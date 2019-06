DOBRO POGLEDAJTE! Ako planirate negdje za vikend, evo kakvo vrijeme možete očekivati!

Autor: Dnevno

Danas će prevladavati umjereno oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima i nestabilno. Više će oblaka biti u Slavoniji, gorskoj Hrvatskoj te srednjem Jadranu gdje će povremeno biti kiše ili pljuskova praćenih grmljavinom, koji bi u Slavoniji mogli biti i obilniji, javlja portal Neverin.hr.

Uglavnom suho će se zadržati na dijelu središnje Hrvatske i sjevernog Jadrana. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura. Danju duž obale umjeren sjeverozapadnjak. Najniže temperature zraka većinom od 8 do 13°C u unutrašnjosti te od 13 do 18°C na Jadranu.

Najviše dnevne vrijednosti u većem dijelu Hrvatske između 18 i 24°C, dok će u Slavoniji, unutrašnjosti Dalmacije i gorju biti hladnije.

Nedjelja pretežno sunčana

Prevladavat će djelomice i pretežno sunčano vrijeme, povremeno s umjerenom naoblakom. Više će oblaka biti u unutrašnjosti, a osobito u poslijepodnevnim i večernjim satima uz lokalne grmljavinske pljuskove.

Uz jači razvoj oblaka poneki je pljusak moguć i u zaleđu obale, a rijetko i uz obalu. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na Jadranu umjerena bura, danju većinom umjeren sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature zraka od 10 do 16°C, na Jadranu od 15 do 20°C.

Najviše dnevne u većem dijelu Hrvatske od 22 do 25°C.