Domovinski pokret pojašnjava: ‘Bilo je za očekivati da će zbog neiskustva ljudi koji su po prvi puta izašli na političku pozornicu biti i grešaka i zbog toga se ispričavamo’

Autor: Dnevno

Državni ured za reviziju objavio je izvješće o poslovanju političkih stranaka i nezavisnih zastupnika u 2020., navodeći niz nepravilnosti u poslovanju Domovinskog pokreta, među njima i one oko nabave vina i nosača zvuka uz koje se veže tadašnji čelnik stranke Miroslav Škoro.

DP je, utvrđeno je revizijom, glavinu novca za reprezentaciju (280.500 kuna ili 62,5 posto ukupnih sredstava) potrošio za nabavu vina i CD-ova, no problem je što se ne može iščitati svrha zbog koje su nabavljeni. Pregledavajući ‘papire’, Ured je utvrdio da troškove za ugostiteljske usluge (52.600 kuna), namirnice, pića te pribor (9251 kuna), odjeću (2000 kuna) te društvene igre i pribor za crtanje (1893 kune) ne prate podaci o osobama koje su počašćene, odnosno darivane.

Otkrio je i kako je DP lani za oglašavanje i emitiranje promidžbenih poruka i emisija potrošio 1,9 milijuna kuna, no problem je što značajan dio računa nema podatke iz kojih bi se moglo potvrditi jesu li i kada poruke i emisije emitirane. Za uređenje poslovnih prostora DP je izvođaču radova platio 113 tisuća kuna, no nije sastavljen zapisnik kojim bi se potvrdila provjera kvalitete i kvantitete obavljenih, obračunatih i plaćenih radova. Na najam automobila stranka je potrošila gotovo 35 tisuća kuna, no nije vodila evidencije o svrsi njihova korištenja.

Domovinski pokret oglasio se tim povodom.

“Za godinu 2020. stranka je dobila uvjetno mišljenje o financijskim izvješćima, u čemu nije jedina. Kao što je poznato, stranka je osnovana 29.02. te iste godine, upisana je u registar 1. travnja i već za tri mjeseca je izašla na parlamentarne izbore, na kojima je osvojila 16 mandata i ostvarila treći rezultat na izborima. Takvo što se nikada ranije u Hrvatskoj parlamentarnoj povijesti nije dogodilo. U tako kratkom vremenu je bilo za očekivati da će zbog neiskustva ljudi koji su po prvi puta izašli na političku pozornicu biti i grešaka i zbog toga se ispričavamo. Sve možebitne nepravilnosti koje su postojale smo ispravljali tijekom ove godine, a u skladu s napucima državne revizije. Prihvatili smo mišljenje i savjete državne revizije te nismo imali primjedbi na zapisnik. Veliku većinu nepravilnosti smo već otklonili. Nastavno na medijske natpise o spornim nabavama, nemamo ništa za dodati niti oduzeti”, poručili su Domovinskog pokreta.