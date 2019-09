DO KRAJA MJESECA PADA NAJOMRAŽENIJI MINISTAR!? S njim se Plenković svako malo svađa

Autor: Dnevno

Vruća jesen ne očekuje samo premijera Andreja Plenkovića, u nezavidnoj situaciji uskoro bi se mogao naći i najomraženiji ministar Milan Kujundžić, jer kao što je poznato, oporba predvođena Mostom 22. srpnja uputila je zahtjev za njegov opoziv. O toj bi temi Sabor mogao raspravljati do kraja ovoga mjeseca. No, da Kujundžić itekako ima razloga za brigu, svjedoči činjenica kako njegovim radom nije zadovoljan premijer Plenković, koji je imao namjeru riješiti ga se tijekom rekonstrukcije Vlade, međutim, ovaj ga je ucijenio opstrukcijom u Saboru te mu time vezao ruke. Osim Plenkovića, Kujundžićev rad kritizirala je i šefica države Kolinda Grabar-Kitarović, no ono što je svakako najvažnije jest nezadovoljstvo zdrastvenih djelatnika, ali i činjenica da se cijeli sustav na očigled javnosti urušava. Za to vrijeme, Kujundžić čuva svoju poziciju i pozicionira se kao solo igrač, svjedoče to i mnogi naši sugovornici iz Vlade koji kažu da je do prosvjeda medicinara došlo zato što im je Kujundžić na svoju ruku bez konzultacija s ostalim ministrima, i Plenkovićem, obećao povećanje plaća. Tim obećanjem, ali i pregovorima, doveo je u nezavidan položaj kako Plenkovića, tako i prvog blagajnika Lijepe Naše, Marića, koji muku muči s vječnim pitanjem ‘di su pare’! Kujundžić je podsjetimo, sredinom srpnja za 72 tisuće djelatnika u zdravstvu najavio rast plaća.

U to je doba postignut dogovor od kojega nema ništa jer su s prvim danom kolovoza plaće trebale rasti za tri posto svim radnicima u zdravstvu i zdravstvenom osiguranju. Potom je trebalo uslijediti i povećanje od četiri posto, i to s prvim danom listopada. To povećanje uključivalo bi i nezdravstvene radnike koji su sudionici procesa dijagnostike. Računica koju je proveo Marić je što se toga tiče prilično precizna, državu bi to stajalo više od 400 milijuna kuna, a ministar financija smatra da to neće stopirati odljev mozgova u zdravstvu te da neće doprinijeti stabilizaciji unutar ovoga sustava. Za sustav su, vjeruje Marić, potrebne konkretne reforme koje Kujundžić nije sposoban provesti te je ovaj dvojac svako malo u sukobu. Problem sada predstavlja i vrijeme, jer krajnji je rok za potpisivanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora iscurio sa zadnjim danom srpnja, a Vlada pak, kao što je vidljivo, nema namjeru ispoštovati Kujundžićevo obećanje. Kako se može čuti iz Marićeva resora novca za dodatno povećanje plaća u zdravstvu naprosto nema, jer namjeravaju od listopada dići plaće svim djelatnicima u javnim i državnim službama kojima bi osnovica trebala rasti za dva posto. Djelatnici su s prosvjedom otpočeli, a on bi se mogao i nastaviti. Stanje u zdravstvu ne sluti na dobro, a Kujundžić i Plenković očigledno igraju dječje igre. Kamo će nas sve to odvesti ostaje za vidjeti, no, kako god bilo, izgleda da će cijenu u konačnici platiti hrvatska sirotinja.