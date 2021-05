DOMOVINSKI POKRET PREDSTAVIO KANDIDATE ZA DALMACIJU: ‘Glas za Sanadera i Bobana je glas za Milorada Pupovca’

Autor: J.A.

Domovinski pokret predstavio je danas u Splitu listu i program za Skupštinu Splitsko-dalmatinske županije čiji je nositelj ujedno i kandidat za župana, Mate Šimundić.

Kako tvrdi sam Šimundić, uz njega su na listi pošteni i sposobni, novi ljudi u politici. “To su iskreni domoljubi koji žele promjene jer vide da je stanje katastrofalno”, kaže Šimundić.

“Četiri lavice za Zagoru”

U Domovinskom pokretu posebno su ponosni na svoje “četiri lavice za Dalmatinsku zagoru”.

“One su naša Mirjana Babić, kandidatica za zamjenicu gradonačelnika grada Sinja i voditeljica računovodstva u osnovnoj školi, Jelena Grgić, predsjednica općinskog vijeća u Muću i omiljena vjeroučiteljica, Renata Kelam, poduzetnica i naša hrabra kandidatica za načelnicu općine Lećevica, i Anamarija Grabovac, poduzetnica i stručnjak za EU fondove, kandidatica Domovinskog pokreta za načelnicu općine Proložac. One su itekako aktivne u svojim, lokalnim zajednicama, a sada tu ljubav i to služenje žele pružiti i na razini “, rekao je Šimundić.

Kako ističe, služenje je najvažnija točka njihova programa.

“Služit ćemo svim građanima i cijeloj županiji. Nas vodi ljubav za opće dobro, a ne stranački, partikularni interesi. Mi nismo poslušnici stranačke vrhuške, koji se brinu samo za svoje” dodao je.

“Glas za Bobana je glas za Pupovca”

Pored Šimundića tu je još i Nikola Grabovac, uspješni vinar i poduzetnik za kojeg smatraju kako će najbolje predstavljati njihove programe o poljoprivredi, proizvodnji zdrave hrane i iskorištavanju EU fondova. Poljoprivreda i ribarstvo, uz turizam, moraju biti glavni stupovi našeg gospodarstva”, ističu u DP-u.

Pored Grabovca na listi su i Jozo Ribičić i Marko Žaja, ranije predstavljeni kandidati za dožupane.









“Kao župan, uz pomoć njih dvojice, namjeravam učiniti, i učinit ćemo ono što smo već najavili. Posložiti županijsku upravu – da ne bude glomazna, neučinkovita i netransparentna kao do sada. To je prva točka našeg programa jer je to prvi problem naše županije. Korupcija i nepotizam, uhljebi i pogodovanje, taj se problem ugnijezdio u županijskoj upravi, a za to su odgovorni HDZ-ov vladar u sjeni, Ante Sanader, i njegov “vršitelj dužnosti” župana, Blaženko Boban“, rekao je bio Šimundić.

“Dragi birači, nemojte zaboraviti tko i kako upravlja ovom državom na nacionalnoj razini. To je HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem u koaliciji sa SDSS-om na čelu s Miloradom Pupovcem. Glas za Blaženka Bobana je glas za Antu Sanadera. Glas za Antu Sanadera je glas za Andreja Plenkovića. A glas za Andreja Plenkovića je glas za Milorada Pupovca”, zaključio je na kraju Šimundić.