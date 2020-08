Domovinski pokret: ‘Ako Milanović ima stožer, neka jasno kaže kada je osnovan i koji mu je pravni okvir’

Autor: Zlatko Govedić

Milan Vrkljan, predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru, komentirao je trenutačno stanje koronakrize u Hrvatskoj.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Predsjednik Milanović se ovih dana javlja s Hvara kao da je turističko-zdravstveni radnik. Podučio nas je i tome da s koronom trebamo naučiti živjeti. Tako nam otkriva da on podržava rad Stožera u svemu, samo ga malo smeta njegov pravni okvir. Prije mjesec dana ušao je, sad je postalo jasno, u dogovoreni sukob s premijerom Plenkovićem.

Na pragu smo nove idile Vlade i predsjednika; razlog da ne treba vjerovati niti Plenkoviću niti Milanoviću. Oni su iz iste političko-ideološke priče. Sve će od Hrvatske uzeti, a lojalni su državi dok su na vlasti. U isto vrijeme, svaki dan testom se potvrđuje sve više oboljelih ili, bolje reći, pozitivnih građana na koronu. Prekjučer je potvrđeno 200 novih slučajeva. Zanimljivo, Milanović misli i javno komunicira da ih dnevno ima preko tisuću. Nije se izjasnio kako on to zna i ima li on neki svoj stožer kome vjeruje.

Ako je to njegova osobna procjena, onda smo na početku priče. Vraćamo se nekoliko mjeseci unazad kad nam je Plenković kroz medijski diktat nametnuo da moramo vjerovati grupi ljudi okupljenoj pod ideološkom kapom HDZ-a. Nazvao ju je Stožer. Njihovi naputci teško su poharali hrvatsko gospodarstvo – još se ne nazire oporavak. Nakon te nametnute političko-ideološke tiranije pojavljuje se Milanović s mogućim svojim Stožerom. Ako ima Stožer, neka jasno kaže kad je osnovan, po kojim kriterijima, tko su članovi Stožera i koji mu je pravni okvir.

Ako Milanović nema Stožer, onda smo u velikom problemu. On je također ušao u područje struke, medicine, i po uzoru na svoju ideološku, komunističku tradiciju nastavlja mrcvariti hrvatski narod sa ekskluzivnim pravom na istinu. Čini mi se da Milanović između dva fina ručka s biranim jelima nije imao interesa čak niti za minimum funkcioniranja sustava. Nema on Stožer. On hoće da mi njemu vjerujemo, bez promišljanja, pitanja i pameti, iako iznosi misaone bedastoće nikad utemeljene na struci.

I dok traje lažni rat između Plenkovića i Milanovića, sad smo sigurni da se njih dvoje ne tuku oko istine, struke ili uređenja sustava. Ne, niti slučajno, oni se bore samo oko toga tko će biti gospodar prostora koji oni nevoljko izgovaraju kao hrvatska država. Svi mi ostali kao struka ili kao građani ne bismo trebali sudjelovati u tome kao navijači jedne od strana. To je ipak obračun na ljevici i nema puno povezanosti s potrebama hrvatskog naroda kao niti medicinske struke. Do tada nam ostaje da struka šuti, kao što je šutjela uvijek kad je na političkoj sceni sustav s ozbiljnim deficitima u demokraciji.”, poručuje dr. Vrkljan.