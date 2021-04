DOLAZI LI OPET POLARNI VAL? Smrzavat će se, budite spremni na novu promjenu! Proljeće i dalje na čekanju…

Autor: Dnevno

U nedjelju i ponedjeljak će uz južinu mjestimice pasti malo kiše, većinom u gorju i na sjevernom Jadranu. Glavnina oborine, lokalno i obilne, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, stiže u utorak.

U gorju će većinom padati snijeg, koji je moguć i ponegdje u nizinama, prognozira za HRT Tomislava Hojsak iz DHMZ-a.

Vjetar će okrenuti na sjeverni, na Jadranu buru, pa će i zahladnjeti. Uz stabilizaciju atmosfere oborine će stati, naoblaka se raskinuti i temperatura rasti. No sredinom sljedećega tjedna jutra će mjestimice na kopnu opet biti hladna.

Danas južina, ponegdje i kiša

Na istoku Hrvatske će jutro biti sunčaniji dio nedjelje. Popodne prolazno povećana naoblaka uz vrlo malu vjerojatnost za poneku kap kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 2 do 5 °C, a dnevna od 17 do 19 °C.

U središnjoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno. Kraća sunčana razdoblja najvjerojatnija su popodne. Mjestimice može pasti poneka kap kiše, osobito na jugu. Puhat će umjeren, na sjeveru prolazno i jak jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 5 do 8, dnevna od 15 do 17 °C.









Na zapadu oblačno, povremeno s malo kiše, a popodne na obali može biti i sunca. Na sjevernom Jadranu puhat će umjereno i jako jugo, u gorju jugozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima. Jutarnja temperatura oko 4 °C u gorju, na moru od 7 do 12 °C. Dnevna između 12 i 15 °C.

I u Dalmaciji oblačnije nego proteklih dana iako i dalje uz barem kraća sunčana razdoblja. No na sjevernom dijelu može pasti i malo kiše. Puhat će umjereno i jako jugo pa će more biti umjereno valovito i valovito. Ujutro od 9 do 12 °C, u unutrašnjosti između 2 i 6, a dnevna temperatura od 15 do 17 °C.

Na jugu Hrvatske prijepodne sunčanije, a popodne više oblaka. Puhat će umjereno, prema otvorenome i jako jugo uz umjereno valovito more. Jutarnja temperatura oko 10 °C, a dnevna od 15 do 18 °C.









U ponedjeljak još južina pa u utorak opet promjena

Jugozapadnjak će u unutrašnjosti još puhati u ponedjeljak, donoseći promjenjivu naoblaku, malo kiše i još toplije vrijeme. U utorak jače naoblačenje s kišom, u gorju i snijegom, a uz osjetan pad temperature snijega može biti i u nizinama. Zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. U srijedu smirivanje, potkraj dana i kidanje naoblake, na istoku još uz oborine.

Drugi dio tjedna bit će hladniji

Na Jadranu u ponedjeljak promjenjivo s kišom većinom na sjeveru. U utorak oblačnije uz čestu kišu, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, koji mogu biti posebno izraženi na sjeveru. Umjereno i jako jugo, ponegdje i olujno, u utorak će okrenuti na buru, najprije na sjeveru te će se do kraja dana proširiti duž obale.