Dobro pročitajte Kolindinu objavu! Je li ovime najavila pohod na drugi predsjednički mandat?

Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar – Kitarović danas se na svom službenom Twitter profilu obratila hrvatskoj javnosti. Povod je 29.obljetnica od prvih hrvatskih višestranačkih izbora.

“Prije 29 godina održan je u Hrvatskoj prvi krug višestranačkih izbora. Bio je to početak moderne hrvatske demokracije – prvi slobodni izbori u Hrvatskoj s općim pravom glasa. Odaziv u prvom krugu bio je veći od 80 posto! To pokazuje koliko smo vjerovali u demokraciju! Voljela bih kada bismo to povjerenje obnovili i iskazali odazivom na predstojećim izborima za zastupnike u Europskom parlamentu i na svim nadolazećim izborima. # Kolinda # ovajputglasam“, napisala je Grabar-Kitarović, a ova bi njezina objava mogla imati itekako veliko značenje.

Posljednji dio objave posebno je interesantan. Naime, ove godine osim izbora za Europski parlament pred nama su i novi predsjednički izbori. Iako predsjednica mudro šuti te još uvijek nije službeno potvrdila svoj ‘pohod’ na drugi predsjednički mandat, iz ove bismo objave lako mogli naslutiti kako Grabar-Kitarović itekako planira u utrku za još jednim predsjedničkim mandatom.

Predsjednica je najavila kako će odluku o novoj kandidaturi donijeti nakon što se u svibnju održe izbori za Europski parlament.

