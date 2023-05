DODIK U MOSKVI DOŽIVIO BLAMAŽU! Zašto ga Putin zapravo drži uza se? Ovo je njegov krajnji cilj

Autor: Iva Međugorac

Nije nikakva nepoznanica to da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik jedan od ruskih političkih eksponenata na takozvanim ovim prostorima pa se shodno tome malo tko mogao iznenaditi time što je Dodik nedavno posjetio ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tijekom ovog susreta Dodik je poručio kako Putin zna da zahvaljujući Republici Srpskoj Bosna i Hercegovina nije formalno donijela odluku o sankcijama Rusiji, navodeći da je njemu važno da Putin to razumije.

Dodik uzalud laskao Putinu

Dodao je kako srpska strana neće dozvoliti da se uvedu sankcije Ruskoj Federaciji radi njene agresije na Ukrajinu. ”Mi nemamo pravo biti na strani onih koji stvaraju antirusku euforiju. Te sankcije ne funkcioniraju”, kazao je Dodik koji je zbog ovakvih teza od ranije na meti oštrih kritika što onih od strane europskih, a što onih od strane američkih dužnosnika.





On pak s druge strane napominje kako njega takve teze ne zanimaju već da vodi politiku Republike Srpske koja doista financijski uvelike ovisi o Rusiji. No, bez obzira na sva Dodikova laskanja Putinu, njegov posjet Putinu s kojim se toliko dičio ipak bi se u konačnici mogao opisati kao svojevrsni debakl.

Naime, predsjednik Republike Srpske u Moskvi je s Putinom trebao dogovoriti povijesno niske cijele plina koji bi plaćao rubljama, no nakon sastanka je poručio kako cijena ostaje gotovo identična, odnosno da je porasla, što pak znači da se ovdje radi o praznoj priči i propagandi kakvu je lani širio srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić koji je također spominjao povoljan ruski plin od čega nije bilo ništa. Umjesto toga kao za slamku spasa uhvatio se za 165 milijuna eura bespovratne pomoći koju je Europska unija odobrila kako bi se smanjio pritisak cijena energenata na ranjive dijelove stanovništva.

Vrlo je izgledno da će i Dodik nakon svega morati istim putem kao Vučić, no pitanje je kako će to postići s obzirom na kritike koje dobiva. Svojim je odlaskom Putinu na noge Dodik uznemirio američko veleposlanstvo u BIH iz kojeg su naglasili da se budućnost Bosne i Hercegovine ne vodi preko Moskve već preko Bruxellesa.

Žestoke poruke iz EU

”Odluka predsjednika Dodika da se sastane s Putinom dok Rusija ignorira osnovne zakone međunarodnog poretka, kao i njegova odluka da oda počast Putinu ranije ove godine, kratkovidna je i ne služi interesima građana Republike Srpske”, poručili su iz američkog veleposlanstva dodajući da je skretanje predsjednika Dodika ovog puta kontraproduktivno i štetno.

Odlazak Dodika u Moskvu prije toga komentirao je i Europski povjerenik za proširenje EU-a Oliver Varhelyi naglašavajući da se mora povući linija između saveznika i onih koji to nisu. ”Naši saveznici ne idu u Rusiju”, poručio je on tokom nedavnog posjeta Sarajevu. Kremlj je pak nakon sastanka priopćio da se odnosi između Rusije i RS-a uspješno razvijaju, ali bez obzira na to evidentno je da za Dodika plina nema po akcijskim cijenama, kao što je to očekivao pa u konačnici i najavljivao.

Ništa zapravo u Dodikovoj retorici niti nema novo, već bi se i ovaj odlazak u Moskvu mogao opisati kao nastavak dugogodišnje politike savezništva s Putinom, čime predsjednik RS-a šalje provokativne poruke Zapadu, a čime ujedno trenutno nastoji poremetiti utjecaj nedavno formiranog Vijeća ministara, odnosno vlade BIH iz koje su se mogle čuti poruke o proeuropskom putu Bosne i Hercegovine.









Ne drži ni Putin Dodika uza se radi toga što mu je ovaj drag, već radi toga što mu je stalo do toga da u europskom dvorištu, na ovom balkanskom području ima svojega saveznika s kojim može razrađivati dublje i za Putina nadasve važne strateške interese. Cilj je Putinu s ovom bliskošću stopirati širenje NATO saveza, a ako se Dodika bude pitalo u tom će cilju Putin i uspjeti jer je prvi čovjek RS-a do sada po tome pitanju bio postojan i vrlo je izgledno da će tako i ostati te da od BIH članstva u NATO-u neće biti ništa.