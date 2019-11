DOKTORICA SE IZ IRSKE VRATILA U SVOJ OSIJEK: Mogla sam zarađivati 5000 eura, ali…

Sve je veći trend povratka ljudi koji su iskusili nekoliko godina rada u inozemstvu, a koji su odlučili iznova iskušati sreću u rodnom kraju. Nakon tri godine u Osijek se odlučila vratiti i dr.sc Mirela Dellale, poznata osječka psihijatrica. Vratila se u matičnu ustanovu KBC Osijek, gdje je radila od 1986.godine. Kako piše Glas Slavonije, u osječkoj bolnici Mirela je radila od 1986-te godine, a od 2003.do 2015.godine vodila je dječju psihijatriju iste bolnice. sada pak priznaje kako razlog njezinog odlaska nije bio nezadovoljstvo ustanovom ili sustavom, već su je na to nagnali obiteljski i financijski razlozi, ali i profesionalna znatiželja.

“Znate nisu niti psihijatri izuzeti od obiteljskih i financijskih problema. Unatoč velikim primanjima, imala sam i velika zaduženja i u jednom trenutku odlučila sam potražiti rješenje zapošljavanjem u Irskoj. Irsku sam odabrala zbog jezika, jer kao psihijatar morate znati dobro komunicirati s pacijentima, pa Njemačka nije dolazila u obzir. Početno me oduševilo zelenilo, koje traje kroz sva doba, multikulturalizam, multietničnost, multikonefesionalnost i prihvaćanje različitosti, ali treba znati da sam ja u novi život krenula u dobi s 55 godina, iako puna optimizma, no možda malo manje „elastična” za drastične promjene. U Irsku sam otišla s dvije kćeri i možda je prva greška koju sam napravila bila što smo otišli u Dublin, koji je iznimno skup i gdje nam je samo za prvi tjedan trebalo 650 eura. Tako da smo vrlo brzo preselili u jedno manje mjesto, no tamo smo imali problema sa stanodavcima, pa smo stan bez grijanja plaćali 800 eura, potom se začepio dimnjak, pa nije valjala peć, pa je trebalo nabaviti naftu za peć, a nigdje je nije bilo…Uglavnom sto početnih problema. Ipak kroz mjesec dana dobila sam posao u jednoj državnoj bolnici, ali ona je bila udaljena 45 minuta vožnje autobusom i vlakom i još četiri kilometra hodanje pješke. Sve je to prilično iscrpljujuće u mojoj dobi, posebno kada dolazite iz Osijeka gdje vam je sve na dohvat ruke”, ispričala je ova psihijatrica koja je radila u Ambulanti dječje i adolescentne psihijatrije u jednoj javnoj državnoj bolnici. Vrlo brzo razočarala se ondašnjim sustavom, premda je u početku bila impresionirama timom stručnjaka u kojem se uvažavaju različitosti. Njihova država, priznaje doktorica ima puno mana.

“Dijete s dijagnozom smetnje u ponašanju nema nikakve šanse da dođe kod psihijatra jer se smatra da su to smetnje ponašanja, a moje kliničko iskustvo je pokazalo da jako velik broj slučajeva pokazuje da se iza smetnji ponašanja krije depresija, anksioznost ili PTSP nakon proživljenih traumi zlostavljanja. Tu je i jako nisko očekivani broj pregleda, samo dva do tri na dan. To stvara liste čekanja i sve je neefikasno i u Irskoj postoji povišena stopa suicida kod mladih. U slučaju da nemate skupo privatno osiguranje hospitalizacija se čeka mjesecima. U slučaju godišnjih odmora, zamjena ne dolazi iz matične ustanove već Agencija šalje potpuno nepoznatog psihijatra iz vana. To znači da jedan pacijent u šest mjeseci na primjerice šest kontroli može biti liječen kod šest različitih psihijatara. To je u psihijatriji jako loše, jer kod nas primjerice imate pacijente koje 20 ili 30 godina prati isti liječnik i pacijenti se jako vežu uz svog liječnika”, objasnila de Delalle koja je potom dala ostavku u ovoj ustanovi te pokušala raditi u različitim ustanovama, no nostalgija za povratkom je prevladala, iako je tamo kao psihijatar moguće zaraditi oko 5000 eura. no, stanovanje je jako skupo te kada platite sve troškove dođete do toga da su primanja malo veća nego li u Hrvatskoj.

“Liječnik sa znanstvenim titulama, dugim stažem i dežurstvima i kod nas može imati jako lijepa primanja. Zanimljivo je otići, vidjeti, doživjeti, ali ja sam postala nostalgična. Željela sam opet biti blizu obitelji, prijatelja, tamo gdje mi je dom. Zahvaljujući razumijevanju ravnatelja KBC-a Osijek doc.dr.sc. Željka Zubčića i predstojnika Klinike za psihijatriju prof.dr.sc. Ivana Požgaina dobila sam priliku ponovno raditi na Klinici za psihijatriju KBC-a Osijek. Ovo je iskustvo koje svakoga može samo obogatiti, ali na koncu vidite da unatoč svim našim manama je naš sustav još uvijek puno dostupniji, profesionalniji i znatno smo više empatičan za potrebe bolesnika”, zaključila je doktorica.