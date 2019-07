DOK OPORBA HVALI BOŽINOVIĆA! Pročitajte što se događa među policajcima

Autor: Dnevno

U natječaju za upis kandidata za prekvalifikaciju odraslih za zanimanje policajac u 2019./2020. izmijenjene su pojedine odredbe, javlja Dnevnik.hr te napominje kako je i prvotni rok za prijavu zainteresiranih koji je bio 31.srpnja produžen za mjesec dana. Prema novim uvjetima natjecati se mogu hrvatski državljani sa srednjom četverogodišnjom, ali i trogodišnjom školom.

Inače, do sad su se na natječaj za policijske službenike mogle prijavljivati samo osobe sa četverogodišnjom školom. Na natječaj se također mogu javiti oni koji nemaju navršenih 28 godina na dan 16.rujna 2019.godine, a imaju posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost te posjeduju propisanu razinu tjelesne motoričke sposobnosti, ali i oni koji su osobno dostojni za obavljanje policijske službe te nisu članovi političke stranke.

Do sada se na natječajima koju su trajali manje od dva mjeseca primalo 400 novih policajaca, ali ove godine natječaj je otvoren s prvim danom ožujka te traje do konca kolovoza, a prima se 750 novih kadrova. Međutim, kriteriji se snižavaju po svemu sudeći zbog smanjenog odaziva, dok istodobno u MUP-u veliki broj policajaca ostvaruje sve uvjete za odlazak u mirovinu.

Premda su predali zahtjeva, odlazak im nije odobren, a mladi su za policijski posao nezainteresirani zbog niskih plaća. Ministarstvo je u rujnu 2017.godine najavljivalo povećanje plaća no do danas se nisu pomakli s mrtve točke. Sindikat policijskih službenika objavio je izračune osnovice policijske plaće na zagrebačkom području, prema tome plaća vježbenika iznosi 3.852,46 kuna, dok policajac s položenim državnim ispitom za to zanimanje ima osnovicu plaće 4.342,39 kuna.