DOKTOR ZNANOSTI ŠTRAJKAŠIMA ZAMJERA MANJAK AMBICIJE: Proračunska Hrvatska nekritično optrerećuje tržišnu Hrvatsku

Autor: Dnevno

Profesor doktor znanosti Velimir Srića koji redovito predaje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, kao gostujući profesor predaje i na prestižnim sveučilištima u SAD-u i u Kini, bio je posljednji ministar znanosti i tehnologije u vladi SR Hrvatske, posljednjoj pred pad komunizma. Prije nekoliko dana iščlanio se iz Sindikata znanosti nakon 30 godina članstva usred štrajka prosvjetara.

Na pitanje je li on tim postupkom postao štrajkolomac odgovara: “Ne bih se nikada htio vidjeti u ulozi štrajk brejkera, vidio sam ovaj štrajk kao povod principijelnog rješavanja problema u znanosti i obrazovanju, a sveo se u trakavicu koja se koncentrira oko sitnih materijalnih interesa iako znam da 6,11 posto nekome nije sitno danas nije bitno jel će se imati veću plaću ili je stanje u nekoj djelatnosti sređeno ili nije ima li perspektive i ima li iza svega vizije, pošto svega to ga nema to je bio povod mog protesnog izlaska iz sindikata.”

Štrajkašima zamjera manjak ambicija

Još jednom se osvrnuo na svoj izlazak iz sindikata i što im zamjera. “Kada se borite za princip i borite se ja bih dva, tri posto više mislim da je to pogrešno. Problem je i u državi u kojoj sindikati djeluju samo u javnom sektoru, a imamo problem što proračunska Hrvatska dosta nekritično optrerećuje tržišnu Hrvatsku.

Moja teza je oduvijek bila i bit će da uspješni sustav ima dobru viziju, iz vizije proizlaze mjere, koeficijenti, sustav nagrađivanja. Ono što sindikalna inicijativa pogađa u srž to je loša pozicija znanosti i obrazovanja u društvu, ali se ne treba boriti traženjem sitnog uvećavanjem koeficijenta nego rećio da nas zanima dramatičan pomak i da država i premijer i svi shvate da jedan dolar uložen u znanost vraća deset dolara kroz deset godina i da je to najisplativije ulaganje.”









Prisjetio se kako su za vrijeme njegova mandata ministra znanosti krajem osamdesetih godina prošlog stoljeća u četiri godine četiri puta povećali izdvajanja za znanost. “Svaki puta smo povećali izdvajanje za znanost uz prijetnju ostavke. Nismo bili politikanti, htjeli smo unaprijediti znanost, u te četiri godine Hrvatska je dobila ogromne investicije u znanost.

Izgradili smo Ekonomski fakultet, dogradili FER, izgradili PMG, pokrenuli internet, kupili super kompjutore, počeli slati ljude u svijet. Imali smo smo viziju, Hrvatska je imala sumamed i htjeli smo da cijeli svijet bude naša pozornica. Nisam jugonostalgičar, samo hoću reći da ako imate viziju možete vući korak po korak. Tada je bilo 524 znanstvene jedinice u Hrvatskoj, prepoznali smo kvalitetne i one su bile nagrađene, ako je netko bio sposoban, dobio je još.”, prenosi N1.