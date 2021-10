DOBRONIĆ OTKRIO ŠTO MU JE REKAO MILANOVIĆ PRIJE NEGO GA JE IZABRAO ZA SVOG KANDIDATA: Tvrdi da je upravo jedan ‘loš’ zakon bio glavni motiv za novu dužnost

Autor: Dnevno

Radovan Dobronić, novi predsjednik Vrhovnog suda RH, gostovao je na N1 televiziji gdje je otkrio je kako je upravo nepravedan ovršni sustav temeljni motiv da se prihvatio te dužnosti.

Istaknuo je kako je, ne samo pravo, nego i obveza i dužnost svakog suca odbiti primjenu Ovršnog zakona u dijelu u kojem se odnosi na potrošače i pravila koja nisu sukladna EU pravu. Posebno se to odnosi na ovrhe na temelju ugovora o CHF-kreditima koji u sebi sadrže odredbe o kamatama koje može određivati banka.

“Da me nisu iz Ureda predsjednika zvali, ja se ni sad ne bih javio”, kaže Dobronić.

Na pitanje čime ga je predsjednik uvjerio da se prihvati ovog posla kaže da ga nije “ništa posebno uvjeravao”.

“Samo me pitao jesam li voljan proći kroz proceduru. Rekao je da bi moglo biti neugodno, bio je vrlo korektan i u redu. Rekao sam da pristajem i oni su me pozvali. Nije obrazlagao zašto baš ja, ali pretpostavljam da je pratio moj rad”, rekao je dodavši kako je Milanović kao premijer donio zakon o konverziji i bio uključen u taj problem.

Tko provodi reforme?

“Ja mislim da nije baš situacija nije takva da isključivo Vlada i ministar rade. Jasno je da Vlada ima najveće mogućnosti. Točno je da predsjednik VS-a ne može nijednom sucu narediti kako će i što odlučiti, ali može svojim inicijativama biti predvodnik”, smatra Dobronić.

Na pitanje može li pridobiti suce da ga slijede, kaže da se tome nada jer se u suprotnom ne bi ni javio.

Dobronić govori da će utjecaj predsjednika VS-a biti onoliki koliko to suci prihvate.

“Građani moraju steći osnovan dojam da su zaštićeni, da se sudi pravedno i da stranke imaju jednak status. Što se tiče same suštine, smatram da se od strane samog sustava gleda pomalo birokratski. Radi se o tome da netko već 20-30 godina izlaže van presude koje ne samo da izazovu zgražanje nego su izvan zdravog razuma. Takva presuda izazove teške posljedice za povjerenje i nakon toga je to teško vratiti u normalu”, rekao je, podsjetivši na primjer presude za tešku prometnu nesreću u Makarskoj.

“Kod nas se suci kažnjavaju uglavnom zbog broja predmeta, gotovo nikad se ne pozivaju zbog sadržaja same odluke. To je osjetljivo pitanje i u to se gotovo nikad ne zadire”, dodaje Dobronić.

“Za takve nema napretka”

“Oni koji pišu takve presude koje izazovu zgražanje, mogu reći da će biti zaustavljeni u napredovanju. Mora se računati da takve osobe ne mogu napredovati. Presude se moraju pisati na temelju propisa, ali i da imaju veze sa shvaćanjima sredine u kojoj žive i rade”, rekao je.









Kaže kako ima namjeru obići sve sudove i razgovarati sa svim sucima.

“Predsjednik Vrhovnog suda neke stvari može napraviti. Sigurno da predsjednik VS-a može obavljati kontrolu nad predmetima”, smatra Dobronić.

Dotaknuo se i sudačke etike.

“Sudbena vlast je potpuno neovisna i suci se trebaju ponašati u skladu s tim, a ne kao funkcioner. Ne postoji ono što se zove suzdržanost. Treba stvoriti drugačiji osjećaj među samim sucima. Ne trebaju godišnje imati po 30, 50 predavanja uz sudačku dužnost”, rekao je.

Prepisani zakoni

Naime, sucima su predavanja dodatni izvor zarade.

“Javnost mora malo i vjerovati. Najviše me zanima kako suci rezoniraju i što tu treba promijeniti. Neke stvari nismo promijenili ni nakon 30 godina, neke stvari se nastavljaju po inerciji”, govori Dobronić.

“Nismo mi ni u vrijeme socijalizma bili toliko izolirani, zakon o parničnom postupku bivša država je prepisala iz Austrije, kao i pola Europe. Hrvatska je ’96. prepisala njemački zakon o trgovačkim društvima. Ne stojimo tu toliko loše. Ne postoji pravo opravdanje da smo do te mjere zaostali, skoro skrenuli od pravog puta koji slijede sve razvijene zemlje. Svatko može reći da poznajete zakon, ali poznajte ga tek kad razumijete zašto mora biti onako kako u njemu piše, a ne suprotno”, rekao je.

Problem korupcije u brojčanom smislu nije toliki problem, kaže.

“U sudstvu ne smije uopće biti takvih slučajeva. Imali smo nekoliko sudaca optuženih za korupciju. U Engleskoj su u 200 godina dva suca optužena za korupciju, kod nas ih je u nekoliko godina bilo pet-šest”, rekao je Dobronić.

Na konstataciju voditeljice da je u intervjuu u listopadu 2019. upozoravao na nezakonitu praksu, da se ljudi ovršuju na temelju bilo kakvih isprava koje ne bi trebale imati nikakvu snagu te pitanje je li dosad ispravljena praksa da ovršni sustav ide na štetu potrošača i vjerovnika, Dobronić je odgovorio kako nije ispravljena.

“I to je jedan od glavnih motiva zašto sam se javio na ovo mjesto. Tada nisam mogao vjerovati da na razini sustava neće biti poduzeto baš ništa. Tim više što smo sada već dovoljno godina unutar EU-a i teško je razumjeti koji razlog bi postojao – imamo obvezu primijeniti prvo EU-a i ako je u interesu građana da se to ne primjenjuje. Nemam što dodati ni oduzeti, sve sam točno rekao i sada ću to pokušati provesti”, rekao je Dobronić.

Na pitanje što može učiniti, kaže da nije ni nužno da se promijeni ovršni zakon.

“Bilo bi dovoljno napisati jednu rečenicu da se ovrha na temelju vjerodostojne isprave ne primjenjuje na potrošače”, zaključio je.