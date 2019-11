DOMAZET LOŠO: ‘Iza Kolinde stoji okultni svijet. Ona sve radi po masonskim i sotonističkim pravilima’

Autor: Dnevno.hr

Geostrateg i geopolitičar, admiral Davor Domazet Lošo slovi za čovjeka bez dlake na jeziku, a teorije koje razmatra i o kojima govori bez uvijanja nerijetko unose buru u javni prostor. Na kritike i gnušanja nad njegovim riječima i oštroumnim porukama, Lošo uz osmijeh samo odmahuje rukom – takvi napadi samo su mu potvrda da je na dobrom tragu. Ništa na svjetskoj, pa ni na hrvatskoj političkoj karti nije i ne može biti slučajno, teza je koja se provlači kroz admiralove riječi. A da slučajnosti ne postoje, potvrdio je i nedavno održani skup europskih pučana u središtu Zagreba, koji je premijer Andrej Plenković predstavio kao političku ligu prvaka i svojevrsni presedan koji je, eto, baš zahvaljujući njegovim sposobnostima dopao Hrvatsku. Ništa od toga, poručuje pak Lošo u razgovoru za 7dnevno.

– Umjesto lige prvaka, to je bio bal vampira Zapadnog Balkana. Dakle, da podsjetim, studeni je inače mjesec kada najbolje zriju Jugoslavije. I prva, i druga. Očigledno je da je i u ovim vremenima, vrlo zanimljivo, odabran taj isti jedanaesti mjesec. To je pojam za takozvani Zapadni Balkan, podsjećam da je prije 19 godina, točnije 24. studenoga, pod izravnim pokroviteljstvom Francuske održan takozvani Zagrebački summit na kojemu su udareni temelji takozvanog Zapadnog Balkana po formuli pet plus jedan, minus jedan. U biti, vrlo je zanimljivo sve to o Zapadnom Balkanu. Prvo jedna mala digresija, odnosno primjedba, Balkan uopće po zemljopisu kao znanosti uopće nije poluotok! A dalje, vrlo je zanimljivo da se govori o Zapadnom Balkanu, a nitko nije definirao što je to Istočni Balkan, i tko mu pripada, što je Južni Balkan, odnosno što je Sjeverni Balkan.

Dakle, Zapadni Balkan nije ništa drugo nego sinonim za novu Jugoslaviju, to je isto ono što se u engleskoj geopolitici zove Jugosfera. Podsjećam da je taj prvi summit 24. studenoga, bio prvi summit u Europi koji je održan izvan Europske unije, i to je vrlo zanimljivo. Dakle, tu ideju Zapadnog Balkana ili nove Jugoslavije poduprle su prije svega Engleska i Francuska, odnosno zemlje koje su stvorile prvu i drugu Jugoslaviju. Podsjećam da je vizionarski predsjednik Tuđman osjetio što je to i kamo će to ići. I zato je po njegovoj ideji uvršten članak 141. u Ustav RH, koji se popularno zove Tuđmanova tvrđava. I nakon toga, evo, 19 godina poslije, Zagreb je ponovno pao u studenome, kada dolazi do summita, ovaj put navalom europučana, koji su dohrlili na izbornu konvenciju – kaže Lošo kojemu je zanimljivo i to što je jedini kandidat za prvoga čovjeka EPP-a bio Donald Tusk, koji je u Zagrebu i izabran za tu funkciju, a takav izbor naš sugovornik uspoređuje sa sjevernokorejskim metodama.

Početak je ovo opširnog intervjua koji je Davor Domazet Lošo (71), umirovljeni admiral, geostrateg i geopolitičar, glavni planer vojnih operacija u Domovinskom ratu i krajem 90-ih, Tuđmanov načelnik Glavnog stožera oružanih snaga, kojega je 2015. Kolinda Grabar-Kitarović nakratko imenovala članom Vijeća za domovinsku sigurnost predsjednice, dao u novom broju tjednika 7Dnevno, koji se danas nalazi na svim kioscima.

