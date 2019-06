DOBRO, ALI BAŠ DOBRO SE ZAGLEDAJTE U MILANOVIĆEVU SLIKU: Zapažate li neobičan detalj?

Zoran Milanović kao kandidat ujedinjene ljevice i predsjednik s karakterom, tako se nekako u javnom prostoru prezentirao povratnik Zoran Milanović na svojoj prvoj tiskovnoj konferenciji, otkako je izšetao iz političke arene, nakon čega su ga zapravo tek rijetki mogli čuti i vidjeti. Milanović mora da misli kako je ovaj narod kolektivno bolestan od amnezije, kako drugačije protumačiti njegova nastojanja da ujedini ljevicu, koju je u svojem mandatu raslojio na Laburiste, Orahe i slične opcije, dok je paralelno s time svojom taštinom i karakterom razbusao SDP te gurnuo stranačke kapitalce na margine, ne puštajući nikome mimo njega da zucne.

Bilo kako bilo, taj karakter u SDP-u su mu izgleda oprostili, djelom i stoga što raslojena i razbucana stranka niti nema neki drugi, a ponajmanje bolji izbor.

No, izgleda da Zoki i sada igra po svome, koliko god Bernardić mahao pričom o potpori i jedinstvu. Otkrio je to i prvoga dana kada je stao pred novinare, jer premda kandidat SDP-a, on se naciji obratio posve sam, a sada je pak na redu razrada strategije. Milanović se zapravo trenutno ne bori protiv nikoga, jer ni Kolinda Grabar-Kitarović ni Škoro nisu oslužbenili svoje namjere da osvoje Pantovčak, pa će i bivši premijer nastaviti s umjerenim, i odmjerenim napadima.

Neće istrčavati u napad prije reda, a u pravi juriš navodno kreće tek najesen, kada doista sazna tko su igrači s kojima mora zaigrati tu neizvjesnu utakmicu. Ono što tijekom ljeta Milanović kani obaviti jesu razgovori s potencijalnim podupirateljima, jasno je da iza njega stoji SDP, ali je isto tako jasno da mu samo SDP nije dovoljan pa će vrlo skoro sjesti za stol sa članovima Amsterdamske koalicije, razmatrajući mogućnost njihove potpore, koju od HSU-a navodno već ima.

Pregovorima s Amsterdamskom koalicijom Zoki zapravo preuzima dio Bernardićevog posla, okupiti će ljevicu i liberale, a da je tome tako dade se naslutiti i iz toga što konferenciju na kojoj se predstavljao kao SDP-ov kandidat nije održao u stranci, već u HND-u, koji se zapravo može okarakterizirati kao neutralan teritorij, upravo takvu kampanju vrlo vjerojatno ćemo imati prilike i gledati, a hoće li i što onda iznijedriti ostaje za vidjeti.