Dogovori daleko od očiju javnosti. Milanovićevi i Plenkovićevi ljudi na korak do rješenja: Tko preuzima najvažnije funkcije u zemlji?

Autor: Iva Međugorac

Sukobe između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Republike Zorana Milanovića neće primiriti ni događaji koji se u Kninu organiziraju povodom Oluje. Premda je predsjednik Milanović uputio službeni poziv na prijem ratnih zapovjednika 4.kolovoza na Kninskoj tvrđavi ministru obrane Mariju Banožiću, ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću te ministru branitelja Tomi Medvedu, oni se na tome događanju ne misle pojaviti već će umjesto njih na prijem biti poslan predstavnik Ministarstva branitelja.

Ministri ne dolaze na Milanovićev prijem

Prema tezama iz Banskih dvora ovo ignoriranje Milanovićeva poziva ne bi trebalo imati veze s njihovim sukobima već ministri povodom obljetnice Oluje imaju neke ranije zakazane obveze pa tako Medved odlazi u Sinju u Veteranbski centar gdje će se također obilježavati Oluja. Ministar Božinović tim povodom gostovati će u Topuskom, a i Banožić toga dana ima neke nedefinirane obveze. Inače se ministri ni lani nisu odazvali Milanovićevom pozivu, a na prijemu evidentno neće biti ni premijera Andreja Plenkovića. U jeku priprema za ovu važnu obljetnicu ponovno se počela otvarati tema vezana uz imenovanje čelnog čovjeka VSOA-e budući da je Vlada predložila dva nova kandidata za ravnatelja vojne Agencije i to kako kažu u svojem priopćenju s ciljem da se osigura puna funkcionalnost VSOA-e.

Prema tezama iz vladajućih redova imenovanje čelnog čovjeka Agencije što se njih tiče može se odmah riješiti jer su oni prijedlog uputili na mišljenje Odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Hrvatskog sabora kako bi Plenković i Milanović supotpisali rješenje o imenovanju novog ravnatelja Agencije. U Milanovićevom timu tvrde pak kako problema nalik onima od prije nekoliko dana ne bi trebalo niti biti.





”Kada je ministar obrane Mario Banožić predložio da na čelo VSOA-e stigne brigadni general Mijo Validžić nikakvih konzultacija s Milanovićem nije bilo, ali i da je bilo pokušaja Milanović se ne želi konzultirati s Banožićem, možda to nije ispravno u trenutku kada je on ministar obrane, ali predsjednik Banožića ne cijeni, smatra da nije dorastao poziciji na kojoj se nalazi, toga je svjestan i Plenković koji je za pregovore ovlastio Tomu Medveda”, kaže naš sugovornik blizak Milanoviću te tvrdi kako Medved spada u skupinu rijetkih kadrova iz Plenkovićeve Vlade s kojima Milanović može razgovarati.

Milanović cijeni samo tri ministra

”Medved je ratnik i general, Milanović prema njemu ima ogromno poštovanje, i njega definitivno nikada neće izvrijeđati. Osim njega, Milanović može komunicirati i sa Davorom Božinovićem, a iako se to od njega ne očekuje niti ima za to opcije on bi mogao razgovore voditi i sa Radovanom Fuchsom i on je jedan od ministara koje predsjednik poštuje”, navodi naš sugovornik te dodaje da bi oko VSOA-e konačan dogovor trebao biti postignut oko 10. kolovoza, odnosno nakon Oluje, a do tada će Medved daleko od očiju javnosti pregovore voditi sa Milanovićevim savjetnikom za nacionalnu sigurnost Draganom Lozančićem.

Međutim, upućeni tvrde kako kod imenovanja kandidata postoje i određeni problemi jer su rijetki oni koji su kompetentni za preuzimanje te dužnosti, a koji žele da se preko njihovih leđa prelijeva sukob između predsjednika i premijera pa je uostalom zato i general Validžić koji je bio predložen za ravnatelja zatražio da ga se više ne razmatra kao kandidata jer predsjednik Milanović pet mjeseci nije izrekao očitovanje o navedenom prijedlogu te je blokirao opciju po kojoj bi on preuzeo VSOA. Osim što su Medved i Lozančić na korak do dogovora po pitanju VSOA-e, daleko od očiju javnosti njih su dvojica izgleda uspjeli pronaći rješenje i za imenovanja drugih vojnih dužnosti u sustavu obrane.

Dogovori oko diplomacije ni na vidiku

Radi se o mnoštvu vojnih časnika koji godinama profesionalno obavljaju svoj posao u okviru sustava Oružanih snaga, a to uključuje i načelnika Glavnog stožera oružanih snaga RH, no upućeni svjedoče da bi i oko toga moglo biti trzavica jer je Milanović već imenovao čelnike za ovaj sustav, a upitno je kako će na te njegove prijedloge reagirati Plenković koji nije zadovoljan niti time što se odugovlači s imenovanjima vodećih ljudi u diplomaciji. No, Milanović za sada ne želi ni pokretati pregovore na tu temu jer bi ih njegov tim morao voditi sa ministrom Grlićem Radmanom, s kojim je predsjednik na ratnoj nozi pa se sada i u Plenkovićevom timu kao alternativna opcija za dogovore na ovu temu spominje premijerova desna ruka- Zvonimir Frka Petešić, no o tome za sada ne postoji suglasje.

Postoji zato nekoliko imena koja se spominju u kontekstu mogućeg preuzimanja VSOA-e pa neki tvrde da se kao opcija opet spominje brigadna generalica Gordana Garešić za koju lobira bivši načelnik Glavnog stožera Drago Lovrić, ali i sami Kinder te bivši predsjednik Ivo Josipović. Banožić je pak navodno sklon Željku Živanoviću bivšem načelniku obavještajne uprave Glavnog stožera oružanih snaga, koji je trenutno jedan od njegovih savjetnika, s tim da bi se u ovom scenariju kao kompromis Milanoviću nudilo to da na poziciju njegova zamjenika stigne Damir Stručić kojemu su skloni Milanovićevi ljudi odnosno kojemu je sklon Lozančić.

Stručić je inače nekadašnji djelatnik vojne Agencije koji je angažiran na Hrvatskom vojnom učilištu, a u rujnu 2010-te godine prestala mu je služba u VSOA-i jer je utvrđeno da je nesavjesnim obavljanjem poslova i povredom propisa onemogućeno obavljanje poslova iz djelokruga rada vojne Agencije. Banožić također nije nesklon tome da podrži kandidaturu brigadira Željka Ljubasa, ali i brigadira Tomislava Krpana, no izgleda da se Banožića ovdje neće previše ni pitati. Ljubas inače iza sebe ima respektabilnu vojnu karijeru. Početkom 2019-te godine preuzeo je zapovjedništvo za obuku i doktrinu, višestruko je odlikovan te je u dva navrata bio sudionik u NATO-ovim misijama u Afganistanu, dok je Krpan operativac i dugogodišnji djelatnik VSOA_e kojega se spominjalo i kao vojnog špijuna koji je sudjelovao u operaciji Kameleon.