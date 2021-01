DOK SU OD GRAĐANA TRAŽILI DA SE DRŽE MJERA,I SU IH KRŠILI: Tko je sve bio neposlušan tijekom epidemije koronavirusa?

U petak je u javnost izašla video snimka zabave medicinskih sestara i pomoćnog zdravstvenog osoblja u KB Dubravi koja je, usput rečeno, covid bolnica u kojoj leže najteže oboljeli od koronavirusa.

Ravnatelj te bolnice Ivica Lukšić rekao je da još nema potpune informacije o čitavom slučaju, te da mu je zbog svega žao jer događaj baca sjenu na sve dobro što se tamo svakodnevno radi.

Zabava je navodno organizirana početkom siječnja a povod je bio odlazak jedne od djelatnica u Njemačku. Na snimci se može vidjeti kako zdravstveni radnici u bliskom kontaktu plešu uz živu glazbu, a mnogima je u oko posebno upao nimalo zanemariv detalj – nitko od prisutnih nije poštivao epidemiološke mjere, nosio masku ili držao distancu.

Spornu zabavu osudili su i ministar zdravstva Vili Beroš, Hrvatska komora medicinskih sestara, a kako je za N1 potvrdio ravnatelj KB Dubrava Lukšić, sankcija će biti. S druge strane ima i onih koji su pokazali određenu dozu razumijevanja poput znanstvenika Gordana Lauca koji je za Dnevno.hr rekao da je među njima već puno onih koji su preboljeli te su sada otporni i nemaju razloga za strah te razumije da ljudima treba opuštanje tako da ih osobno ne osuđuje zbog toga što su se opustili nakon napornog i stresnog posla.

Pandemija koronavirusa u svijetu traje već više od godine dana, u Hrvatskoj nešto kraće, a u tom smo razdoblju doživjeli potpuni lockdown, otvaranje, mnogo bezbrižnije proljeće i ljeto te snažan jesenski i zimski drugi val tijekom kojeg je dnevno bilo i više od 4000 zaraženih.









Čitavo vrijeme ponavljalo se kako je važno držati se mjera poput socijalne distance, pranja ruku, nošenja maski, a s dolaskom zime kada su uvedene najstrože mjere od proljetnog zatvaranja, zatvoreni su kafići, restorani, teretane i fitness centri, a uvedena su i ograničenja za privatna druženja.

No, da se mjera očito nije lako pridržavati ne pokazuje samo primjer zdravstvenih djelatnika KB Dubrava jer smo tijekom epidemije svjedočili brojnim primjerima kršenja mjera od strane političara, među kojima su bili i neki zaduženi za njihovo uvođenje ili implementaciju.

Gradonačelnik Opatije večerao u hotelu kojeg nije bio gost









Gradonačelnik Opatije Ivo Dujmić prekršio je odluku Stožera kojom su propisane mjere o ograničavanju okupljanja. Naime, Dujmić 9. je siječnja ove godine u pratnji supruge u hotelu Bevanda večerao s veleposlanikom Francuske Republike u Hrvatskoj Gaëlom Françoisom Veyssiereom i njegovom suprugom te tako prekršio odredbe Odluke Nacionalnog stožera koja je donesena 18. prosinca 2020. godine, piše portal Poduckun.net. Restoran Bevanda prema mjerama koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite ima pravo u restoranu posluživati hranu gostima svog butik hotela. Gradonačelnik, međutim, nije bio gost hotela Bevanda. Iz Gradske uprave su odgovorili kako je gradonačelnik Dujmić poziv francuskog veleposlanika prihvatio, svjestan propisanih epidemioloških mjera kojih su se za vrijeme susreta svi pridržavali, procijenivši kako bi bilo vrlo neprimjereno odbiti poziv prvog čovjeka francuske diplomacije u Hrvatskoj.

Državni tajnik kršio mjere, vrijeđao policajce u kafiću i razbio vrata u policijskoj postaji

Vukovarska je policija izvijestila da su 28. studenog pola sata nakon ponoći u jednom ugostiteljskom objektu zatekli nekoliko osoba u konzumiranju pića. Podsjetimo, odluka Stožera o obustavi rada ugostiteljskih objekata na snagu je stupila upravo 28. studenog. Kada ih je policija htjela legitimirati jedan je muškarac odbio dati policajcima na uvid osobnu iskaznicu, a drugi je glasno negodovao i narušavao red i mir. Ne bi li utvrdili njihov identitet, policajci su ih odveli u službene prostorije policije, pri čemu je jedan pružao otpor pa su ga morali prisilno dovesti. 61-godišnjak je prilikom ulaska u službene prostorije oštetio inventar. Kako se doznalo, radilo se o 61-godišnjem Stjepanu Sučiću, državnom tajniku u ministarstvu branitelja i prvom čovjeku Ureda za zatočene i nestale u tom ministarstvu te Krunoslavu Šeremetu, ravnatelju Memorijalnog centra Domovinskog rata u Vukovaru. Stjepan Sučić je nakon svega podnio neopozivu ostavku na mjesto državnog tajnika u Ministarstvu branitelja.

Sisačko-moslavački župan, njegov sin i prijatelji okupili se u klubu, tijekom prvog lockdowna ih rastjerala policija









Još tijekom lockdowna u ožujku sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i njegov sin Dario, s još nekoliko ljudi, okupili su se u zavičajnom klubu u Marinbrodu i tako prekršili mjere sprečavanja širenja zaraze, a županov sin ujedno je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Gline. Okupili su se nakon radne akcije uređivanja kuće županovog djeda, a kako su rekli svjedoci, ispred kluba je bilo parkirano šest automobila dok je u njemu bilo dvadesetak osoba. Da su se okupili, potvrdio je Dario Žinić, zamjenik gradonačelnika Gline, rekavši za 24 sata kako su se sastali jer su imali radnu akciju, dok župan Ivo Žinić nije odgovorio na pozive i upite. “Radili smo na nekoj kući, na otvorenom. Akcija je bila još ranije dogovorena. Nije bilo puno ljudi i nije bilo pjevanja. Mislim da nas je bilo sedmero. Držali smo se uputa”, rekao je. Dodao je kako nije bilo kontakata te da su procijenili da to druženje nije bilo rizično. Ispričao je da su uređivali okućnicu njegova djeda. Potvrdio je i da je došla policija nakon čega su se morali razići.

Famozni klub Dragana Kovačevića

Mnoge je uzrujala vijest da su se u vrijeme proljetnog lockdowna, kada se građane pozivalo da ostanu kod kuće i izbjegavaju druženja te kada nisu mogli otići popiti kavu jer su kafići i restorani bili zatvoreni, u centru grada, konkretnije u Slovenskoj ulici, mnogi političari okupljali u klubu Dragana Kovačevića. Ubrzo su se postavila pitanja tko je sve bio, a tko nije te kakva se poruka šalje građanima koji istovremeno ne mogu nikamo. Premijer Andrej Plenković rekao je da on tamo dolazio, no da tri njegova ministra jesu, iako, tvrdio je, ne za vrijeme lockdowna. Radilo se o Olegu Butkoviću, Josipu Aladroviću i Tomislavu Ćoriću. Predsjednik Zoran Milanović je u Pazinu na proslavi Dana Istarske županije rekao da je bio u klubu bivšeg Janafova predsjednika Uprave ali na pitanje je li to bilo u vrijeme kada je u Hrvatskoj sve bilo zatvoreno zbog koronakrize, rekao je da se ne sjeća točno.

Bez grijeha nije ni ministar zdravstva Vili Beroš, a ni premijer Andrej Plenković

Ministar zdravstva Vili Beroš tijekom ljeta je morao komentirati situaciju nastalu kada je uhvaćen kako se ne pridržava mjere za sprječavanje širenja zaraze koju sam propagira. Naime, objavljene su fotografije ministra tijekom njegovog godišnjeg odmora na Hvaru gdje je pozirao u bliskom kontaktu s još četvero ljudi, a na slici se vidjelo kako ljubi ruku žene koja stoji pokraj njega. Beroš se tada pravdao kako su ljudi na slici njegovi bliski prijatelji s kojima je ljetovao te da nitko od njih nije bio zaražen.

U problemu se našao i premijer Andrej Plenković i to nakon vijesti da je srbijanski tenisač Novak Đoković zaražen koronavirusom. Podsjetimo, s Đokovićem se na turniru u Zadru kratko susreo i premijer, a iako je tvrdio da među njima nije bilo bliskog kontakta, fotografije su dokazale suprotno jer se na nekolicini njih može vidjeti kako dodiruje Noletovo rame. Epidemiolozi su tada zaključili da Plenković ne mora u samoizolaciju jer je njegov kontakt sa zaraženim tenisačem trajao manje od tri minute te da nije bilo rukovanja.

A kako je u drugim zemljama? Zanimljivo je pri tome osvrnuti se na primjere iz drugih zemalja. Naime, baš u vrijeme Beroševog fotografiranja s ljetovanja svijet je obišla vijest o ostavci irskog ministra poljoprivrede Dara Calleray i još jednog senatora nakon što je otkriveno da su bili na večeri na kojoj je bilo više od 80 osoba te tako prekršili protuepidemijske mjere koje su bile na snazi u Irskoj. Calleray je priznao grešku napustio Vladu.

Podsjetimo, za nepoštivanje mjera uvedene su i kazne

Iako je Stožer dugo oklijevao s uvođenjem sankcioniranja nepridržavanja mjera, u studenom su ipak odlučili da su one neophodne. Zakonom se propisuje novčana kazna za pravne osobe od 10.000 do 40.000 kuna u slučaju nepridržavanja mjera propisnih zakonom. Za prekršaj odgovorne osobe u pravnoj osobi kao i fizičke osobe obrtnika te fizičke osobe koja obavlja drugu samostalni djelatnost propisuje se novčana kazna od 5.000 do 10.000 kuna za nepridržavanje mjera propisanih zakonom. Za fizičke osobe propisuje se novčana kazna od 500 kuna. Za vlasnika odnosno posjednika posjeda kazna od 5000 do 10.000 kuna pripisana je ako organizira ili dopusti privatno okupljanje protivno odredbama zakona.