DO KRAJA SKINULA RUKAVICE! Traga se za Plenkovićevim nasljednikom: Tajni sastanak opasan za premijera

Autor: Iva Međugorac

Burno je posljednjih dana u vladajućoj stranci, posebice otkako se saznalo da je Optužno vijeće zagrebačkog Županijskog suda odbilo izdvojiti kao nezakonite dokaze poruke bivše ministrice Gabrijele Žalac i Josipe Rimac koje se nalaze u optužnici u aferi Softver. Žalac je naime tvrdila da su poruče izvučene iz mobitela bivše državne tajnice nezakoniti dokazi budući da obrana do danas nije vidjela sudske naloge temeljem kojih je krenula istraga nekadašnje HDZ-ove državne tajnice Rimac, no sud ipak smatra da je riječ o zakonitim dokazima pošto su pronađeni pretragom mobitela koja je obavljena s uredno izdanim sudskim nalogom.

Zbog Žalac opet neugodno u vladajućim redovima

”Nedavno je Tamara Laptoš potvrdila da bi optužnica mimo ove u slučaju Žalac moglo biti još premijer Plenković je to ignorirao i rekao da nije čuo što je rekla ova europska tužiteljica, što on više ignorira ovu aferu i slučaj Žalac to je nervoza u HDZ-u veća”, otkriva naš dobro upućeni sugovornik iz vladajućih redova dodajući da se po stranci priča kako je bivša ministrica nakon ove odluke posjetila zagrebački Ured europskog tužitelja.

”Nije nemoguće da je ondje do kraja skinula rukavice i povukla sa sobom u probleme i Plenkovića, ona je njemu i na tajnim sastancima rekla da će progovoriti, a on ni na to nije odgovorio pravom mjerom. Nije se ni trebao sastajati s bivšom ministricom koja je ovako kontaminirana, i ti sastanci također nešto govore”, ističe naš sugovornik te tvrdi da je ova zadnja odluka burno odjeknula strankom te da se od premijera Plenkovića polako distanciraju i njegovi najbliži suradnici poput primjerice predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića.





”Jandroković nikada nije simpatizirao Žalac, ona je u ministarstvu bila Bog i batina, voljela je naglašavati to da je ministrica, odlučivala je o svemu, doslovce i o jelovnicima, a to bez Plenkovićeva zelenog svijetla ne bi mogla. Prije no što je otišla iz Vlade postala je jako drska, komunicirala je s visoka, a Jandroković kakav god da bio nije taj tip političara, on je vrlo prizeman, i od početka je Plenkovića upozoravao na moguće probleme u ovom slučaju”, navodi naš sugovornik te dodaje da se Jandroković sada posve argumentirano distancira od premijera.

Jandroković shvatio što se događa

”Jandroković je shvatio da mu se ne isplati kockati sa vlastitom političkom sudbinom. On je do sada pokazao nevjerojatan instinkt za preživljavanje u politici, i shvatio je da je doista krajnje vrijeme da počne realizirati svoje ambicije. Iako se Jandroković spominjao kao mogući predsjednički kandidat HDZ-a on je sve dalje od te ideje pošto je svjestan da Zoranu Milanoviću teško može konkurirati, ali mu se zato dopala ideja o tome da on preuzme čelo HDZ-a i Vlade”, kaže naš sugovornik.

Jedna od ideja navodno i jest bila ta da Plenković s HDZ-om nastupi na idućim parlamentarnim izborima u ožujku iduće godine te da se nakon toga povuče u Bruxelles nakon što se u svibnju održe europski izbori.

Pitanje je međutim što će se do tada događati s obzirom na aferu Žalac, i na najave novih uhićenja, a pošto je pred Plenkovićem neizvjestan period, Jandroković ne želi biti dijelom te neizvjesne situacije pa se iz nje naprosto izmakao, ali unatoč tome nije odustao od svojih ambicija i toga da kao predsjednik Vlade nakon idućih izbora povede državu.

Zagrijan i Ressler









No, nije Jandroković jedini koji je zagrijan za ovu funkciju, otkako se Plenković odnedavno ponovno zbližio sa stranačkim doajenom Vladimirom Šeksom koji bi trebao prekrajati izborne jedinice, u HDZ-ovim kuloarima ponovno se kao Plenkovićev potencijalni nasljednik počeo spominjati europarlamentarac Karlo Ressler koji se zadnjih tjedana učestalo pojavljuje u medijima. Ressler je kao što je poznato Šeksov posinak, a Plenković ga je smatrao svojim mladim lavom sve do unutarstranačkih izbora kada se ovaj diskretno priklonio Davoru Ivi Stieru i rušilačkoj grupi koju je predvodio Miro Kovač.

Čini se da su bez obzira na to Ressler i Plenković u međuvremenu uz Šeksovu asistenciju uspjeli izgladiti odnose te da nije nemoguće da na popisu eventualnih premijerovih nasljednika osvane i njegovo ime. Kada se govori o Ressleru treba napomenuti da je riječ o konzervativcu i suprugu pravnice Karle Ressler koja je poznata i kao pro life aktivistica što je potvrdila kada je svojedobno nastupala na TradFestu gdje se usprotivila pobačajima, i Karla je inače nekadašnja članica HDZ-ova mladeži, a osim toga roditelji su dvoje djece.

Karla slovi za prolife aktivisticu, a ovaj se par kako je sami Karlo svojedobno ispričao upoznao tijekom studija. Oboje su bili među najboljim studentima, a Karla se prema Karlovom priznanju zauzela za njegovo učlanjenje u stranku koje se odvilo 2011. godine. ”









Upoznao sam je na jednom od seminara, pričala mi je o stranačkoj Političkoj akademiji na koju se htjela prijaviti. Tad sam poprilično pratio političke događaje, desni centar bio je moj svjetonazorski izbor, ali nisam bio član stranke. Nakon razgovora i zajedničkih učenja odlučio sam se početkom 2. godine studija učlaniti u HDZ i prijaviti se na program Političke akademije Zaklade hrvatskog državnog zavjeta, koji se organizira u suradnji sa Zakladom Konrad Adenauer”, ispričao je Karlo svojedobno za Večernji list. Uz to što je ovih dana Ressler istupio kroz intervju u jednom tjedniku, zanimljivo je da je nedavno gostovao i u Gospiću odnosno u Lici, od kuda počinje svoju kampanju- za što točno pokazati će vrijeme, jer na koncu nije nemoguće da se Ressler ipak odluči držati samo svoje briselske fotelje.